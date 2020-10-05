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Педагогическое сообщество Сургута – это плеяда талантливых людей

Глава Сургута Вадим Шувалов поздравляет с Днем учителя

Педагогическое сообщество Сургута – это плеяда талантливых людей

Хочу от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником. В этот день вы услышите много теплых слов от коллег и родителей, от своих бывших учеников и тех, кто недавно переступил порог школы. Я же хочу поблагодарить вас от имени всего города.

Педагогическое сообщество Сургута – это плеяда талантливых людей, которые способны сочетать в своей работе здоровую долю консерватизма с новаторством. В этом ли кроется успех? Вам, профессионалам, виднее. Но я точно знаю, что наши школьники занимают достойные места на олимпиадах даже международного уровня, а выпускники поступают в самые престижные вузы страны.

Минувший учебный год дался всем нам непросто. Из-за пандемии пришлось осваивать новые форматы работы. Но вы доказали, что сургутская система образования готова к любым проверкам и испытаниям. Знаю, что многим учителям, особенно классным руководителям, приходилось работать, как сейчас принято говорить, в режиме «24 на 7». За терпение и выдержку – вам особая благодарность.

Понимаю, что и учителям, и детям не хватало живого общения, которого не заменит никакой онлайн формат. Но все мы очень верим в то, что в нынешнем учебном году нам не придется заново пройти через это испытание. Поэтому, главное, что мы сегодня требуем от руководителей образовательных организаций, это соблюдение всех требований безопасности.

Берегите себя и своих подопечных! Здоровья вам, дорогие учителя, терпения, сил и новых успехов!


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Сегодня в 10:15, просмотров: 196, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 12:24
Не хочется портить поздравления, но все-таки. В данном случае смутные сомнения вызывает искренность поздравителя ввиду его принадлежности к истеблишменту, который демонстрирует незаурядные отличительные черты от среднего класса, к которому относится поздравляемое педагогическое сообщество.

«Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова в очередной раз блеснула дипломатией, продемонстрировав на 42-м Московском международном кинофестивале серьги за 1,5 млн рублей и сиськи (цена не установлена). Официальный представитель МИДа России, лицо страны на международной арене выперлась на культурное мероприятие в образе стареющей порнозвезды.

Видимо, бриллиантовые серьги-кольца от Mercury (коллекция Classic, артикул ME25446/RG/HP2/45, цена – 1 491 750 руб.) и платье BALMAIN (в ЦУМе – 243 500 руб.) должны показать мировому сообществу, как круто живёт процветающая Россия, в которой половина населения е@шит за получку меньше $400.

Кстати, чтобы купить такое платье, учительнице из какого-нибудь Саратова надо не есть, не пить 10 месяцев. Но Захарова же не училка какая-нибудь, а официальное лицо и бюст России».

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