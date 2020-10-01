Как не попасться на удочку мошенников при покупках и продажах в интернете

На фоне пандемии и самоизоляции в этом году произошел бум онлайн-торговли: по данным аналитического агентства Data Insight, карантин привел в онлайн-покупки не менее 10 миллионов новых покупателей — людей, которые раньше не приобретали ничего в интернете или делали это лишь изредка. С ростом онлайн-торговли, к сожалению, участились и случаи мошенничества в сети. Старший специалист департамента безопасности Авито Кирилл Лавров рассказал siapress.ru о самых распространенных схемах мошенничества и о том, какие правила необходимо соблюдать, чтобы покупать и продавать онлайн безопасно.

В сентябре жительница Сургута хотела приобрести на известном сайте объявлений щенка шпица. В переписке продавец предложил перевести общение из встроенного чата платформы объявлений в WhatsApp. В мессенджере он отправил женщине ссылку, которая якобы вела на страницу безопасной безналичной оплаты. Доверившись мошеннику, женщина ввела на этой странице реквизиты своей банковской карты, и с ее счета списались деньги. При этом ей даже не пришлось вводить код подтверждения из смс-сообщения от банка, списание произошло автоматически.

Как отмечает Кирилл Лавров, схема мошенничества с поддельными ссылками на страницу оплаты — одна из самых распространенных. Он также подчеркивает, что, покупая или продавая что-либо на сайтах объявлений, вообще не стоит переходить по каким-либо ссылкам от других пользователей: в этом просто нет необходимости, так как весь нужный функционал для оформления заказа и доставки всегда доступен внутри оригинального сайта.

По мнению эксперта, покупательница должна была насторожиться еще в момент, когда лже-продавец начал настаивать на том, чтобы вести общение не во встроенном чате сайта объявлений, а в стороннем мессенджере. «Службы безопасности крупных ресурсов могут контролировать только то, что происходит внутри их платформы. Например, если во встроенном чате Авито один пользователь присылает другому ссылку, мы делаем ее неактивной — чтобы по ней невозможно было перейти в один клик. Кроме того, мы предупреждаем пользователей, что им не стоит переходить по посторонним ссылкам. Если общение происходит вне нашей платформы, таких возможностей у нас уже нет», —рассказывает Кирилл Лавров.

Ниже — разбор распространенных схем мошенничества и правила, которые помогут избежать обмана.

Схема 1. Поддельная страница оформления оплаты или доставки

Именно на эту схему попалась жительница Сургута, пытавшаяся приобрести щенка. Однако с использованием поддельных страниц оформления заказа обманывают не только покупателей, но и продавцов.

Происходит это так: человек выставляет какой-то товар, ему пишет лже-покупатель, которому этот товар якобы нужен и присылает ссылку, которая якобы ведет на страницу оплаты или доставки. Лже-покупатель убеждает, что для оформления сделки продавцу нужно ввести на странице свои данные. Затем эти данные используются для списания средств.

Избежать обмана с использованием поддельных страниц очень легко. Достаточно просто не переходить ни по каким внешним ссылкам, которые присылают другие пользователи. Честным продавцам и покупателям просто незачем присылать вам какие-либо ссылки, весь нужный функционал для оформления заказа есть внутри сайтов объявлений.

«Если вы приобретаете или продаете что-то на Авито, то и ссылка может быть только на сайт www.avito.ru Если адрес похожий, но не тот (например, avitopayments.ru, avito-dostavka.ru avitto.ru) — это мошенничество. Более, того, вам не нужно переходить по ссылкам, так как все уже есть внутри сайта. Честному продавцу или покупателю просто незачем присылать вам ссылку. Злоумышленники создают интернет-страницы, которые очень похожи на платежный раздел известного сайта. После оплаты на такой странице вы в лучшем случае не увидите ни денег, ни товара, в худшем с вашей карты снимут и другие средства», — поясняет Кирилл Лавров.

Схема 2. Выманивание личных данных

Схема хорошо известная и распространенная, но все равно на эту уловку регулярно попадаются пользователи, причем опять-таки и продавцы, и покупатели. Это устроено так: вы пытаетесь купить или продать что-то на сайте объявлений. Другой пользователь, готовый продать то, что вам нужно, или совершить у вас покупку, начинает убеждать, что для оформления сделки вам нужно озвучить или отправить ему платежные данные вашей карты — пин-код, CVV/CVC-код (цифры на обороте карты) или код из смс-сообщения от банка.

Все эти данные ни в коем случае нельзя называть никому и никогда. Ни продавцам, ни покупателям они на самом деле не нужны и используются только для одного — чтобы получить доступ к вашему банковскому счету и вывести оттуда деньги.

Эту мошенническую схему применяют не только на сайтах объявлений. Также вам могут просто внезапно позвонить мошенники и представиться сотрудником банка. Для убедительности могут даже создать на фоне шум, похожий на офисный, и позвонить с номера 8-800… Затем скажут, что отследили попытку снять средства с вашей карты, и ее нужно срочно обезопасить. Для этого попросят назвать все данные карты, включая CVV (трехзначный номер на обороте) и код подтверждения из СМС.

«Никогда никому не сообщайте данные карты, CVV и коды из сообщений — даже сотрудники банка не имеют права их запрашивать. Если у вас просят предоставить такие данные, сразу прекратите диалог с мошенником и обратитесь в службу поддержки — расскажите о ситуации, чтобы профиль недобросовестного пользователя быстрее заблокировали», —подчеркивает Кирилл Лавров.

Схема 3. Просьба внести предоплату

Мошенники выставляют на продажу редкий или востребованный товар по привлекательной цене. Покупатель видит заманчивое предложение, связывается с продавцом, а тот дает понять, что желающих совершить покупку много, или начинает давить на жалость и говорить, что ему по каким-то причинам очень срочно нужны деньги. В итоге, мотивируя разными аргументами, лже-продавец просит покупателя внести предоплату — как правило, только частичную (это помогает мошенникам внушить доверие), но иногда и полную. После получения денег мошенник просто исчезает.

Чтобы избежать такой ситуации, просто никогда не соглашайтесь на предоплату. Нет никаких гарантий, что, заплатив деньги, вы получите товар. А значит, нет и оснований доверять тому, кто этого просит.

Платите деньги при личной встрече после получения товара или пользуйтесь функцией «безопасной сделки» или доставки с пост-оплатой. Такие функции доступны на известных сервисах объявлений. Так платить безопасно и удобно: система замораживает средства на карте покупателя, и продавец получает их только после того, как товар доставлен и покупатель его проверил. И для этого опять же категорически нельзя переходить по ссылкам, присланным незнакомым продавцом. Нужно найти необходимые кнопки для оформления безопасной оплаты внутри самого сайта объявлений. Только так вы сможете быть уверены в безопасности сделки.

Что делать, если вы понимаете, что вас обманывают

«Если вы догадываетесь, что с вами общаются мошенники, немедленно прекратите диалог и обратитесь в службу поддержки сайта, на котором вы пытались что-то купить или продать. Сотрудники заблокируют профиль мошенника, и так вы поможете обезопасить других пользователей. Будьте внимательны: обращаться в службу поддержки следует только через специальную форму на оригинальном сайте объявлений, найдите ее сами. Мошенники могут присылать поддельные формы связи службы поддержки или ложные номера телефонов», — рассказывает Кирилл Лавров.

Если вы успели ввести номер своей карты на поддельном сайте или передать свои платежные данные мошенникам и только потом поняли, что что-то не так, нужно немедленно позвонить в банк, заблокировать вашу карту и подать заявление на перевыпуск. Если вы успеете сделать это до того, как мошенники воспользуются вашими данными, потери денег удастся избежать.