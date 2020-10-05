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​«Пока моя мама горела заживо, вы молчали», – это обвинение дочери Ирины адресовано уже не государству. Это обвинение предъявлено всем нам

Это было убийство – Ирину Славину убило государство

​«Пока моя мама горела заживо, вы молчали», – это обвинение дочери Ирины адресовано уже не государству. Это обвинение предъявлено всем нам
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Сказать, что в шоке от убийства Ирины Славиной, – не сказать ничего. И да, это именно убийство. И очевидно, что Ирину убило государство.

Я просто представляю, как Ирина вяжет какие-то теплые вещи, варит домашний сыр. На продажу, ибо нет денег, чтобы оплатить штрафы. Штрафы за гражданскую позицию, за немолчание, за неравнодушие. Эти штрафы, суды, обыски – есть документальные доказательства вины государства.

«Пока моя мама горела заживо, вы молчали», – это обвинение дочери Ирины адресовано уже не государству. Это обвинение предъявлено всем нам. Предъявлено совершенно справедливо.

Что еще должно произойти, чтобы мы перестали молчать?


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Сегодня в 13:00, просмотров: 209, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:56
Да, да, да – это обвинение всем вам, несистемным оппозиционерам «либералам». Втянули женщину в свое дерьмо, которое закончилось смертью женщины и теперь цинично извлекаете из ее смерти свои «политические» дивиденды.

Есть такое понятие козел. Происходит из того, когда на бойнях козлов держали. Козлы вели стадо на бойню, потом их убирали в сторону, а стадо пускали на фарш.

Ну вот Навальный такой же козел. Показал пример «страдания» за «либеральное» дело. Только Навальный в Германии отлеживается, а женщина погибла. И ее семья лишилась матери, жены, дочери.

444 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:17
Понятно, почему вы с себя и своих единомышленников ответственность пытаетесь снять. С больной головы на здоровую-то валите, убийц неуклюже оправдываете. "Во всем виноват Навальный", говорите? А не ваши единомышленники фашиствующие-имперцы, поддержанные всей мощью российского государства, захваченного узурпаторами? Нет?
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