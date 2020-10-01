Обладатель Кубка УЕФА, Кубка России, двукратный чемпион мира — это он, студент СурГУ Артем Ниязов

Обладатель Кубка УЕФА, Кубка России, двукратный чемпион мира, бронзовый призер Чемпионата Европы, многократный призер Чемпионата России, мастер спорта международного класса, член национальной сборной России по мини-футболу. И это все он – Артем Ниязов. Казалось бы, все трофеи в копилке спортсмена, сиди, как говорится, и почивай на лаврах. Но нет. Главная награда Суперлиги не дает покоя вот уже 12 лет. В итоге сила духа, сплоченность команды и нацеленность на результат сделали свое дело. Футболисты московского клуба «КПРФ» впервые стали чемпионами России, завоевав медали высшей пробы. А 29 августа 2020 года навсегда теперь вписан в историю клуба, как день подаривший им триумфальную победу.

Как ни странно, но пандемия, которая выбила из колеи спортсменов на целых три месяца, напротив, оказала им хорошую услугу. По словам универсала Артема Ниязова, который совмещает в себе функции защитника и нападающего, это время они провели с пользой. Физическую форму оттачивали онлайн, а мастерство — на футбольном поле. К примеру, Артем провел карантин в родном Сургуте. Без дела, конечно, молодой человек не сидел. На спортивной площадке он ежедневно собирался с друзьями-энтузиастами, чтобы как следует погонять мяч. «Это были лучшие дни, которые останутся в моей памяти навсегда. Победа в Суперлиге — наша общая заслуга!» — признался в интервью футболист.

Напомним, в финальном матче команда встретилась с мини-футбольным клубом из Югорска «Газпром-Югра». Борьба за пальму первенства была нешуточной, игроки были настроены решительно,что еще больше накаляло атмосферу в зале. Судьбу трофея определила серия пенальти. В результате со счетом 2:1 победу одержали москвичи, Артем Ниязов же по итогам чемпионата был признан лучшим игроком, забив в ворота противника 21 гол.

«Вдвойне приятно было встретиться в финале с клубом «Газпром-Югра», за который я три года выступал, и одержать победу. Он, к слову, стал для меня трамплином и дал путевку в профессиональное будущее. Эмоции переполняют, ведь к этой победе мы шли долго, в том числе через травмы, поражения, но от этого вкус победы еще слаще. Сейчас же расслабляться не стоит, ведь сегодня ты на коне, тобой восхищаются, любят, а завтра как говорится… Всегда нужно держать марку и ежедневно трудится ради достижения поставленной цели», — убежден спортсмен.

«Думать! Действовать! Достигать!» — главный принцип Сургутского госуниверситета, который точно совпадает с жизненным кредо Артема Ниязова. В ряды первого классического университета Югры он вступил в этом году, получив лично из рук ректора Сергея Косенка студенческий билет, а также наставления: «По глазам видно: хороший парень, скромный, не разбалованный, что крайне важно. Значит, он способен ценить все, что ему преподносится свыше. Учитесь на отлично и впредь показывайте достойные результаты!» В ответ Артем преподнес подарок Сергею Михайловичу — фирменную футболку с логотипом и номером футболиста.

«Волнительно, для меня честь лично познакомиться с ректором университета, в котором я буду учиться, — признался он. — Теперь на мне тройная ответственность – не подвести свой вуз, Югру и целую страну!»

В СурГУ молодой человек выбрал Институт гуманитарного образования и спорта, направление «физическая культура». Ведь карьера профессионального спортсмена недолговечна. Как правило футболисты уходят из большого спорта в возрасте 35 лет. В запасе у сургутянина еще 11 лет — не много и не мало. Но он уже сейчас задумывается о будущей профессии тренера. Кстати, давать мастер-классы юным футболистам у него получается отлично, он всегда для этого находит время в своем плотном графике. Дело за малым — получить диплом установленного образца и состояться как квалифицированный специалист. И в этом он равняется на своего первого тренера, наставника Игоря Бочкова.

«Благодаря зоркому глазу и профессионализму Игоря Николаевича, который всегда был для меня авторитетом, я состоялся как спортсмен и как личность. Ведь он с самого детства занимался нашим воспитанием, вкладывая в нас все силы, знания и опыт. А я ведь был далеко не подарок, — говорит Артем. — Как он всегда шутил: «Я его ругаю и выставляю за дверь — а он обратно через окошко». Не устану, наверно, никогда благодарить его. Он закалил мой характер, приучил к дисциплине, даже когда за что-то ругал, кстати, самым страшным наказанием для меня было сидеть всю игру на скамейке запасных, сейчас понимаешь, что это пошло только на пользу. А самое главное, он научил в любой ситуации сохранять свое лицо. Ты можешь спортсменом хорошим не быть, а вот Человеком быть обязан! Если бы мой ребенок, например, попал к такому тренеру, я был бы счастлив. Ведь это большая удача тренироваться у профессионала. Мы, кстати, постоянно с Игорем Николаевичем на связи, друг другу звоним, узнаем, как дела, поздравляем с праздниками. А когда я приезжаю в Сургут, первым делом заезжаю к нему. В моей карьере это самый важный человек».

За 25 лет сургутский тренер взрастил немало талантов, которых хватит на целую команду по мини-футболу. В Артеме же Бочков сразу разглядел потенциал и лидерские качества, потому и гонял больше остальных. Вот как он вспоминает те времена: «У Артема с детства хорошее игровое мышление, он координированный, скоростной, техничный игрок. Порой приходилось ставить его к соперникам постарше, чтобы, почувствовав сопротивление, он смог расти и развиваться. Спорт ведь достаточно тернистый путь, здесь всегда будут взлеты и падения, победы и разочарования. Но Артем не из робкого десятка. Поражения только заставляли его двигаться вперед и брать реванш. Работать, кстати, с юными спортсменами сложней, нужно быть для них и другом, и учителем, и даже иногда психологом, чтобы найти к ним подход и установить доверительные отношения. А в процессе помочь им уже выработать свой почерк».

Однако по статистике лишь два процента добиваются успеха в профессиональном спорте. Артем Ниязов в их числе. В 14 лет юношу заметили и пригласили тренироваться в Москву. Большой спорт, контракт — все как у именитых спортсменов со стажем. Подумал: шанс! Хотя мама не хотела отпускать столь юного сына в большой город, а вот отец, напротив, поддержал стремление и мечту Артема, ведь тот с детства грезил о спортивных вершинах и главных трофеях в мире футбола. Тем более еще два сургутянина составили ему компанию.

Клуб обеспечил молодые кадры жильем, которое находилось недалеко от тренировочной базы, пристроил в школу — в общем, полностью взял их под свой патронаж. Тренировки проходили по будням два раза в день. Сначала силовая нагрузка в тренажерном зале, затем игра на стадионе. У молодых людей практически не было свободного времени, впрочем, как и сейчас. Если выдается свободная минутка, то как правило спортсмены посвящают это время отдыху и восстановительным процедурам. А на вопрос, как же планирует совмещать тренировки с учебой, Артем уверенно заявил: «Учебу в университете буду осваивать наравне со всеми. Никаких поблажек, что заслужил, то и получу».

Вообще парень оказался довольно скромным, с стеснением говорил о своих наградах и главных достижениях. Обошла его и звездная болезнь, от пристального внимания окружающих даже смущается: «Конечно, меня узнают на улице, просят сфотографироваться, автограф дать. Я никогда не отказываю, мне приятно, но в то же время стесняюсь, ведь я ничего особо выдающегося не делаю. То ли дело врачи, спасатели — вот это настоящие герои!»

А вот для родителей Артем — всегда лучший. Хотя никогда не думали, что сын увлечется футболом всерьез. Он даже втихаря пропускал занятия в английской школе, лишь бы погонять с ребятами мяч. Сначала мама Марина Ниязова не одобряла выбор сына, зато сейчас она главный критик и преданный болельщик: «Артем с семи лет был самостоятельным. Выбрал сам спортивную секцию, взял в школе справку у медика и записался без нашего ведома. Мы были в недоумении, когда нам сообщили, что он уже долгое время не посещает школу иностранных языков. Тогда состоялся серьезный разговор, в результате которого поняли, что препятствовать его увлечению бессмысленно».

За 17 лет в арсенале футболиста скопилось немало наград — почти сотня кубков и медалей различной пробы, которые хранятся в родительском доме. Все это богатство досталось благодаря его упорному труду, поэтому каждая по-своему ценна. Про себя же Артем Ниязов говорит: «Я счастливый человек!» Занимается любимым делом, которое приносит ему радость и победы в жизни.

Сегодня же молодой человек готовится к «Финалу четырех» Лиги чемпионов. Он брал уже однажды этот европейский трофей с командой «Газпром-Югра», сейчас есть хороший шанс повторить успех с московским клубом. Не за горами и Чемпионат мира, который пройдет в сентябре 2021 года в Литве. Держим кулачки и болеем за нашего земляка!