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Пример для Сургута — как выглядят центральные площади в разных городах России

Пример для Сургута — как выглядят центральные площади в разных городах России

Пример для Сургута — как выглядят центральные площади в разных городах России
Фото tripadvisor.ru

В Сургуте на минувшей неделе был принят первый этап работ по строительству новой главной площади — пока это лишь умощенное плиткой пространство напротив «Газпром трансгаза». В будущем там появятся киоски с буквами, образующими названием нашего города, а также сцена для массовых мероприятий. С самого начала наполнение новой точки притяжения сургутян вызвало в городе критику, но мы решили, что было бы интересно сравнить концепцию сургутской площади с аналогичными местами в других городах России (исключая две столицы).

Вот что получилось.

Тюмень

Самый близкий пример — Тюмень. Там центральная площадь находится у дома правительства, представляет собой пространство с деревьями, дорожками, цветами и памятником Ленину.

Вот так она выглядит вечером при подсветке.

Ижевск

В Ижевске центральная площадь тоже примыкает к дому правительства, но тут все намного хитрее. Фактически, она является пешеходной улицей с фонтанчиками, малыми архитектурными формами, там располагается монумент «Навеки с Россией» и выход на набережную.

Вечером еще красивее.

Калининград

В Калининграде центральная площадь располагается в окружении нескольких точек притяжения: Калининградского Государственного технического университета, Храма Христа Спасителя, нескольких торговых и офисных центров, мэрии города. Есть фонтанчики, дорожки, скамейки, в центре — Триумфальная колонна, или колонна Победы.

Белгород

В Белгороде центральная площадь называется Соборной. Она тоже окружена важными точками: музей Курской битвы, краеведческий и художественный музеи, музыкальный колледж, ЗАГС, парк Победы. Сама по себе площадь выстроена концептуально: в центре находится медный круг с картой Белгородской области, а по периметру — 21 металлический прямоугольник с гербами городов и районов субъекта федерации.

Владимир

Во Владимире центральная площадь тоже носит звание Соборной, и там активно эксплуатируется многовековая история города. Памятник Ленину на месте бывшего памятника Александру II, Успенский Собор, монумент в честь 850-летия города (на фото), где вокруг трехгранной пирамиды расположены бронзовые фигуры современного рабочего, а также древних воина и зодчего — в народе их по-доброму прозвали «три дурака» или «три лентяя». Недалеко — памятники Андрею Рублеву и основателю города — князю Владимиру Красное Солнышко.

Тверь

В Твери центральная площадь до недавнего времени носила название Советская, но совсем недавно ее переименовали в «площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского». Рядом — резиденция губернатора, почта, Дом техники, Дом работников просвещения, кинотеатр.

Калуга

Центральная площадь Калуги, ранее имени Ленина, а теперь со своим историческим названием Старый торг, примыкает к областной администрации. С другой стороны пристроили исторический комплекс торговых рядов (почти как в Сургуте, только у нас без историзма). Вместо памятника Ленина поставили монумент в память об Иване III.

Фонтаны, мрамор, здание с колоннами — все как полагается.

Томск

В Томске центральная площадь сохранила и название в честь Ленина, и скульптуру вождя мирового пролетариата. Ее окружает целая куча разных интересных точек: областной драмтеатр, региональная администрация, цирк, различные Дома культуры.

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону к главной площади примыкают региональное управление РЖД, академический театр драмы и офисное здание. Там же находится 72-метровая стела в память советских солдатах, погибших при освобождении города от фашистских захватчиков. Площадь украшает ансамбль фонтанов авторства Евгения Вучетича (он же создал Родину-мать и в Волгограде, и в Киеве, памятник воинам-освободителям в Трептов-парке Берлина и многие другие известные монументы).

Возможно, Сургут мог бы привлечь для разработки (или доработки) концепции главной площади города именитых архитекторов современности, чтобы создать не просто большое пространство со сценой, а классную точку притяжения людей, которую бы ставили в пример другим городам.


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Сегодня в 18:40, просмотров: 168, комментариев: 0
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