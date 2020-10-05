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Сегодня общественные территории городского центра в Сургуте проигрывают «Сити Моллу» и «Ауре»

Общественные пространства Сургута отличаются заброшенностью, депрессивностью и визуальным мусором

Сегодня общественные территории городского центра в Сургуте проигрывают «Сити Моллу» и «Ауре»
Фото автора

Востребованность общественных территорий города – пожалуй, один из важных показателей качества развития градостроительной политики и городской среды. По моему субъективному мнению, общественные территории в Сургуте характеризуются низким уровнем привлекательности, а центральные улицы города – высоким уровнем заброшенности, депрессивности, наличием визуального мусора (не только рекламного, но и архитектурного).

Развитие городских территорий – это не «необходимость» строительства зданий. Развитие территории — это работа с участком земли, местом, средой.

И результат этой работы – то, что сделает место уникальным, запомнится, подарит эмоции, привлечет внимание, куда хочется вернуться, и что будет сочетаться со сложившейся застройкой.

Если ты идешь по улице, видишь, что одно здание (большое или маленькое) построено в XX веке, другое 15 лет назад, а еще одно в 2020-м, и они создают гармоничное пространство, не нарушают визуальное восприятие улицы, то это идеальная среда, тебе здесь удобно находиться.

А пока создается впечатление, что сегодня общественные территории городского центра проигрывают в битве «Сити Моллу» и «Ауре».


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Сегодня в 20:51, просмотров: 78, комментариев: 0
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