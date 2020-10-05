16+
Логотип Сиапресс
USD  78,1281   EUR  91,6599  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Самосожжение паренька двадцати лет вполне можно было бы объяснить. Но когда на такой шаг идет вроде как взрослая мудрая, наверное, женщина...

Самоубийство Ирины Славиной выглядит крайне странным поступком

Самосожжение паренька двадцати лет вполне можно было бы объяснить. Но когда на такой шаг идет вроде как взрослая мудрая, наверное, женщина...
Фото автора

Какая-то женщина в каком-то городе сожгла себя перед зданием полиции. Она написала записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Это все, что я запомнил о происшествии на прошлой неделе.

Дмитрий Щеглов, – блестящий журналист, взвешенный рациональный аналитик с огромнейшим опытом, – написал по этому поводу нетипично эмоциональную для него заметку. В которой сказал, что Россия ведет войну против своих граждан, а кто назовет женщину «эмоционально неустойчивой» могут идти в жопу.

С первой частью утверждения я готов отчасти согласиться: государство – это по умолчанию «карательный» орган, жестко отстаивающий свое исключительное право на насилие. Это нужно принять как данность. Никто ведь не упрекает зиму в морозах или тигра в том, что он ест мясо?

Нет. Люди теплее одеваются и не суют руки в клетку.

Но если уж очень хочется, то никто не запрещает – нужно только убедиться, что человек в полной мере понимает свои силы и возможные последствия. Порфирий Иванов ходил в морозы в одних трусах. Семья Запашных поколениями входит в клетки к тиграм. Мы, возможно, ими восхищаемся либо считаем «странными», но сами так не делаем.

Так и в политике: для условных «старшеклассников-студентов» вполне объясним излишний идеализм и радикализм. Самосожжение паренька двадцати лет вполне можно было бы объяснить. Но когда на такой шаг идет вроде как взрослая мудрая, наверное, женщина – то это очень странно. Если она давно и плодотворно занималась своей «правозащитной» деятельностью – то живая она могла бы принести больше пользы, чем мертвая.

Но даже если не замахиваться на высокие материи: у каждого из нас есть ответственность перед своими близкими, детьми и родителями. Даже если у вас есть собака – у этой женщины, кстати, была собака, – то она для вас куда более ценна, чем это обширное понятие «Российская Федерация».

Поэтому самоубийство вообще и самосожжение в частности – это очень странный шаг для нормального человека. Но шаг вполне естественный для фанатика, ведомого «Высшими силами».

Никто не из прокомментировавших эту смерть, кстати, не вспомнил о японской традиции «харакири» («сепуку») или стрелявшихся от бесчестия русских офицерах. Возможно потому, что харакири не делалось перед императорским дворцом или на Сенатской площади. Поэтому, когда пусть даже доведенный до отчаяния человек превращает свою смерть в зажигательное шоу, то сочувствие имеет какой-то нехороший привкус.

К чему приведет это событие? К волне «демократического патриотизма»? Нет. А вот к принудительной психиатрической диагностике лидеров несистемной оппозиции – вот это запросто.

P.S. Недавняя странная смерть одного из лидеров «праворадикальной оппозиции» Максима Марцинкевича, человека насколько «отрицательного» с точки зрения общепринятой морали, настолько же яркого и жизнелюбивого, прошла гораздо менее замеченной. Марцинкевич умер от удушения в тюремной камере. Смерть этой женщины, конечно, была заметнее. Именно этого, по всей видимости, она и добивалась.


нравится (5) не нравится (6)
Сегодня в 11:49, просмотров: 295, комментариев: 6
Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 13:05
Невмоготу слышать от современного образованного человека такое: "государство карательный орган по умолчанию". Как от совка-старпера какого-то, застрявшего в начале XX-го века. Еще прискорбнее, что автор выскочил со своим мнением, даже не удосужившись разобраться в причинах поступка Ирины Славиной, которую и по имени-то презрительно не называет. Так, через губу что-то выдавил из себя про "какую-то женщину", которая, по его мнению, занималась правозащитной деятельностью, да еще слово правозащитная в кавычки взял в ироническом смысле. Даже профессию ее не назвал. А ведь именно профессиональные журналисты первыми попадают под каток государственных преследований и репрессий в России. Катастрофа...
Прискорбно, что я оказался прав, когда написал Дмитрию Щеглову: для уважаемых телезрителей никакого шума не будет, а если что-то и выдавят из себя госпропагандисты, то уж утопят крохи информации в потоках циничной дряни. О смерти Ирины Славиной, о причинах этой смерти, о ее многолетней травле и устроенном российским государством у нее дома погроме узнают единицы в масштабах страны.
Но от Кирилла Акинцева не ожидал, что он окажется в числе уважаемых телезрителей. Мои соболезнования...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:22
Самосожжение паренька двадцати лет тоже трудно объяснить с нормальной точки зрения.
Но в любом случае женщину принявшую мучительную смерть жалко, как человека и тем более как женщину, у которой кроме собаки кстати есть дочь, не зависимо от политических убеждений.

А блестящего журналиста Дмитрия Щеглова еще раз назову циником, как в затертом комментарии. Устроил из смерти женщины политическое шоу, явно попутав ее с Навальным, который отлеживается в Германии после отравления паленой водкой. А кто не согласен того послал в жопу. Во как.

И хорошо сказано про психиатрическую диагностику несистемных оппозиционеров. Дмитрию Щеглову уже явно требуется, как человеку заигравшемуся несистемной оппозицией и утратившему элементарные нормы приличия и чувство реальности.
Сергей Б 444
не нравится
Сегодня в 13:33
Ну тебе то уж и тем более давно пора на психиатрическую диагностику – «россиянин», требующий отторжения российских территорий.
444 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:51
Несомненно, погибшая подвергалась преследованиям из-за своих политических убеждений. И травили ее в том числе, если не в первую очередь за ее совпадающую с моей позицию в отношении российской агрессии в Украине. Травили такие как вы, резали шины, листовки в подъезде разбрасывали. Несомненно, журналист Дмитрий Щеглов не мог умолчать об главных причинах поступка Ирины Славиной, как зачем-то требуете вы.
А уж в разговоре про "психиатрическую диагностику" не нравящихся вам людей вы можете выступать в роли эксперта-пациента. Не зря же сами о себе писали: "Вы прям с полицейскими в полном согласии – они тоже меня невменяемым считали."
Сергей Б 444
не нравится
Сегодня в 14:08
И ведь какое у тебя совпадение с полицейскими – ты же тоже меня невменяемым считаешь.

Н я догадываюсь кто здесь невменяемый.

Всю вашу «несистемную оппозицию» с органами вместе на принудительную психиатрическую диагностику. А лучше сразу на Колыму. Так сказать, трудотерапия.
444 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:22
Нет, Сергей, не я - вы публично объявляете невменяемыми миллионы своих сограждан. Я лишь процитировал ваши слова, чтобы люди лучше понимали, кто в каком-то затмении эту циничную дрянь пишет.
Показать все комментарии (6)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. С ноября два пригородных поезда из Нижневартовска и Сургута перестанут принимать пассажиров 8764
  2. В Когалыме пятерых подростков устроили на работу не по правилам: компанией заинтересовалась прокуратура 2506
  3. Команда из Нефтеюганска заняла второе место на всероссийских соревнованиях по мотокроссу 1566
  4. За минувшие сутки 159 югорчан заболели COVID-19 562
  5. ​В Югре на борьбу с пандемией COVID-19 направят десять миллиардов рублей 484
  6. Пандемия коронавируса унесла жизнь еще одного югорчанина 440
  7. Сургутские аритмологи впервые провели выездное обследование пациентов из Нижневартовска 401
  8. ​Газпром переводит сотрудников в Югре на дистанционную работу 375
  9. Татьяна Коровина: «Роль учителя как была велика, так и осталась» 321
  10. Самосожжение паренька двадцати лет вполне можно было бы объяснить. Но когда на такой шаг идет вроде как взрослая мудрая, наверное, женщина... 295
  1. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 45445
  2. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 19665
  3. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 17616
  4. ​Цирк недели 17149
  5. ​Выходные в Югре будут ветреными и снежными 12674
  6. Вартовчанин явился с повинной после того, как убил своего знакомого 10357
  7. ​Постправда или фейк? 10317
  8. ​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута 10135
  9. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 9659
  10. С ноября два пригородных поезда из Нижневартовска и Сургута перестанут принимать пассажиров 8764
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 646854
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270627
  3. ​Кто такой Зятек? 62791
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54184
  5. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 45445
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32737
  7. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32503
  8. Слишком много истории?.. 24674
  9. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24630
  10. В Сургутском районе 4-летний ребёнок отравился ртутью 19786

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика