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Судоверфь в Сургуте. Пролезут ли корабли через обские мосты

Какие корабли можно строить в Сургуте, чтобы они могли плавать по Оби и под мостами через эту реку

Судоверфь в Сургуте. Пролезут ли корабли через обские мосты
Фото tyumn.ru

Я думаю, большинству сургутян ясно, что крупная судоверфь Сургуту ой как нужна. Она неизбежно потянет за собой развитие, а точнее создание многих отраслей обрабатывающей промышленности в городе. А главное, создаст огромное количество рабочих мест в Сургуте и районе.

Теперь возникает следующий вопрос. Насколько большие суда можно построить на Сургутской судоверфи — речные, «река-море», морские или океанские?

На самом деле для строительства больших судов далеко от устья реки, даже очень большой, есть два ограничения.

Макет судоверфи (источник: nevskii-bastion.ru)

Первое ограничение - гарантированная глубина судового хода реки. Эта та глубина, которую гарантируют государственные ведомства на протяжении всей навигации или ее части.

Сегодня в районе Сургута и ниже по течению гарантированная глубина Оби составляет около трех метров. Учитывая, что рекой не занимаются от слова вообще, то можно смело сказать, что при минимальных вложениях и срезании самых мелких речных перекатов до Сургута минимальная гарантированная глубина Оби будет в районе четырех метров.

Единая глубоководная сеть Европейской территории России (источник: morkniga.ru)

Единая глубоководная сеть Европейской территории России (источник: morkniga.ru)

Много это или нет? Это много. Глубина в четыре метра равна гарантированной глубине Единой глубоководной сети Европейской части России. Глубина в четыре метра позволяет провести по Оби суда «река-море» типа «Волго-Дон» и «Волго-Балт». А они могут везти 5000 тонн груза.

Дак это гружеными! А без груза осадка Волго-Балтов и Волго-Донов не более 1,2 метра. Представьте, какие суда можно построить с гарантированной глубиной в 4 метра.

А ведь эта минимальная гарантированная глубина. Ведь есть еще и весеннее поднятие реки. В мае и июне вода в реке поднимается еще на три-пять метров. То есть гарантированная глубина Оби в районе Сургута в первой половине навигации составляет семь-девять метров. А это уже морские глубины.

Но что же тогда мешает строить большие морские суда в среднем течении рек?

Все просто. Если исключить моменты, связанные с извилистостью рек, то второй проблемой являются мосты. А именно — подмостовой габарит. Именно этот габарит ограничивает высоты любого судна, ходящего по рекам.

Например, высота Волго-Донов и Волго-Балтов подстроена под минимальный волжский мост — Сызранский мост через Волгу. Подмостовой габарит Сызранского моста — 12,4 метра. Поэтому и высота Волго-Донов и Волго-Балтов меньше примерно на 1 метр.

В Сургуте же мосты имеют подмостовой габарит 14 метров. Но надо заметить, что габарит 14 метров — это минимально возможный габарит при самом высоком половодье. То есть во времена осенней межени подмостовой габарит Сургутских мостов равен 18-20 метров. Я могу немного ошибаться, но не сильно!

Сургутские мосты (источник: tyumn.ru)

Автомобильный и железнодорожный мосты через Обь возле Сургута, фото tyumn.ru

Что же в сухом остатке? На Сургутской судоверфи можно строить суда с порожней осадкой до 3,5 метров и одновременно габаритной высотой до 19 метров. Длина и ширина — любая, в том смысле, что на Оби нет ограничений в виде шлюзов.

Думается мне, что мы можем строить суда как минимум раза в два больше, чем строят на Красном Сормово в Нижегородской области. А это уже морские габариты... Морские габариты, затерянные в сибирской глуши...


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30 сентября в 20:30, просмотров: 758, комментариев: 1
Комментарии:
Флудер
не нравится
30 сентября в 21:30
Сергей, вы сказали "даст стимул к развитию". Но как? Зачем?

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