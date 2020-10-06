Почему допускаются циничные высказывания о самосожжении журналистки Ирины Славиной из Нижнего Новгорода

«Какая-то женщина в каком-то городе сожгла себя перед зданием полиции. Она написала записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Это все, что я запомнил о происшествии на прошлой неделе». С этого оригинального заявления начал Кирилл Акинцев свою заметку — ответ Дмитрию Щеглову на эмоциональную статью, посвященную причинам и последствиям трагической смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Такое признание автора в том, что он ровным счетом Н И Ч Е Г О не знает о предмете дискуссии, кроме сказанного сквозь зубы по телевизору, меня просто повергло в шок. О чем же тогда статья, если, прежде чем ее написать, автор сознательно отказывается узнать все детали трагедии, причины, разобраться во всем?

Может, это преувеличение такое? Автор просто пугает? Оказалось, нет.

Все честно. Кирилл Акинцев действительно ничего не знает о произошедшем. Начиная с имени погибшей, судя по тому, что даже ни разу не называет по имени. Обходится вполне презрительным «какая-то женщина», которая, по его мнению, занималась правозащитной деятельностью, да еще слово правозащитная в кавычки берет, подчеркивая иронию. Буквально так: «Если она давно и плодотворно занималась своей «правозащитной» деятельностью...»

Даже о профессии погибшей, о том, что Ирина профессиональный журналист, за что, собственно, ее и преследовали, ни полслова. Ведь погром с изъятием навсегда всего и вся, ставший спусковым крючком трагедии, был устроен силовиками в отместку за ее журналистскую работу — освещение на сайте KOZA PRESS и своей странице в Facebook вполне легально проходившего в Нижнем Новгороде форума «Свободные люди». Неинтересны эти детали автору.

Не знает он, что этот отработанный годами борьбы с несогласными незаконный прием силовиков – изъятие всей электроники, носителей, документов и записей без какой-либо надежды на возврат, для журналиста и издателя – это не только тяжелые финансовые потери. Это еще полная остановка работы, а в случае Ирины просто крах ее находившегося и так под постоянным прессом проекта. Лишение профессии.

Ничего этого Кирилл Акинцев знать не желает. В упор не хочет видеть причины трагедии. Отворачивается, глаза отводит.

Более того, пытается оправдать. Пишет на голубом глазу: «государство карательный орган, по умолчанию жестко отстаивающий свое исключительное право на насилие». Не верю. Современный образованный человек не может не знать, что «государство — карательный орган» – это совок. Что государство уже лет двести не какая-то сверху данная никому не подконтрольная шобла беспредельщиков, озабоченных лишь своим правом на насилие.

Что государство находится под неусыпным контролем граждан, которые на честных свободных выборах избирают и регулярно меняют руководителей и своих представителей. Что в государстве обязан действовать независимый справедливый суд, а не царить произвол бесконтрольных силовиков. Что государство обязано обеспечить свободу слова, собраний, политических и общественных объединений. Это норма для современного цивилизованного государства, которое и называется правовым, будучи «формой организации политической власти в стране, основанной на верховенстве законности, прав и свобод человека и гражданина». В противном случае это не государство уже – фашистская хунта какая-то.

Об этих основах российского конституционного строя современный образованный человек Кирилл Акинцев даже не упомянул, ограничился утверждением, что творящийся в России беспредел – это норма такая для любого государства «по умолчанию». Да еще посоветовал к этой ненормальной норме приспособиться. А уж если не приспособился, не желаешь мириться с откровенным нарушением Конституции, попранием гражданских прав и свобод, не обессудь... Катком проедутся.

И ни слова осуждения незаконных репрессий, ведь это же, по мнению автора, норма. Кирилл забыл только довести свою мысль до логического конца. Написать, что «так везде» – лгут, воруют, узурпируют власть, убивают неугодных, затыкают рот журналистам. Включить заезженную пластинку, не свою – лживых государственных телепропагандистов, которые таким незамысловатым образом пытаются уже лет двадцать отмыть черного кобеля российского авторитаризма добела.

Но это все цветочки. Дальше больше. Автор позволяет себе разглагольствовать о ненормальности отчаявшегося человека, решившегося на публичное самосожжение, приводя в пример тихие харакири японских самураев. Снова в приступе душевной глухоты какой-то, иначе объяснить не могу. В упор не видя разницу между доведением до самоубийства всей мощью государственного аппарата известного журналиста, активного и неравнодушного гражданина страны и ритуальным самоубийством самурая из-за «поруганной чести воина». Мало того, у Кирилла Акинцева язык поворачивается назвать произошедшую трагедию «зажигательным шоу», а посему сочувствие к решившемуся на подобный акт отчаяния «имеет какой-то нехороший привкус»...

Куда, казалось бы, дальше? Но, как в том афоризме, когда мы достигли дна, снизу постучались. В постскриптуме автор опускается до обвинения Ирины Славиной в том, что она своим поступком пыталась затмить смерть неонациста Марцинкевича, щеголявшего прозвищем «Тесак». Чтобы вы не сомневались, я сам своим глазам не поверил сначала, приведу цитату полностью: «Недавняя странная смерть … Максима Марцинкевича ... прошла гораздо менее замеченной. Марцинкевич умер от удушения в тюремной камере. Смерть этой женщины, конечно, была заметнее. Именно этого, по всей видимости, она и добивалась».

Немая сцена...

Спросите, причем здесь самодостаточность? Да весь текст Кирилла Акинцева проникнут полным равнодушием к происходящему упоенного своей самодостаточностью человека, которого забавляют копошащиеся где-то внизу неразумные букашки – его сограждане. Он наблюдает из своей заоблачной выси за ними в свободное время, от случая к случаю, глубоко не вникая. Иногда вдруг взгляд упадет на одну, удивится: «Что ж ты, букашка глупая, лезешь не туда?»

Но никаких переживаний жизнь букашек в его душе не вызывает. Никакого стремления действительно разобраться с происходящим в окружающем мире, в своей стране со своими гражданами. Ни малейшего желания пропустить их боли и заботы через себя. Так, от случая к случаю, вдруг возникает охота развить какую-то мысль, пофилосовствовать. Я бы после прочтения этого текста даже, наверное, сказал поразглагольствовать. Никаких эмоций, сопереживания. Максимум – легкое недоумение равнодушного наблюдателя, немного (а по-моему, так чересчур) бравирующего своим цинизмом. Полное отстранение.

И все это публично. Демонстративно. Не встречая отпора. С одобрительными комментариями друзей в соцсетях. Катастрофа...