Несколько депутатов думы Югры от разных партий открыто выступили против передачи теплосетей Сургута в частные руки

Весьма неуклюжее название публикации, тем не менее, очень точно отражает ситуацию – как исполнительная и законодательная власть оценивает возможную передачу Городских теплосетей Сургута в концессию. Напомню, что администрация города за последний год демонстрирует непреклонную волю к передаче ГТС частному бизнесу, а депутаты демонстрируют другую позицию.

Сургутские депутаты сказали свое «Нет» концессии осенью 2019 года, когда исключили ГТС из списка объектов, предлагаемых к приватизации в 2020 году. Когда администрация попыталась взять реванш на внеочередном заседании думы в конце августа, вмешались депутат Госдумы Александр Сидоров и сенатор Юрий Важенин. Которые недвусмысленно заявили, что они против передачи стратегического нормально работающего предприятия в частные руки.

А я тогда как избиратель отправил запросы депутатам Югры, представляющим Сургут. От них пришли ответы.

К сожалению, чуть больше половины из них так и не определились с позицией по этому принципиальному вопросу. На мой взгляд, это свидетельствует о полном равнодушии к благополучию избирателей, интересы которых они представляют. Содержание их писем состоял из общих фраз типа: «Передача теплосетей – это стратегически важный шаг, от которого зависит благополучие жителей. Нужно все взвесить. Рассмотреть все плюсы и минусы…» В общем, «бла-бла».

К этой категории неопределившихся или, как я бы сказал, «съехавших» депутатов относятся:

1. Любовь Малышкина («Единая Россия»)

2. Олег Сазонов («Единая Россия»)

3. Александр Сальников («Единая Россия»)

4. Михаил Сердюк («Справедливая Россия»)

5. Ирина Урванцева («Единая Россия»)

Депутаты, выступившие против концессии:

1. Валерий Салахов («Единая Россия»): «Рассмотрев Ваше обращение от 18.08.2020 по поводу моего мнения по вопросу сдачи теплосетей Сургута в концессию, сообщаю, что являюсь противником передачи городских тепловых сетей в концессию».

2. Виктор Сысун (ЛДПР): «Мне как депутату ХМАО-Югры и жителю города Сургута понятна и близка Ваша тревога и озабоченность вопросом передачи в частные руки инженерных сетей города. Я и мои коллеги по партии в региональном парламенте уверенно разделяют Вашу позицию. Более того сообщаю Вам, что фракция ЛДПР и наша партия давно выступает ПРОТИВ этого».

3. Илья Кандаков («Единая Россия»): «Моя позиция однозначно солидарна Вашей позиции и большинства сургутян – это муниципальное имущество, не подлежащее передаче частным лицам. СГМУП "ГТС" – не только стратегический объект, это один из базовых объектов городской инфраструктуры, и зависимость горожан от решения частного собственника просто недопустимо. Не говоря уже об этической стороне вопроса, которая, как Вы верно отметили, проявляется в предательстве трудового подвига первопроходцев и пренебрежительном отношении к сургутянам. <…> Очевидные последствия ошибочного принятия решения, в результате которого пострадают, в первую и единственную очередь граждане, т.к. концессия однозначно усугубит финансовое положение потребителей данных услуг...»

Депутата Рината Айсина («Единая Россия») я не смог отнести ни к одной из двух представленных групп, так как, с одной стороны, он напрямую не выступает против концессии, с другой стороны, мне показалась, что он следит за ситуацией.

Ринат Айсин: «... Помимо вопросов, которые имеются в Вашем обращении, у меня также имеются ряд замечаний, которые на сегодняшний день остаются без ответа. Надеюсь, что за те полгода, на которые Глава города Сургута В.Н. Шувалов отложил решение данной проблемы, инициаторы концессии предоставят на них ответы. Полностью разделяю Ваши опасения и считаю, что данные вопрос необходимо решать последовательно».

Не знаю, стала ли концессия яблоком раздора между законодательной и исполнительной властью. Очевидно лишь то, что на решение этого вопроса две ветви власти смотрят по-разному.

P.S. С оригиналами депутатских ответов можно ознакомиться на моей странице в ВК.