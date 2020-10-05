Это было убийство – Ирину Славину убило государство

Сказать, что в шоке от убийства Ирины Славиной, – не сказать ничего. И да, это именно убийство. И очевидно, что Ирину убило государство.

Я просто представляю, как Ирина вяжет какие-то теплые вещи, варит домашний сыр. На продажу, ибо нет денег, чтобы оплатить штрафы. Штрафы за гражданскую позицию, за немолчание, за неравнодушие. Эти штрафы, суды, обыски – есть документальные доказательства вины государства.

«Пока моя мама горела заживо, вы молчали», – это обвинение дочери Ирины адресовано уже не государству. Это обвинение предъявлено всем нам. Предъявлено совершенно справедливо.

Что еще должно произойти, чтобы мы перестали молчать?