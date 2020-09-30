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​Коронавирус возвращается, а льготы по случаю пандемии отменяют – обзор новых законов и норм, вступающих в силу 1 октября

1 октября в России вступят в силу несколько законов и норм, которые усложнят жизнь людей

​Коронавирус возвращается, а льготы по случаю пандемии отменяют – обзор новых законов и норм, вступающих в силу 1 октября
Фото pixabay.com

В начале нового месяца в России постоянно вступают в силу различные законы, постановления, нормы и прочие влияющие на жизнь граждан события. Октябрь ознаменуется тем, что вторая волна коронавируса постепенно накрывает страну, и как раз отменяются послабления, введенные весной 2020 года на фоне начала пандемии. Главные изменения в нашей жизни с 1 октября – в обзоре СИА-ПРЕСС.

Для получения выплат на детей нужно снова писать заявления

Многие не очень обеспеченные россияне ежемесячно получают выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Назначаются они на год, в конце срока нужно бежать и показывать бумажки, что семья не особо разбогатела и по-прежнему имеет право получать эти деньги от государства. С 1 апреля делать этого было не нужно – дабы народ не валил толпами в МФЦ и не разносил коронавирус по популяции. Но 1 октября лафа закончилась, и теперь, как раз на гребне второй волны, нужно будет собирать справки и идти по инстанциям (хотя сейчас все работает через МФЦ), чтобы не потерять часть семейного бюджета.

Это касается тех, у кого срок выплат закончился после 1 октября. Выплатами на первого ребенка заведуют местные органы соцзащиты, на второго – пенсионный фонд.

Кстати, не про детей, но из этой же сферы – получать субсидии на оплату коммунальных услуг тоже придется по-старому, то есть с заявлениями и подтверждением доходов. Мораторий на издевательства над гражданами действовал с 1 апреля по 1 октября.

Многим получателям денег от государства придется завести карту «Мир»

Несколько важных выплат от государства теперь будут зачислять только на карту «Мир». А именно: пенсии и другие соцвыплаты пенсионного фонда, единовременное пособие на рождение ребенка, единовременное пособие при постановке на учет беременных, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, пособие по безработице, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет и (немного выбивается из списка) больничные при облучении радиацией.

Если получаете или планируете получать что-то из вышеперечисленного – нацепляйте маску и двигайте заводить карту «Мир». Особенно страшно может выглядеть ситуация, когда на фоне коронавируса в банки за новыми картами потянутся самые уязвимые категории граждан – пенсионеры. Берегите себя и своих близких.

Повышенные пособия по безработице закончатся

Пособия по безработице, резко распухшие на фоне господдержки граждан при пандемии, сдуются обратно. Например, если человек недавно встал на учет и получал свои 4500 рублей как безработный, то с 1 октября эта сумма усохнет до 1500 рублей. Но им еще не так обидно, как тем, кто претендовал на хорошие суммы – напомним, что лишившиеся работы весной 2020 года, да еще и с детьми, могли получать госпомощи на 18 тысяч – они так же обвалятся до 1500 рублей.

Непонятно только, что будет с доплатами на детей у безработных – ни о продлении, ни об отмене этой госпомощи информации пока нет.

Кстати, возвращаясь к предыдущему пункту – если получаете пособие по безработице, и до сих пор не на карту «Мир» – придется переходить.

Техосмотр возвращается в ОСАГО

Благословенные полгода, когда можно было оформить полис ОСАГО без техосмотра, завершены. Теперь не просто нужно ехать и прогонять машину через осмотр и демонстрировать мастеру свежие аптечки и огнетушитель. Теперь, если вы оформили ОСАГО с 1 марта по 30 сентября, нужно будет все равно пройти техосмотр и отправить его страховщику в ближайший месяц. Иначе, если ДТП случится, то вам могут сначала выплатить ущерб, а потом взыскать его по суду. До 31 октября все нужно успеть сделать, не забудьте.

Можно платить и даже переплачивать налоги

Как вы могли понять из предыдущих пунктов, время выдачи денег от государства гражданам пришло к концу, начинается обратный процесс. С начала октября налоговая будет рассылать уведомления о том, сколько вы задолжали, срок уплаты – до 1 декабря.

Но если у вас вдруг имеется переплата за предыдущий период по какому-нибудь из налогов, то сейчас можно направить эти деньги в любой образовавшийся долг. Раньше было разрешено оперировать такими переплатами только в рамках одного типа налогов: федерального, регионального или муниципального.

В Сургуте станет больше автобусов

Закончим хоть какой-то хорошей новостью. С 1 октября в Сургуте станет больше автобусов на рейсах – конкретно на 31 машину, итого 140 штук. Система общественного транспорта переходит на зимний режим, который подразумевает уменьшение интервалов между рейсами. Вот список усиленных маршрутов: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 11, 14, 14а, 19, 21, 23, 24, 47, 51. Правда, параллельно сокращается количество дачных автобусов – они будут ходить только по выходным.


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30 сентября в 23:38, просмотров: 157, комментариев: 0
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