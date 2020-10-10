Председатель думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Дорогие ветераны дорожной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша нелегкая и такая нужная работа всегда на виду. Вы отдаете все силы, знания и умения вашей профессии. Современный подход к дорожному строительству, строгое соблюдение технологий и высокая степень ответственности перед земляками дают свои плоды – сегодня в Сургуте качественные дорожные магистрали, мы гордимся нашими дорогами!

Развитие экономики, городской инфраструктуры, формирование облика города невозможно без строительства и качественного обслуживания дорог, мостов и развязок. В вашей отрасли трудятся настоящие профессионалы – самоотверженные, мужественные, преданные своему делу. Спасибо вам за это! Счастья, здоровья и благополучия!