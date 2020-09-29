В Ханты-Мансийске умерла необычная женщина – журналист и медсестра Виктория Швецова

Вчера в Ханты-Мансийске не стало удивительной женщины – Виктории Швецовой. Журналист и медсестра. Когда-то она работала в детской реанимации, а еще она была первым репортером из Югры, кто в феврале 1995 в составе сводного отряда УВД региона отправился в Чечню, чтобы найти там 25 пропавших без вести военнослужащих с нашего региона – ребята нигде не значились. Виктория нашла их всех, а после, попав под обстрел, на себе вытащила из под огня обожженного с оторванной ногой танкиста Пашу и не успокоилась, пока не доставила его в операционную.

30 лет Виктория проработала журналистом на местном югорском ТВ и радио, была членом Союза журналистов России, и как-то раз во время съемок сюжета о ДТП она искала инспектора, чтобы взять комментарий и неудачно упала прямо на искореженный метал автомобиля. Травмы были ужасными, женщина впала в кому, начался сепсис и паралич. Врачи прогнозировали ей полный паралич, а упрямая Виктория встала на ноги и … запела. Ее порой упрекали: «Что мол, какая первая группа инвалидности! Ты же встаешь с коляски!» А Виктория улыбалась и отвечала: «Если и встаю через боль хоть на минуту и выгляжу всегда нарядной, так это лишь потому, что не приемлю людей, что опускают руки. Я всегда буду молодой и красивой! Так и знайте!»

И она жила! По-настоящему! Участвовала в многочисленных конкурсах талантов, была волонтером, общественным активистом. Она играла на гитаре, на баяне и пианино, несмотря на неизлечимую болезнь.

У нее на странице есть видео, где она поет песню о Ханты-Мансийске. В моей памяти она навсегда останется такой. Непобедимой и неунывающей.