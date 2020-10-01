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​Жизненный опыт старшего поколения представляет большую ценность для каждого из нас

Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем пожилого человека

​Жизненный опыт старшего поколения представляет большую ценность для каждого из нас

Дорогие сургутяне!

Сегодня трогательный и добрый праздник — Международный день пожилых людей. Его цель очень милосердна — привлечь наше внимание к людям пожилого возраста.

На долю многих пожилых россиян выпало немало тяжелых периодов в истории государства, но они с честью преодолели все трудности и сегодня являются для всех нас примером выдержки и невиданной силы духа!

Жизненный опыт старшего поколения представляет большую ценность для общества, для каждого из нас. Поэтому общение с теми, кто намного старше — это уроки мудрости и любви к жизни! Общайтесь чаще с пожилыми людьми, дарите им тепло своих сердец!

Желаю всем нам большей душевности, а всем пожилым людям —здоровья, хорошего настроения и долголетия!


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01 октября в 09:31, просмотров: 717, комментариев: 0
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