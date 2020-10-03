Смерть Ирины Славиной как напоминание – власть, воюющая со своими гражданами, обречена

Накануне днем журналистка Ирина Славина сожгла себя возле здания управления МВД в Нижнем Новгороде. В предыдущие годы ее неоднократно штрафовали по тупым политическим статьям, типа «неуважение к величеству», неоднократно сдирали десятки тысяч рублей. А последней каплей перед самосожжением стало то, что к Ирине в шесть утра в квартиру вломилась толпа силовиков с обыском по делу о публикациях на ее сайте Koza press, изъяли все телефоны и компьютеры в семье, оставив без возможности работать. Ее последняя запись в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Чуть позже местный следственный комитет сделал очень мудрое лицо и заявил, что самосожжение никак не может быть связано с деятельностью силовиков, так как «она проходила по уголовному делу как свидетель». Ну, это чтобы мы все еще раз поняли – даже если вы свидетель, к вам могут с утра нагрянуть маски-шоу и разнести всю квартиру, забрав ценные вещи, без которых вы не можете работать. К слову, российская история, кажется, не знает случаев, когда после таких налетов «вещдоки» (они же – телефоны, компьютеры, ноутбуки) возвращались законным владельцам.

Что тут можно сказать. Государственная машина ведет войну против части своих граждан. Причем «война» – это формулировка сторонников подобного преследования людей, это наши консерваторы (я по-прежнему отказываю им в приватизации слова «патриот», они не имеют на это права) постоянно утверждают, что «мы на войне», «против нас ведется война» и так далее.

На самом деле, конечно, удобно такую войну вести. Когда назначенные противниками люди не вооружены, не оказывают никакого сопротивления, а на удары дубинками, отправку в каталажку или вскрытие квартиры болгарками в шесть утра могут отвечать только постами в Facebook или в лучшем случае – громким шумом в прессе.

Только инициаторы войны забывают, что там бывают жертвы – вот, как Ирина Славина. Парадокс в том, что люди умирают с одной стороны иллюзорных баррикад, а от этого приближается поражение другой стороны – у которой вся мощь административной и силовой машины, сжирающей более четверти федерального бюджета в год.

Нет, вы, конечно, можете попробовать объяснить, как отказ врываться в дом женщине, которая даже не обвиняемая, а свидетель по уголовному делу, пошатнет основы конституционного строя. Можете рассказать, как она получала деньги лично от Ходорковского или Сороса (что неправда – получала бы она эти деньги, так плюнула бы и купила себе новую квартиру взамен разгромленной). Можете стращать, что если «не раздавить гадину сейчас, завтра на улицах Нижнего Новгорода будут стоять танки НАТО». Или нести еще какую-нибудь типичную конспирологическую херню.

Но с каждым днем вам будет все труднее продавать это гражданам. Потому что двенадцать бойцов, врывающихся в дом к женщине, дают четкое понимание, кто тут агрессор, а кто жертва. И с каждым днем все больше людей будут понимать, что вы не боретесь против НАТО, а просто отчаянно цепляетесь за власть – настолько отчаянно, что каждого, кто хотя бы просто не считает вас небожителем, вы объявляете врагом и пускаете под пресс своей разнузданной силовой машины.

Когда достаточное количество россиян этот факт осознает – война будет проиграна окончательно. Я специально не использую формулировку «если». Потому что любая власть, начавшая войну против своих граждан, исторически обречена.

P.S. Я думаю, скоро в комментарии придут умники, которые начнут говорить что-нибудь типа «да это неуравновешенная женщина» или «она специально себя сожгла, чтобы подставить Путина» или еще что-то подобное. Я никогда такое не говорю, но именно сегодня можно: засуньте себе свои суждения в задницу. И поглубже. Спасибо за понимание.