К соблюдению требований Роспотребнадзора спустя рукава относятся, как сами граждане, так и контролеры

Соблюдение масочного режима в Югре будут контролировать более жестко, чем ранее. Но принесет ли это результат, вопрос открытый: как показывает практика, если к делу относиться формально, толку от такого контроля не будет.
А то, что сейчас к соблюдению требований Роспотребнадзора спустя рукава относятся и контролеры, и сами граждане, очевидно. В этом я убедился накануне, зайдя в один из сетевых супермаркетов. Так вышло, что я оказался в магазине без маски, планируя совершить покупку через кассу самообслуживания — не контактируя вообще ни с кем.
Контактировать, однако, пришлось: ко мне оперативно подошел бдительный кассир-консультант и заявил, что продать товар, увы, не может: нет маски.
Далее — просто диалог поистине кафкианского размаха.
— Извините, но вы не можете сейчас воспользоваться кассой самообслуживания.
— А в чем причина?
— У вас нет медицинской маски, а без них мы не имеем права вас обслуживать.
— Я не прошу вас меня обслуживать, я воспользуюсь кассой самообслуживания.
— Вы не имеете права ей воспользоваться.
— По какой причине?
— Запрещено законом.
— Какой закон мне это запрещает?
— Постановление губернатора говорит о том, что мы не имеем права продавать товары клиентам без масок.
— Согласен, ношение масок в общественных местах обязательно и в целом я не прав, что зашел в магазин без маски, но о запрете продажи товаров в постановлении нет ни слова. Более того, в нем сказано, что медицинскую маску можно заменить текстильным изделием. Давайте я прикрою лицо своим капюшоном, оплачу товар и уйду. Мы с вами больше времени тратим на диалог, я мог уже давно уйти.
— Извините, но я не могу позволить вам приобрести товар без медицинской маски.
— Вам запрещает руководство?
— Нет. Нам запрещает постановление губернатора.
— Хорошо. Я могу купить маску у вас?
— Вы можете воспользоваться нашими салфетками.
— А чем ваша отрывная салфетка лучше, чем ткань моей кофты?
— Я не имею права вам продать товар, если вы без маски или салфетки. Просто возьмите ее, прикройте лицо и спокойно покупайте все что вам необходимо.
Продолжать дальше диалог просто не было смысла: пошел, оторвал от рулона салфетку и приложил ее к лицу, приобрел товар.
Насколько это безопасно? Не думаю, что салфетка из рулона, который лежит на открытом месте, который все берут руками, чтобы оторвать себе кусочек ткани, защитит окружающих и меня лучше, чем ткань моей кофты. Но формальности соблюдены, распоряжение губернатора выполнено, вопросов нет. Кроме одного: в чем смысл такого формального контроля?
P.S. Я часто бываю в этом магазине и в нем регулярно обслуживают людей без масок, и лишь иногда проводятся подобные воспитательные беседы.Тест на коронавирус, кстати, я сдавал три дня назад: результат отрицательный.