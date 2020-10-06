Промоина на Югорском тракте Сургута ширится, но никому до нее дела нет

С недавнего времени слова «конец Югорского тракта» можно толковать по-разному. Прежде всего с точки зрения географии: тракт кончается на пересечении с Югорской улицей.

Теперь к этому значению добавилось еще одно. На оконечности смотровой площадки образовалась промоина: сургутянин Владимир Самборский несколько месяцев наблюдает за ней и отмечает, что она быстро увеличивается. Если так пойдет и дальше, смотровая площадка может серьезно сократить свою площадь; но это полбеды: уже сегодня можно заметить, что основание дорожной части начало размываться.

Июнь 2020 г.

Октябрь 2020 г.

Общественник не раз обращался к чиновникам администрации — рассказывал о проблеме, показывал фотографии. Увы, масштабами бедствия не заинтересовались даже на уровне заместителя главы города — к одному из замов градоначальника Самборский обращался трижды, внятного ответа не дождался.

Казалось бы, власти Сургута крепко взялись за вопросы благоустройства: озаботились ремонтом дорог и пешеходных зон — а разрушение на Югорском тракте предпочитают не замечать. А ведь здесь можно создать хорошую точку притяжения горожан, если минимально облагородить территорию, убрав мусор и засеяв газоны.

Со смотровой площадки открывается вид на Обь — но еще немного, и смотреть придется не вдаль, а под ноги: разлом увеличивается, и вполне возможно, что вскоре на месте потенциальной точки притяжения сургутян будет красоваться одна только промоина — так себе достопримечательность.