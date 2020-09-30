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​Дневник туриста. Другая Отечественная

Жители Малоярославца сожгли трупы французских солдат

​Дневник туриста. Другая Отечественная
Фото автора

В Малоярославце, что в Калужской области, бережно хранят память о войне. И не только о Великой Отечественной, но и о другой Отечественной — 1812 года. Здесь есть музей, мемориалы, гостиница и ресторан «1812». И даже урны для мусора на улице сделаны в форме старинных пушек.

Особенностью сражения за Малоярославец был тот факт, что бои шли не в поле, как тогда было принято, а прямо на улицах. 24 октября 1812 года город стал ареной кровопролитного сражения между армией Наполеона, пытавшейся пробиться на Калужскую дорогу, и русскими войсками под командованием Кутузова. В ходе 17-часового боя город восемь раз (!) переходил из рук в руки, в итоге был практически полностью уничтожен. Руины Малоярославца остались за французами, но Кутузов вывел войска на более удобные позиции. После этого стратегического сражения Наполеон понял, что на юг страны ему не прорваться и дал команду к отходу на Боровск и Верею.

Экскурсоводы рассказывают, что французы перешли реку со смешным названием Лужа и шли в атаку прямо у стен Свято-Николаевского Черноостровского монастыря. На фасаде ворот монастыря и сегодня видны следы от картечи и пуль, которые сохраняют в назидание потомкам по распоряжению Александра I.

Как водится, война с Наполеоном обросла здесь своими преданиями. Местные монахини говорят, что французским войскам явился сам Николай Угодник в образе старика с огненным мечом.

В центре Малоярославца стоит редкий для России памятник полковому священнику и Монумент славы в честь героической обороны города, впервые установленный в 1844 году. 110-тонный чугунный монумент доставили в город по реке. После революции его переплавили на металл, а на освободившийся постамент водрузили памятник товарищу Ленину. В постсоветские времена монумент восстановили и вернули на место. Что касается Ильича, то его переплавлять не стали и просто передвинули к одной из пятиэтажек, где он совершенно потерялся в тени деревьев.

Об ожесточенности боев за Малоярославец говорит тот факт, что здесь погибло приблизительно семь тысяч русских солдат и бойцов ополчения. Потери армии Наполеона французские историки оценивают в пять-шесть тысяч.

Француз Лабом так описывает город после боя: «Улицы можно было различить только по многочисленным трупам, которыми они были усеяны, на каждом шагу попадались оторванные руки и ноги, валялись раздавленные проезжавшими артиллерийскими орудиями головы. От домов остались лишь только дымящиеся развалины, под горящим пеплом которых виднелись наполовину развалившиеся скелеты».

После сражения русских похоронили, а французов закапывать в землю не стали. Их трупы свалили в овраг и сожгли. Жечь трупы неприятеля было нормальной практикой на Руси.

Сражение под Малоярославцем (вернее, манёвры Кутузова) явилось крупной стратегической победой русской армии, которая завладела инициативой, не допустила выхода противника в южные губернии и вынудила его к отступлению по разорённой Смоленской дороге, что имело для французской армии катастрофические последствия.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 141, комментариев: 0
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