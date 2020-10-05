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​Москву накрывает вторая волна

Как живет Москва, коронавирусная столица России: зарисовки с натуры

​Москву накрывает вторая волна
Фото автора

«Мужчина, наденьте маску! Нечего без маски здесь ходить!»возглас продавщицы заставляет достать из кармана маску. Хотя еще несколько дней назад в этом магазине покупки можно было делать безо всяких средств защиты. Продавцы не требовали. Хорошо хоть перчатки не заставляют надевать. Обязательное ношение перчаток требуют только в МФЦ, где их можно взять бесплатно прямо на входе. Продавцы обсуждают закрытие магазинов.

И немудрено. Количество людей с коронавирусом в Москве стремительно растет: 2704 — 2884 — 3327 новых случаев в день. Ежедневно госпитализируют по тысяче больных.

Школьники с пятого числа ушли на двухнедельный карантин, который в Москве назвали школьными каникулами. И не факт, что 19-го они вернутся в школы. Работающее население переводят на удаленку. Работающим пенсионерам старше 65 лет оформляют больничные листы.

Правда, пассажиров в метро и наземном транспорте от этого меньше не становится. Маски носит примерно половина из них, благо контролеры в метро на пассажиров без масок смотрят сквозь пальцы. Перчатки носят вообще единицы. Места с красной наклейкой «Не садитесь здесь» в час пик занимают полностью. Пассажиры сидят плечом к плечу. Какая тут социальная дистанция!

«Я что-то приболел. Сидим дома с женой. Болезнь похожа на ОРЗ, но это не простуда. Я даже к матери сейчас не езжу. На всякий случай», — говорит по телефону одноклассник на предложение о встрече в каком-нибудь кафе.

Кафе, кстати, работают. Кинотеатры, бани, турфирмы, рынки, парки, пункты велопроката тоже. Фермеры регулярно привозят продукты на ярмарки выходного дня. Экскурсии по Москве и соседним городам проводятся. Массовку на съемки фильмов и передач исправно набирают. Ощущение такое, что власть мучительно пытается понять, от чего же все-таки спасать Москву — то ли от эпидемии, то ли от экономического краха.

«Граждане, — то и дело призывает громкоговоритель в парке, — во избежание заражения коронавирусной инфекцией ограничьте посещение парковых территорий. Избегайте длительных прогулок и общественных мест. Соблюдайте социальную дистанцию — два метра!»

Но призывы остаются гласом вопиющего в пустыне. В парках много людей даже в будни, а в выходные и вовсе полный аншлаг. Маски никто не носит. В очередях в кафе дистанцию не соблюдают. В Дюссельдорфском парке я встретил только одну женщину со скандинавскими палками, которая шарахалась от всех прохожих, что-то бормоча про «социальную дистанцию».

Москвичей понять можно. Необыкновенно теплый сентябрь плавно перетек в такой же теплый октябрь. Днем на улице +20. Некоторые горожане снимают футболки и загорают на прудах. Когда в Москве такое было в начале октября! Подарок ушедшего лета. Люди стараются по максимуму насладиться последними теплыми деньками. Отопление в квартирах включили, но оно пока что без надобности.

В столице на добровольцах тестируют коронавирусную вакцину. Записаться на тестирование можно даже без российского гражданства. Скорее бы ее уже протестировали да и привили всех поголовно. А то уж больно этот коронавирус всем надоел.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 226, комментариев: 0
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