Если российские власти продолжат отменять выборы на всех уровнях, это окончательно развалит систему

Внимательно слежу за тем, как жители Екатеринбурга борются за свое право выбирать главу города. Во-первых, потому что мне очень симпатична их гражданская активность, которая привела к победе общества над наглостью власти в истории со спасением сквера. Во-вторых, потому что их успех по возвращению выборов рано или поздно приведет к аналогичному событию в Сургуте – а я болею за родной город и уверен, что его жители могут и должны сами определять своего мэра.

Инициативная группа в Екатеринбурге, несмотря на противодействие властей (им затягивали старт кампании, полиция незаконно разгоняла места сбора подписей и так далее), собрала 13 тысяч подписей за прямые выборы главы. Это много. Теперь вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Свердловского заксобрания. И там люди, которые читают прессу и знают, что в принципе прямые выборы мэра в Екате поддерживают более 80 процентов народа, лихорадочно соображают, как бы отклонить эту инициативу и при этом не получить знатный кипиш под своими окнами.

И они начали нести всякую чушь про «сырой проект» и про то, что вообще все эти разговоры «преждевременны», так как принятые поправки в Конституцию подразумевают создание общей структуры «публичной власти», куда войдут, в том числе, и муниципалитеты. Но параллельно глубокомысленные единороссы быстренько кропают законопроект, который усложнит механизм принятия народных инициатив и позволит отсеивать ненужную гражданскую активность на уровне комитета заксобрания.

Очень умно. Прямо поздравляю екатеринбуржцев с такими прекрасными народными представителями.

Пока это выглядит как интернет-мем «если я буду это игнорировать, то оно исчезнет». Логика уральских властей такова: какие-то люди смогли собрать подписи за инициативу, которая нам не нравится – значит, нужно сделать так, чтобы даже если подписи собраны, эту идею можно было бы просто отклонить.

А эти 13 тысяч человек или кто там еще – они ведь, получается, просто грустно вздохнут, скажут: «Ну ладно» – и разойдутся. Очень разумный расчет. Надежный, как швейцарские часы.

Давайте еще разок (я это буду повторять снова и снова, рано или поздно до кого-нибудь дойдет): лишать граждан политической, да и вообще любой другой субъектности – это дорога к коллапсу. Когда граждане объединяются для какой-то цели, а вы им в ответ: «Вы глупые дети, вас зомбировали наймиты Госдепа / наши политические противники / коррумпированные бизнес-элиты / кто угодно, поэтому все, что вы говорите, не имеет ценности, расходитесь» – это только будет раздражать людей еще больше.

Во всем мире растет запрос на участие людей в управлении своими селами-городами-странами. Нас это касается в особенности, потому что в России в последние два десятилетия граждан последовательно отсекают от легальных способов воздействовать на реальность вокруг. И если с принятием законов о загадочной «системе публичной власти» произойдет очередной раунд лишения россиян избирательных прав – система, вопреки логике власти, еще сильнее дестабилизируется. Это как упарываться транквилизаторами при сильной боли – будет казаться, что полегчало, но на деле причины проблем не устраняются, и организм делает очередной шаг к смерти.

А пока – удачи Екатеринбургу. Мы с вами.