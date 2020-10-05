Председатель думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с Днем учителя

Уважаемые педагоги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня все учителя мира из крупных мегаполисов и маленьких деревень услышат миллионы тёплых слов и добрых пожеланий!

В этой уважаемой профессии нет случайных людей. Я знаю истории, когда любимый предмет у школьника становился ориентиром его будущей специальности. Считаю, это высокая награда для педагога! Не меньше и влияние тренеров спортивных секций на формирование характеров мальчишек и девчонок, которые учатся ставить перед собой цели победителей. Сам я благодаря мудрым наставникам не мыслю своей жизни без спорта. Привычка железной дисциплины и желание быть первым осталась со мной на всю жизнь.

Я рад отметить, что учителя Сургутского района верны лучшим традициям образования. Победы на конкурсах только подтверждают, что профессиональный уровень наших преподавателей высок и соответствует реалиям времени. Хорошего вам учебного года, дорогие педагоги! Пусть все четверти будут полны новыми идеями, профессиональными победами, и, конечно, хорошими отметками ваших учеников!

Желаю вам здоровья, благополучия, вдохновения и успехов в нелёгком труде!