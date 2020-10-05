Глава Сургута Вадим Шувалов поздравляет с Днем учителя

Хочу от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником. В этот день вы услышите много теплых слов от коллег и родителей, от своих бывших учеников и тех, кто недавно переступил порог школы. Я же хочу поблагодарить вас от имени всего города.

Педагогическое сообщество Сургута – это плеяда талантливых людей, которые способны сочетать в своей работе здоровую долю консерватизма с новаторством. В этом ли кроется успех? Вам, профессионалам, виднее. Но я точно знаю, что наши школьники занимают достойные места на олимпиадах даже международного уровня, а выпускники поступают в самые престижные вузы страны.

Минувший учебный год дался всем нам непросто. Из-за пандемии пришлось осваивать новые форматы работы. Но вы доказали, что сургутская система образования готова к любым проверкам и испытаниям. Знаю, что многим учителям, особенно классным руководителям, приходилось работать, как сейчас принято говорить, в режиме «24 на 7». За терпение и выдержку – вам особая благодарность.

Понимаю, что и учителям, и детям не хватало живого общения, которого не заменит никакой онлайн формат. Но все мы очень верим в то, что в нынешнем учебном году нам не придется заново пройти через это испытание. Поэтому, главное, что мы сегодня требуем от руководителей образовательных организаций, это соблюдение всех требований безопасности.

Берегите себя и своих подопечных! Здоровья вам, дорогие учителя, терпения, сил и новых успехов!