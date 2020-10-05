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​День учителя давно стал в России всенародным праздником

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем учителя

​День учителя давно стал в России всенародным праздником

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни человека. День учителя давно стал в России всенародным праздником, ведь у каждого из нас был в жизни любимый преподаватель, который не только давал нам знания, но и помогал выбрать правильную дорогу.

Ваши ученики всю жизнь помнят вас, ведь именно вы научили их думать, принимать верные решения, ставить перед собой высокие цели, смело идти по выбранному пути, не сдаваться, быть честными и справедливыми!

От всей души поздравляю вас, уважаемые педагоги, с праздником! Примите слова огромной благодарности за ваш нелегкий труд! Желаю вам крепкого здоровья, душевных и физических сил, новых идей, уважения и искренней любви ваших учеников!


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Сегодня в 10:14, просмотров: 195, комментариев: 0
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