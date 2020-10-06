Стоит ли в Югре строить храмы со спортивными комплексами буквально под одной крышей

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Югре, в частности Сургуте, запланировано и строится большое количество храмов. Если в рамках проекта к каждому храму пристроят бассейн, футбольную площадку – вот было бы круто.

В столичном районе Бутово началось строительство Храма в честь святого князя Дмитрия Донского. Завершить строительство планируют уже следующей весной.

Район Южное Бутово приобретет уникальный современный многофункциональный инфраструктурный объект с величественным храмом, духовно-просветительским и спортивным центрами на своей территории. Со временем, когда будет воздвигнуто главное здание храма, в комплексе появятся бассейн, музей, кафе, паломнический центр, медицинские, балетные классы, церковная лавка и многое другое.

В здании спортивного комплекса планируется оборудовать четыре спортивных зала.

Поддерживаете ли вы идею создания таких инфраструктурных комплексов, – так сказать, все в одном месте?