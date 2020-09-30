Бывший сургутянин, живущий в Австралии, рассказал, как эта страна переживала две волны коронавируса

В России идет много обсуждений на тему того, как мы будем переживать вторую волну пандемии коронавиуса, будет ли новый карантин, что делать с растущей каждый день заболеваемостью и смертностью. Хотим представить вам опыт другой страны из первых рук. Сургутянин Дмитрий Иванов переехал в Австралию прямо накануне всей истории с коронавирусом. Сейчас у них идет на спад вторая волна. Как это происходило, какие меры предпринимало правительство, почему Мельбурн из самого комфортного города мира превратился в мировую столицу локдауна – Дмитрий рассказал для СИА-ПРЕСС.

Первая волна

Мы с женой переехали жить в Мельбурн в феврале, когда еще ничего не предвещало мировой беды. Единственное, что у нас спросили на границе – не побывали ли мы в Китае за последние недели. В январе в Австралии были единичные случаи заражения, а в марте их количество превысило десять в сутки.

Первая волна по понятным причинам была привозной, поэтому правительство довольно быстро ввело ограничения на въезд из самых опасных с точки зрения коронавируса стран на тот момент – Китай, Италия, Иран и другие. Но вирус просачивался. Например, был инцидент, когда в Сидней прибыл круизный лайнер Ruby Princess, и зараженных людей оттуда каким-то образом выпустили в город, что усилило распространение болезни. Когда дело дошло до 300-400 зарегистрированных случаев заражения в сутки (при населении 25 млн человек – прим. ред.), началось введение карантина, а на 400-500 – въезд и выезд из страны был закрыт.

Тут надо сказать, что довольно быстро был собран национальный кабинет по противодействию COVID-19, и там полномочия распределились так: штаты занимаются конкретными мерами по сдерживанию пандемии, а центральное правительство – экономикой, льготами, пособиями и так далее.

Базовый уровень карантина подразумевал четыре причины для выхода из дома.

1. Поход в школу или на работу (если невозможно работать из дома).

2. Поход в магазин или аптеку.

3. Поход к близким, которым требуется уход.

4. Выход с целью занятия спортом на свежем воздухе. Парки при этом не закрывали.

Соблюдение карантина контролировали уличные патрули, которые могли остановить человека и узнать цель выхода из дома, но каких-то технических мер, вроде московских электронных пропусков, здесь не вводили. Все было на доверии.

Правительство при этом подавало необходимость ограничений, демонстрируя печальные новости из Италии, а также примеры других стран, которые успешно боролись с коронавирусом – в том числе Сингапура и Южной Кореи. Вообще представители власти очень часто давали брифинги и опирались в своих сообщениях на научные данные. Это сработало – по итогам первой волны девять из десяти австралийцев поддержали принятые властями меры.

В итоге самое яркое, что случилось в первую волну – это аншлаг в продуктовых магазинах. Больше всего, как и во многих странах, пострадала туалетная бумага, но и многие нескоропортящиеся продукты народ разбирал про запас очень активно. В итоге магазины даже ввели правило – продавать ограниченное количество товаров одного типа в одни руки.

Как помогали

Отдельно стоит сказать по меры поддержки, которые приняло центральное правительство. Оно ввело два типа «коронавирусных» пособий. Первый – поддержка предприятий с точки зрения зарплат сотрудникам. Бизнес должен был показать, что потерял выручку из-за карантина, и тогда на каждого работника из бюджета выделялось до 1500 австралийских долларов (на сегодня это 83 тысячи рублей) на две недели, считай, около 3000 долларов в месяц (166 000 рублей). При условии, что средняя зарплата в Австралии – около 5000 долларов (278 тысяч рублей). Эти субсидии на зарплату получали 3,5 млн австралийцев из 12 млн всего трудоспособного населения.

Второй тип – это пособие по безработице. Изначально оно составляло 550 долларов за две недели, но на время коронавируса ее подняли до 1100 долларов (61 тысяча рублей), плюс в начале карантина всем выплатили по 750 долларов (41 тысяча рублей).

Для получения нужно было подать заявку через местный аналог «Госуслуг» с определенным перечнем документов. Выплата полагалась гражданам и обладателям вида на жительство. Так как мы приехали по визе квалифицированных специалистов и получили вид на жительство – то и выплату нам одобрили. К слову, ее мы получаем до сих пор, и только с 1 ноября она будет сокращена на 25 процентов. Базовое условие получения этого пособия – ходить по предлагаемым собеседованиям, на время пандемии отменили.

Нельзя сказать, что австралийцы массово сели на это пособие – количество его получателей за пандемию выросло с примерно 3.1 до 5,8 процента от числа населения.

Вторая волна

Вторая волна пандемии началась из-за грандиозного провала. В штате Виктория, где живет 6,7 млн человек, из которых 5 млн – в Мельбурне, произошла утечка коронавируса. Карантин уже был отменен, границы открыты для возвращения граждан и постоянных резидентов, но приезжающие должны были селиться в отели для двухнедельной самоизоляции. Так вот в Мельбурне каким-то образом случилось так, что зараженные люди выходили в город. От этого вирус перебрался внутрь и стал распространяться по жителям города и штата. К слову, эта история уже стоила карьеры местному министру здравоохранения штата.

Изначально местное правительство пыталось локально глушить очаги вируса, но ничего не помогало. В июне премьер-министр штата обратился к жителям с заявлением, которое он назвал самым тяжелым за весь период работы – он ввел так называемую четвертую стадию карантина, самую жесткую. В итоге на несколько месяцев Мельбурн стал самым закрытым с точки зрения мер изоляции городом в мире.

В чем она выражалась. Помимо базовых мер карантина, о которых я писал выше, было еще несколько ограничений: выход не далее чем на пять километров от дома, обязанность носить маски даже на улице, запрет ходить в гости и встречаться и общаться с кем-либо на улице, выход из дома не более чем на один час. За отсутствие маски штраф 200 австралийских долларов (11 тысяч рублей), за поход в гости – 5000 долларов (278 тысяч рублей), за нарушение режима самоизоляции для зараженных – от 2000 до 10 000 долларов (555 тысяч рублей) за повторные инциденты.

Надо сказать, что власти вели себя максимально корректно, премьер-министр Виктории несколько раз в неделю давал пресс-конференции, где рассказывал о ситуации, называл цифры зараженных, приносил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за коронавируса. Он это формулировал примерно так: «Сегодня умер мужчина, 90 лет».

За первую волну в Австралии умерло 100 человек, за вторую – около 800.

Глядя на цифры официальной статистики, можно легко установить связь между карантином, снижением количества зараженных и смертности. Сегодня, когда я пишу этот материал, у нас выявили 14 новых случаев, поэтому самые жесткие меры карантина уже сняты. Когда среднее количество новых зараженных за две недели опустится до пяти, тогда эпидемия будет считаться контролируемой, и жизнь вернется в более-менее обычное русло.

Правительство действует по разработанному на основе математического моделирования плану, который подразумевает подойти к Рождеству с не более чем пятипроцентной вероятностью третьей волны. Как показывает практика, такой честный и открытый подход к общению с гражданами, основанный на научных данных, вызывает хороший отклик, доверие и одобрение действий власти у австралийцев. Во многом это и помогает справляться с пандемией коронавируса в этой стране.