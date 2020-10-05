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​Без образования нет науки, нет права, нет знаний, основ и устоев, которые делают общество цивилизованным

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем учителя

​Без образования нет науки, нет права, нет знаний, основ и устоев, которые делают общество цивилизованным

Дорогие учителя, завучи, директора, технические работники школ. Все, кто учит наших детей и обеспечивает этот процесс.

Без образования нет науки, нет права, нет знаний, основ и устоев, которые делают общество цивилизованным. Прав тот, кто сказал, если хочешь уничтожить страну, не нужны бомбы и ракеты, надо просто лишить качественного образования. И через несколько поколений это общество само деградирует.

Ваш труд не измерить потраченным временем, проверенными тетрадями, проведенными уроками. Вы даете нашим детям, вашим ученикам гораздо большее — то, что они сами поймут и оценят позже, не сейчас. Это частица вашего сердца, души. Это гораздо важнее, чем обычная, другая работа. Спасибо вам за это!

Искренне желаю, чтобы ваш труд всегда был в почте, ценился и уважался. Здоровья, успеха и благополучия вам!


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Сегодня в 09:40, просмотров: 319, комментариев: 0
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