Самоубийство Ирины Славиной выглядит крайне странным поступком

Какая-то женщина в каком-то городе сожгла себя перед зданием полиции. Она написала записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Это все, что я запомнил о происшествии на прошлой неделе.

Дмитрий Щеглов, – блестящий журналист, взвешенный рациональный аналитик с огромнейшим опытом, – написал по этому поводу нетипично эмоциональную для него заметку. В которой сказал, что Россия ведет войну против своих граждан, а кто назовет женщину «эмоционально неустойчивой» могут идти в жопу.

С первой частью утверждения я готов отчасти согласиться: государство – это по умолчанию «карательный» орган, жестко отстаивающий свое исключительное право на насилие. Это нужно принять как данность. Никто ведь не упрекает зиму в морозах или тигра в том, что он ест мясо?

Нет. Люди теплее одеваются и не суют руки в клетку.

Но если уж очень хочется, то никто не запрещает – нужно только убедиться, что человек в полной мере понимает свои силы и возможные последствия. Порфирий Иванов ходил в морозы в одних трусах. Семья Запашных поколениями входит в клетки к тиграм. Мы, возможно, ими восхищаемся либо считаем «странными», но сами так не делаем.

Так и в политике: для условных «старшеклассников-студентов» вполне объясним излишний идеализм и радикализм. Самосожжение паренька двадцати лет вполне можно было бы объяснить. Но когда на такой шаг идет вроде как взрослая мудрая, наверное, женщина – то это очень странно. Если она давно и плодотворно занималась своей «правозащитной» деятельностью – то живая она могла бы принести больше пользы, чем мертвая.

Но даже если не замахиваться на высокие материи: у каждого из нас есть ответственность перед своими близкими, детьми и родителями. Даже если у вас есть собака – у этой женщины, кстати, была собака, – то она для вас куда более ценна, чем это обширное понятие «Российская Федерация».

Поэтому самоубийство вообще и самосожжение в частности – это очень странный шаг для нормального человека. Но шаг вполне естественный для фанатика, ведомого «Высшими силами».

Никто не из прокомментировавших эту смерть, кстати, не вспомнил о японской традиции «харакири» («сепуку») или стрелявшихся от бесчестия русских офицерах. Возможно потому, что харакири не делалось перед императорским дворцом или на Сенатской площади. Поэтому, когда пусть даже доведенный до отчаяния человек превращает свою смерть в зажигательное шоу, то сочувствие имеет какой-то нехороший привкус.

К чему приведет это событие? К волне «демократического патриотизма»? Нет. А вот к принудительной психиатрической диагностике лидеров несистемной оппозиции – вот это запросто.

P.S. Недавняя странная смерть одного из лидеров «праворадикальной оппозиции» Максима Марцинкевича, человека насколько «отрицательного» с точки зрения общепринятой морали, настолько же яркого и жизнелюбивого, прошла гораздо менее замеченной. Марцинкевич умер от удушения в тюремной камере. Смерть этой женщины, конечно, была заметнее. Именно этого, по всей видимости, она и добивалась.