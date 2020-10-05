Это было убийство – Ирину Славину убило государство

Сказать, что в шоке от убийства Ирины Славиной, – не сказать ничего. И да, это именно убийство. И очевидно, что Ирину убило государство.
Я просто представляю, как Ирина вяжет какие-то теплые вещи, варит домашний сыр. На продажу, ибо нет денег, чтобы оплатить штрафы. Штрафы за гражданскую позицию, за немолчание, за неравнодушие. Эти штрафы, суды, обыски – есть документальные доказательства вины государства.
«Пока моя мама горела заживо, вы молчали», – это обвинение дочери Ирины адресовано уже не государству. Это обвинение предъявлено всем нам. Предъявлено совершенно справедливо.
Что еще должно произойти, чтобы мы перестали молчать?
Есть такое понятие козел. Происходит из того, когда на бойнях козлов держали. Козлы вели стадо на бойню, потом их убирали в сторону, а стадо пускали на фарш.
Ну вот Навальный такой же козел. Показал пример «страдания» за «либеральное» дело. Только Навальный в Германии отлеживается, а женщина погибла. И ее семья лишилась матери, жены, дочери.