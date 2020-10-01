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​Купи-продай — не прогадай

Как не попасться на удочку мошенников при покупках и продажах в интернете

​Купи-продай — не прогадай
Фото: pixabay.com

На фоне пандемии и самоизоляции в этом году произошел бум онлайн-торговли: по данным аналитического агентства Data Insight, карантин привел в онлайн-покупки не менее 10 миллионов новых покупателей людей, которые раньше не приобретали ничего в интернете или делали это лишь изредка. С ростом онлайн-торговли, к сожалению, участились и случаи мошенничества в сети. Старший специалист департамента безопасности Авито Кирилл Лавров рассказал siapress.ru о самых распространенных схемах мошенничества и о том, какие правила необходимо соблюдать, чтобы покупать и продавать онлайн безопасно.

В сентябре жительница Сургута хотела приобрести на известном сайте объявлений щенка шпица. В переписке продавец предложил перевести общение из встроенного чата платформы объявлений в WhatsApp. В мессенджере он отправил женщине ссылку, которая якобы вела на страницу безопасной безналичной оплаты. Доверившись мошеннику, женщина ввела на этой странице реквизиты своей банковской карты, и с ее счета списались деньги. При этом ей даже не пришлось вводить код подтверждения из смс-сообщения от банка, списание произошло автоматически.

Как отмечает Кирилл Лавров, схема мошенничества с поддельными ссылками на страницу оплаты — одна из самых распространенных. Он также подчеркивает, что, покупая или продавая что-либо на сайтах объявлений, вообще не стоит переходить по каким-либо ссылкам от других пользователей: в этом просто нет необходимости, так как весь нужный функционал для оформления заказа и доставки всегда доступен внутри оригинального сайта.

По мнению эксперта, покупательница должна была насторожиться еще в момент, когда лже-продавец начал настаивать на том, чтобы вести общение не во встроенном чате сайта объявлений, а в стороннем мессенджере. «Службы безопасности крупных ресурсов могут контролировать только то, что происходит внутри их платформы. Например, если во встроенном чате Авито один пользователь присылает другому ссылку, мы делаем ее неактивной чтобы по ней невозможно было перейти в один клик. Кроме того, мы предупреждаем пользователей, что им не стоит переходить по посторонним ссылкам. Если общение происходит вне нашей платформы, таких возможностей у нас уже нет», рассказывает Кирилл Лавров.

Ниже — разбор распространенных схем мошенничества и правила, которые помогут избежать обмана.

Схема 1. Поддельная страница оформления оплаты или доставки

Именно на эту схему попалась жительница Сургута, пытавшаяся приобрести щенка. Однако с использованием поддельных страниц оформления заказа обманывают не только покупателей, но и продавцов.

Происходит это так: человек выставляет какой-то товар, ему пишет лже-покупатель, которому этот товар якобы нужен и присылает ссылку, которая якобы ведет на страницу оплаты или доставки. Лже-покупатель убеждает, что для оформления сделки продавцу нужно ввести на странице свои данные. Затем эти данные используются для списания средств.

Избежать обмана с использованием поддельных страниц очень легко. Достаточно просто не переходить ни по каким внешним ссылкам, которые присылают другие пользователи. Честным продавцам и покупателям просто незачем присылать вам какие-либо ссылки, весь нужный функционал для оформления заказа есть внутри сайтов объявлений.

«Если вы приобретаете или продаете что-то на Авито, то и ссылка может быть только на сайт www.avito.ru Если адрес похожий, но не тот (например, avitopayments.ru, avito-dostavka.ru avitto.ru) это мошенничество. Более, того, вам не нужно переходить по ссылкам, так как все уже есть внутри сайта. Честному продавцу или покупателю просто незачем присылать вам ссылку. Злоумышленники создают интернет-страницы, которые очень похожи на платежный раздел известного сайта. После оплаты на такой странице вы в лучшем случае не увидите ни денег, ни товара, в худшем с вашей карты снимут и другие средства», — поясняет Кирилл Лавров.

Схема 2. Выманивание личных данных

Схема хорошо известная и распространенная, но все равно на эту уловку регулярно попадаются пользователи, причем опять-таки и продавцы, и покупатели. Это устроено так: вы пытаетесь купить или продать что-то на сайте объявлений. Другой пользователь, готовый продать то, что вам нужно, или совершить у вас покупку, начинает убеждать, что для оформления сделки вам нужно озвучить или отправить ему платежные данные вашей карты — пин-код, CVV/CVC-код (цифры на обороте карты) или код из смс-сообщения от банка.

Все эти данные ни в коем случае нельзя называть никому и никогда. Ни продавцам, ни покупателям они на самом деле не нужны и используются только для одного — чтобы получить доступ к вашему банковскому счету и вывести оттуда деньги.

Эту мошенническую схему применяют не только на сайтах объявлений. Также вам могут просто внезапно позвонить мошенники и представиться сотрудником банка. Для убедительности могут даже создать на фоне шум, похожий на офисный, и позвонить с номера 8-800… Затем скажут, что отследили попытку снять средства с вашей карты, и ее нужно срочно обезопасить. Для этого попросят назвать все данные карты, включая CVV (трехзначный номер на обороте) и код подтверждения из СМС.

«Никогда никому не сообщайте данные карты, CVV и коды из сообщений — даже сотрудники банка не имеют права их запрашивать. Если у вас просят предоставить такие данные, сразу прекратите диалог с мошенником и обратитесь в службу поддержки расскажите о ситуации, чтобы профиль недобросовестного пользователя быстрее заблокировали», подчеркивает Кирилл Лавров.

Схема 3. Просьба внести предоплату

Мошенники выставляют на продажу редкий или востребованный товар по привлекательной цене. Покупатель видит заманчивое предложение, связывается с продавцом, а тот дает понять, что желающих совершить покупку много, или начинает давить на жалость и говорить, что ему по каким-то причинам очень срочно нужны деньги. В итоге, мотивируя разными аргументами, лже-продавец просит покупателя внести предоплату — как правило, только частичную (это помогает мошенникам внушить доверие), но иногда и полную. После получения денег мошенник просто исчезает.

Чтобы избежать такой ситуации, просто никогда не соглашайтесь на предоплату. Нет никаких гарантий, что, заплатив деньги, вы получите товар. А значит, нет и оснований доверять тому, кто этого просит.

Платите деньги при личной встрече после получения товара или пользуйтесь функцией «безопасной сделки» или доставки с пост-оплатой. Такие функции доступны на известных сервисах объявлений. Так платить безопасно и удобно: система замораживает средства на карте покупателя, и продавец получает их только после того, как товар доставлен и покупатель его проверил. И для этого опять же категорически нельзя переходить по ссылкам, присланным незнакомым продавцом. Нужно найти необходимые кнопки для оформления безопасной оплаты внутри самого сайта объявлений. Только так вы сможете быть уверены в безопасности сделки.

Что делать, если вы понимаете, что вас обманывают

«Если вы догадываетесь, что с вами общаются мошенники, немедленно прекратите диалог и обратитесь в службу поддержки сайта, на котором вы пытались что-то купить или продать. Сотрудники заблокируют профиль мошенника, и так вы поможете обезопасить других пользователей. Будьте внимательны: обращаться в службу поддержки следует только через специальную форму на оригинальном сайте объявлений, найдите ее сами. Мошенники могут присылать поддельные формы связи службы поддержки или ложные номера телефонов», — рассказывает Кирилл Лавров.

Если вы успели ввести номер своей карты на поддельном сайте или передать свои платежные данные мошенникам и только потом поняли, что что-то не так, нужно немедленно позвонить в банк, заблокировать вашу карту и подать заявление на перевыпуск. Если вы успеете сделать это до того, как мошенники воспользуются вашими данными, потери денег удастся избежать.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 28, комментариев: 0
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