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​Хороший повод сказать «спасибо» старшему поколению за жизнелюбие и неиссякаемую энергию

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с Днем пожилого человека

​Хороший повод сказать «спасибо» старшему поколению за жизнелюбие и неиссякаемую энергию

Сегодня во всем мире отмечается День пожилого человека. Хороший повод сказать «спасибо» старшему поколению за жизнелюбие и неиссякаемую энергию. Пенсионеры Сургутского района дают фору молодежи. Причем активность исходит от них самих. Мы едва успеваем следить за круговоротом общественных событий, в котором они кружатся.

Локомотивом большинства ярких дел является Совет ветеранов во главе с энергичной и лучезарной Верой Степановной Головой и ее передовым отрядом первичных организаций. Скучать им некогда: совершают добрые дела в роли «серебряных» волонтеров, участвуют в культурной и спортивной жизни района, проводят курсы компьютерной грамотности, осваивают мобильный технопарк. Они являются мудрыми советчиками районной Думы по многим социальным вопросам. И делают всё с полной отдачей души и сердца.

Наши общественники почтенного возраста делают будни ровесников насыщенными и интересными, наполняют их радостью. Позитивные эмоции продлевают жизнь. Очень хочу, чтобы активных долгожителей Сургутского района было много. Желаю пожилым людям счастливой жизни, наполненной здоровьем, заботой и теплом родных людей!


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01 октября в 09:14, просмотров: 630, комментариев: 0
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