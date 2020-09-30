К соблюдению требований Роспотребнадзора спустя рукава относятся, как сами граждане, так и контролеры

Соблюдение масочного режима в Югре будут контролировать более жестко, чем ранее. Но принесет ли это результат, вопрос открытый: как показывает практика, если к делу относиться формально, толку от такого контроля не будет.

А то, что сейчас к соблюдению требований Роспотребнадзора спустя рукава относятся и контролеры, и сами граждане, очевидно. В этом я убедился накануне, зайдя в один из сетевых супермаркетов. Так вышло, что я оказался в магазине без маски, планируя совершить покупку через кассу самообслуживания — не контактируя вообще ни с кем.

Контактировать, однако, пришлось: ко мне оперативно подошел бдительный кассир-консультант и заявил, что продать товар, увы, не может: нет маски.

Далее — просто диалог поистине кафкианского размаха.

— Извините, но вы не можете сейчас воспользоваться кассой самообслуживания.

— А в чем причина?

— У вас нет медицинской маски, а без них мы не имеем права вас обслуживать.

— Я не прошу вас меня обслуживать, я воспользуюсь кассой самообслуживания.

— Вы не имеете права ей воспользоваться.

— По какой причине?

— Запрещено законом.

— Какой закон мне это запрещает?

— Постановление губернатора говорит о том, что мы не имеем права продавать товары клиентам без масок.

— Согласен, ношение масок в общественных местах обязательно и в целом я не прав, что зашел в магазин без маски, но о запрете продажи товаров в постановлении нет ни слова. Более того, в нем сказано, что медицинскую маску можно заменить текстильным изделием. Давайте я прикрою лицо своим капюшоном, оплачу товар и уйду. Мы с вами больше времени тратим на диалог, я мог уже давно уйти.

— Извините, но я не могу позволить вам приобрести товар без медицинской маски.

— Вам запрещает руководство?

— Нет. Нам запрещает постановление губернатора.

— Хорошо. Я могу купить маску у вас?

— Вы можете воспользоваться нашими салфетками.

— А чем ваша отрывная салфетка лучше, чем ткань моей кофты?

— Я не имею права вам продать товар, если вы без маски или салфетки. Просто возьмите ее, прикройте лицо и спокойно покупайте все что вам необходимо.

Продолжать дальше диалог просто не было смысла: пошел, оторвал от рулона салфетку и приложил ее к лицу, приобрел товар.

Насколько это безопасно? Не думаю, что салфетка из рулона, который лежит на открытом месте, который все берут руками, чтобы оторвать себе кусочек ткани, защитит окружающих и меня лучше, чем ткань моей кофты. Но формальности соблюдены, распоряжение губернатора выполнено, вопросов нет. Кроме одного: в чем смысл такого формального контроля?

P.S. Я часто бываю в этом магазине и в нем регулярно обслуживают людей без масок, и лишь иногда проводятся подобные воспитательные беседы.Тест на коронавирус, кстати, я сдавал три дня назад: результат отрицательный.