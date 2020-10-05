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​Начались последствия пандемии – бизнесы закрываются. Но и это нужно сделать правильно, чтобы не нарваться на проблемы

Как правильно закрыть ООО, при этом соблюдая закон и не рискуя получить дисквалификацию

​Начались последствия пандемии – бизнесы закрываются. Но и это нужно сделать правильно, чтобы не нарваться на проблемы
Фото со страницы автора в Facebook

Случилось на днях по сугубо домашним делам съездить в гараж. И первое, что бросилось в глаза – это торговое оборудование – холодильные прилавки, – выставленные кем-то из моих соседей по гаражам на «временное хранение».

Первая мысль – именно так выглядят отложенные последствия пандемии коронавируса. Дальше – больше.

На минувшей неделе ко мне обратились за консультацией несколько человек… с чем бы вы думали? Да… Как закрыть бизнес!

То, чего так боялись и с тревогой ожидали, неумолимо начинает сбываться. Так что же делать с ООО, если бизнес разорился? Точно не бросать. Это чревато последствиями, в частности, трехлетней дисквалификацией.

Если ООО не сдает отчетность и/или не находится по юридическому адресу, налоговый орган вправе внести в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений и через шесть месяцев исключить компанию из ЕГРЮЛ. В этом случае директор и учредители не могут регистрировать новые фирмы и быть директорами три года.

Правильным решением было бы добровольно ликвидировать компанию. Стандартно процедура ликвидации состоит из следующих этапов:

– учредители на собрании принимают решение о ликвидации ООО, назначают ликвидатора (ликвидационную комиссию);

– уведомляют налоговый орган;

– уведомляют кредиторов, размещая информацию в «Вестнике государственной регистрации»;

– сдают промежуточный ликвидационный баланс;

– рассчитываются с кредиторами;

– оставшееся имущество распределяют между учредителями. Если имущества не хватает для расчетов с кредиторами, подают заявление на банкротство ООО;

– после расчетов с учредителями сдают ликвидационный баланс. Процедура завершается.

Всю процедуру нужно провести в течение года. По факту, если последние пару лет деятельности не было или обороты были минимальными, то процедура занимает в среднем четыре-шесть месяцев. При наличии ЭЦП документы в налоговый орган можно подавать дистанционно через личный кабинет на сайте ФНС.

При подаче уведомления о ликвидации в налоговый орган, вам могут назначить выездную проверку ООО, этот риск нужно учитывать при принятии решения.

Если нужно срочно «избавиться» от ООО, то можно его продать или подарить. Договор купли-продажи (дарения) составляет нотариус, он же и регистрирует изменения в налоговом органе. В случае, если собственников несколько, учредитель может подать заявление о выходе из ООО. Заявление заверяет нотариус и с 11 августа 2020 года сразу регистрирует изменения в налоговом органе.

Конечно, существуют и другие «полулегальные» способы избавления от ООО, но рассчитывать на них я бы не рекомендовала, так как налоговики о них тоже знают и активно приостанавливают регистрационные действия до выяснения личностей новых директоров и учредителей!

Таким образом, если вы единственный учредитель, то закрытие бизнеса займет определенное время и при этом должны быть погашены долги перед кредиторами, в том числе и по налогам!


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Сегодня в 21:35, просмотров: 26, комментариев: 0
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