Что будет со сферой строительства в Югре, если в регионе снова введут карантин из-за коронавируса

Новый карантин из-за роста коронавирусных больных все больше маячит перед россиянами. Если нас снова закроют – как это отразится на строительной отрасли? Об этом СИА-ПРЕСС спросил у генерального директора компании «Сибпромстрой-Югория» Андрея Сурлевича.

В прошлый раз строителей не посадили на карантин, хотя даже в Москве стройки на некоторое время остановили. Нас сразу отнесли к непрерывному производству, поэтому вы продолжили работать, но с определенными ограничениями, как сейчас кафе – выполнение санитарных норм, маски, дезинфекция, социальная дистанция. С учетом накопленного опыта, при новом карантине нам, вероятно, будет несколько проще перенести ограничения, хотя они доставляют множество неудобств.

Если говорить о клиентах, которым мы должны продавать квартиры для получения денег – то в отрасли научились выстраивать работу так, чтобы минимизировать контакты. Сейчас идут различные удаленные продажи, квартиры показывают так, чтобы люди не сталкивались, и так далее. Конечно, два месяца с реализацией квартир был простой, но потом реализовался отложенный спрос, и мы компенсировали потери.

Конечно, есть такой фактор, как общее снижение платежеспособного спроса из-за экономических проблем, связанных с карантином. Если эта тенденция будет усиливаться – значит, будем меньше строить. Но в принципе в ходе предыдущего карантина мы хоть и испытали много организационных сложностей, но все же удержались, и надеемся, что дальше тоже все получится.