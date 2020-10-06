16+
Логотип Сиапресс
USD  78,1281   EUR  91,6599  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Спортивный храм с бассейном и музеем?!

Стоит ли в Югре строить храмы со спортивными комплексами буквально под одной крышей

​Спортивный храм с бассейном и музеем?!
Фото со страницы автора в Facebook

Югре, в частности Сургуте, запланировано и строится большое количество храмов. Если в рамках проекта к каждому храму пристроят бассейн, футбольную площадку – вот было бы круто.

В столичном районе Бутово началось строительство Храма в честь святого князя Дмитрия Донского. Завершить строительство планируют уже следующей весной.

Район Южное Бутово приобретет уникальный современный многофункциональный инфраструктурный объект с величественным храмом, духовно-просветительским и спортивным центрами на своей территории. Со временем, когда будет воздвигнуто главное здание храма, в комплексе появятся бассейн, музей, кафе, паломнический центр, медицинские, балетные классы, церковная лавка и многое другое.

В здании спортивного комплекса планируется оборудовать четыре спортивных зала.

Поддерживаете ли вы идею создания таких инфраструктурных комплексов, – так сказать, все в одном месте?


нравится (0) не нравится (4)
Сегодня в 13:24, просмотров: 97, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре собирают подписи под петицией об исключении Эдуарда Логинова из Общественной палаты 1954
  2. ​Зима нечаянно нагрянет… Когда следует «переобуть» свой автомобиль? 1597
  3. ​Разгадана тайна грязной воды: в большинстве жилых домов Сургута не промыли трубы перед осенне-зимним сезоном 1309
  4. ​Наталья Комарова проконтролировала очистку воды и строительство школ в Пять-Яхе 1247
  5. ​Учителя начальных классов, математики и физики: каких специалистов не хватает сургутским школам? 1093
  6. ​В Югре сократилось количество домов, в которых проведут работы по программе капремонта 1089
  7. ​Сургутянка завоевала главный трофей международного этапа конкурса «Хрустальная корона-2020» 1079
  8. ​В Югре реконструируют огромный и уникальный спортивный комплекс 1069
  9. ​Как искать работу во время пандемии? 853
  10. ​Особое мнение с Эдуардом Иваницким // ONLINE 8 октября в 11.00 650
  1. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 45830
  2. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 20020
  3. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 18275
  4. ​Выходные в Югре будут ветреными и снежными 12776
  5. С ноября два пригородных поезда из Нижневартовска и Сургута перестанут принимать пассажиров 10916
  6. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 10601
  7. ​Постправда или фейк? 10563
  8. ​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута 10561
  9. ​83-летнего югорчанина, пропавшего в лесу почти месяц назад, нашли мертвым 8161
  10. ​В Югре в рамках нацпроекта спасают жизни пожилым людям и позволяют декретницам найти новую работу 4835
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 646997
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270664
  3. ​Кто такой Зятек? 63026
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54207
  5. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 45830
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32845
  7. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32540
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24697
  9. Слишком много истории?.. 24697
  10. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 20020

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика