Мой первый опыт знакомства с сетевым маркетингом в Сургуте

В начале 2000-х я делал первые шаги в журналистике в газете «Сургут-регион». Редактор поручил мне проработать популярную в те годы тему «сетевого маркетинга». Тогда это было новинкой, зверем неизвестным и интересным. Я позвонил по одному из многочисленных объявлений и пришел на встречу какой-то сетевой компании (сейчас название ее не вспомню) в ее «офис» – арендованную в на первом этаже «хрущевки» двухкомнатную квартиру на улице Пушкина.

Там худощавый улыбчивый мужчина, одетый в образе «богатый бизнесмен в неформальной обстановке» рассказывал, что в ближайшие годы ожидается громаднейший скачок в развитии интернета, поэтому перед каждым, кто приходит в этот бизнес именно сейчас, открываются огромнейшие перспективы заработка и карьерного роста.

Суть «бизнеса» заключалась в том, что ты покупаешь «корзину» уникальных инновационных продуктов, не имеющих аналогов, и регистрируешься на специальном сайте. Потом пользуешься этими товарами сам и рассказываешь всем, какие это чудесные замечательные вещи, чтобы другие тоже их покупали и рекламировали среди своих знакомых. Все, кто регистрируется в системе по твоей рекомендации, тоже получают номера, и за счет их продаж тебе на счет падает процент. Строится этакая пирамида (на бумажке мне нарисовали цепочку), и рост прибылей ничем не ограничен, кроме «вашей активности» в продвижении уникальной продукции.

– А расскажите, пожалуйста, немного о себе? – попросил я этого энергичного харизматичного мужчину.

– О, я приехал в Сургут из … (он назвал какой-то крупный город, то ли Омск, то ли Екатеринбург), где наша сеть уже активно развита. В Сургуте мы первые, а первые всегда зарабатывают больше всех…

– Нет-нет, – говорю я. – Где вы учились? Чем вы занимались раньше? Как вы пришли в бизнес?

– Ну, я всю жизнь занимаюсь бизнесом. У меня двенадцать успешных компаний по всей России, я постоянно самосовершенствуюсь и развиваюсь… Я езжу на международные семинары, два месяца назад я был на международном слете нашей компании в Венгрии, а через три месяца полечу на семинар в США.

Убитая съемная квартира как-то совершенно не вязалась в моем представлении с двенадцатью успешными бизнесами по всей России.

– А если у вас столько успешных бизнесов, то почему вы сейчас здесь? Разве бизнес – не тяжелый труд, который требует постоянного вовлечения и управления на месте?

– Хорошо построенный бизнес работает сам по себе. Я получаю деньги. А здесь я потому, что вижу свою миссию в том, чтобы как можно больше людей развивались и зарабатывали, а не были всю жизнь РАБами, трудясь за копейки на дядю…

Я попрощался с этим мужчиной. Я был молод и глуп, и совсем не понимал, что именно так должен работать бизнес. Поэтому я посчитал этого располагающего улыбчивого мужчину мошенником, а, следовательно, и весь его бизнес каким-то обманом. «МММ» и «Хопер-инвест» тогда еще не были забыты, поэтому в газете вышла моя заметка «В сетях сетевого маркетинга» с однозначным вердиктом: не связываться! Держаться подальше!

С тех пор прошло двадцать лет. Мужчина был прав: интернет действительно шагнул очень далеко вперед. Но каждый раз, когда я вижу в соцсетях, что очередной «фонд поддержки предпринимательства» приглашает всех на встречу с «инвестором, основателем множества успешных компаний», в моей голове загорается красная лампочка: осторожно, обман!

Видимо, за двадцать лет я так и не поумнел.