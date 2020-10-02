В Москве прошла встреча с автором книги «Анатомия заблуждений»

Правда ли, что детектор лжи обнаруживает ложь? Что в полнолуние обостряются психические расстройства? Что 25-й кадр заставляет покупать ненужные товары? Что чеснок и витамин С укрепляют иммунитет? Именно с таких вопросов начал встречу со своими читателями основатель и владелец Школы критического мышления, популярный писатель и журналист Никита Непряхин.

Правильный ответ: нет! Ни одно из перечисленных утверждений не считается доказанным. Об этом и многом другом автор ведет речь в своей новой книге «Анатомия заблуждений. Большая книга по критическому мышлению» (издательство «Альпина Паблишер»).

По мнению специалиста, мы сейчас живем в «эпоху постправды», когда истину стало трудно отличить от лжи и когда масс-медиа и социальные сети активно тиражируют фейковые новости. Информационные потоки растут в геометрической прогрессии, а добросовестным журналистам все труднее конкурировать с блогосферой.

И вот итог. Благодаря усилиям российских федеральных каналов 66 процентов россиян уверены, что существует группа русофобов, которые стремятся переписать историю. При этом 55 процентов жителей России доверяют информации федеральных каналов, а 23 процента телезрителей больше всего доверяют журналисту Владимиру Соловьеву. 42 процента наших сограждан признают, что им трудно отличить правдивую информацию от недостоверной.

Как это сделать? Фейковыми новостями Никита Непряхин называет лживую информацию в СМИ, представляющую собой грубую подделку под новости. При этом фейк ньюс очень популярны среди журналистов, поскольку имеют больше шансов на ретвит и, соответственно, на повышение рейтинга. Доказано математиками.

Процесс верификации новости называется фактчекинг и состоит из нескольких этапов.

Первое. Изучите новость целиком и не судите о ней по заголовку. Заголовок может быть не связан с содержанием.

Второе. Посмотрите, насколько авторитетен источник информации.

Третье. Найдите первоисточник и подтверждения в других источниках.

Четвертое. Проверьте автора (если он вообще есть).

Пятое. Подумайте про предвзятость и заинтересованность. Излишняя эмоциональность — первый признак фейка или пропаганды. Подумайте о себе: насколько вы заинтересованы в правдивости данной новости. Никогда не забывайте о собственной предвзятости. Критическое мышление начинается с себя.

Наконец, шестое. В случае необходимости найдите экспертов.

Кроме того, Никита Непряхин дает в своей книге ссылки на ряд интернет-порталов, которые помогают быстро вычислить недостоверную новость. Но главный принцип верификации — проверка в нескольких независимых источниках. Проверь и перепроверь, советует автор.

Завершает свою книгу Никита Непряхин разбором человеческих заблуждений, к которым он относит уфологию, хиромантию, физиогномику, гомеопатию и еще целый ряд популярных в обществе учений.

Правда, некоторые представители точных наук идут дальше и относят к лженаукам, например, историю и социологию. Автор книги «Анатомия заблуждений» с такой оценкой не согласен: «В гуманитарных науках и не может быть никакой точности. Но они на точность и не претендуют. В истории как совокупности фактов нет ничего плохого. И только когда в историю вмешивается интерпретация, в основе которой идеология или какие-то корыстные мотивы, тогда это плохо».

P.S. Кстати, издательство «Альпина Паблишер» выпустило целый ряд книг по критическому мышлению, написанных и другими авторами.