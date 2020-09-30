Чему первая волна коронавируса должна была научить правительство Югры

Судя по всему, вторая волна коронавируса все же пришла, и сейчас в кабинетах всех уровней сидят и думают, что с этим злом делать. Нас точно ждут запреты на массовые мероприятия, ограничения для людей 65+, беременных и хроников – тут все понятно.

Возможно, власти решат снова позакрывать разные виды бизнеса, и тут я согласен с депутатом Владимиром Болотовым – если это случится, то многие предприятия уже гарантированно не выйдут из карантинной комы. Понятно, что если толковой помощи для бизнеса в первую волну не было, то во вторую ее не будет и подавно, поэтому я бы на месте руководителей ввел побольше требований к безопасности, но не запрещал бы людям работать.

Но это вопросы спорные и дискуссионные. Есть один пункт, который не вызывает никаких сомнений, но может проскочить – это закрытие парков вкупе с фактическим запретом на прогулки. Вот этого нельзя делать ни в коем случае. Уже везде и всюду доказано, что на свежем воздухе люди коронавирус друг другу не передают. И в Москве парки и скверы открыли довольно рано, а Югра еще чуть ли не два месяца запрещала народу распределяться по этим лесным массивам и дышать свежим воздухом. Вместо этого люди бродили по улицам – не то что бы они там друг друга заражали, но дышать воздухом в парке явно лучше, чем вдоль загазованной машинами дороги.

Очень надеюсь, что югорские руководители сделают правильные выводы из опыта первой волны и не допустят очевидно ошибочных решений.