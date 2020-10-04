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​Потратили кучу денег на поддержку народа во время коронакризиса – но непонятно, кому и сколько дали

Югра выделила на поддержку граждан при коронавирусе более 10 миллиардов – и где эти деньги?

​Потратили кучу денег на поддержку народа во время коронакризиса – но непонятно, кому и сколько дали
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Сегодня, читая новостную ленту, наткнулся на две новости.

«В интервью ТАСС заместитель губернатора и директор департамента финансов ХМАО-Югры сообщила, что в 2020 на эти цели выделено 10,2 миллиардов рублей. Из них 3,9 миллиарда — межбюджетные трансферты из федеральной казны». Далее идет общее описание, чего, куда и кому.

И вторая:

«С начала распространения пандемии в экономической столице Югры 12 тысяч человек остались без постоянного заработка. Как рассказала журналистам СургутИнформ-ТВ генеральный директор сургутской торгово-промышленной палаты Анна Чурманова, такая армия безработных сейчас состоит на учете в службе занятости».
Далее идет тоже нечто невнятное.

В принципе, понятно. Вникать в сказанное все равно никто не будет. Это как «Война и мир» графа Льва Николаевича Толстого в школе. Знает кто-нибудь хоть одного из своих одноклассников, который прочел бы написанное по-французски начало этой многотомной эпопеи? Вот и с данными интервью так. Чисто отчетное для того, чтобы плебс, жители округа и города в частности, не почувствовали себя обделенными вниманием и заботой, а вышестоящие чувствовали себя не бездельниками и прощелыгами на шее у народа, а начальством. Заботится оно о жителях. Ничего на здоровье не жалко!

Одно понять не могу: сколько денег из казны Югры было выделено? 10,2 миллиарда или меньше на сумму 3,9 миллиарда — межбюджетных трансфертов из федеральной казны? Не получается у меня математика!

А куда потратили… Ясно куда – повышенная зарплата врачам, и то прокуратура следила за этим. А если бы не она – то грош цена словам Первого. Дальше-то куда? Помогли тем, этим, цифры где? Кому помогли и на сколько денег?! Почему помогли тем, а не этим? И что получили? Если согласно второй новости только в Сургуте потеряли работу 12 тысяч человек. Здоровых, тех, которые работать могут. Выходить денег потратили много, а получили чего?! Непонятно.

Директор СТПП тоже ничего понятного не сказала. Ибо не владеет ситуацией. В общих чертах и не о чем. Сказала очевидные вещи, те, которые и без ее интервью видны.
Сия медийная канитель на бюрократию влияет завораживающе, хотя к реалиям имеет мало касательства. Да что там! Никакого не имеет. Они же, в конце концов, не ораторы.

Им и не надо пояснять трудовому и крестьянскому народу города и округа, досконально. Не царское это дело. Грамотные все, не то, что сто лет назад. Прочитают и забудут. Цифры, может, запомнят и все. Главное, отчитаться одним, другим привести в ужас. Первые для высокого начальства, а вторые для чего?! Денег попросить государевых? Или показать свою значимость?!

Вот и думай теперь.


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