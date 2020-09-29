Что будет с сургутским бизнесом, если в Югре снова будет объявлен карантин из-за коронавируса

Вторая волна коронавируса в России, по всей видимости, уже пришла. Руководители регионов и профильных министерств призывают граждан соблюдать меры безопасности, дабы не довести ситуацию до критической и не вводить жесткий карантин. Что будет, если Югру и Сургут вернут в режим локдауна? С этим вопросом СИА-ПРЕСС обратился с депутату думы города Владимиру Болотову.

Если говорить про округ и Сургут, то они новый карантин в целом переживут, потому что львиная доля налогов – это налог на прибыль от нефтекомпаний и НДФЛ от их работников, плюс чиновники и бюджетники, которые получают зарплаты за счет этих налогов. Но если говорить про малый бизнес в Югре и Сургуте – то все сложнее.

Многие предприятия после карантина открылись на энтузиазме и в надежде, что отложенный спрос сформирует им выручку. То есть люди, просидевшие несколько месяцев дома, выйдут и начнут тратить деньги. Но если этот энтузиазм будет убит новыми ограничениями – то у предпринимателей может просто не хватить денег на то, чтобы открыться в следующий раз, ведь прекращение работы не отменяет такие пункты затрат, как зарплаты и коммунальные платежи.

Вообще у нас есть большая проблема: из-за больших нефтяных доходов у нас принципиально не ценят деньги, которые в виде налогов платят малый и средний бизнес. Подход такой: если что и случится, свято место все равно пусто не бывает – сегодня закроются из-за ограничений сто ресторанов, а через два-три года на тех же местах откроются сто новых, с другими работниками, инвесторами и прочим.

И это действительно может произойти, но тут возникает вопрос социальной справедливости. Неужели рубль, который платит в виде налогов малый или средний бизнес, какой-то менее правильный или полноценный, чем рубль от нефтяников? И зачем нам формировать целый пласт людей, у которых выбили из-под ног веру в себя и в государство? Вообще предпринимателями могут быть далеко не все – ввиду особенностей характера, образования, подхода к жизни и многим другим параметрам их всегда будет мало. И делать им такую мощную прививку от желания вести бизнес – большая ошибка.