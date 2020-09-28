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​Цирк недели

Ведущий «России-1» Дмитрий Киселев съездил в Томск, чтобы побриться в номере Навального

​Цирк недели
Скрин видео: vesti7.ru

Главный сюжет российского телевидения, без преувеличения, этого года (а, может, и десятилетия) – беспрецедентное расследование российского журналиста, генерального директора Международного информационного агентства «Россия сегодня», ведущего телепрограммы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» Дмитрия Киселева. Он не просто переночевал в номере томской гостиницы, где останавливался Алексей Навальный сразу перед госпитализацией, но даже побрился там и остался жив.

Выдержка из расследования, которое вышло в воскресном выпуске «Вестей» главного государственного телеканала «Россия 1»:

А теперь несколько вопросов:

1. Зачем за бюджетные деньги Дмитрия Киселева отправили в томский отель? Чтобы мужчина пенсионного возраста побрился на камеру? Даже комментарий сотрудницы отеля, которая рассказала, что никакой специальной дезинфекции в номере, где, возможно, отравили человека, не проводилось, судя по картинке, записывался на другую камеру – не столичной съемочной группой. Командировка съемочной группы в другой конец страны ради двух минут эфира. Круто живут эти телевизионщики. Лучше, чем подавляющее большинство их аудитории.

2. Почему, если есть подозрение, что в номере этой гостиницы отравили человека опасным ядом, там ничего не происходит, и даже номер гостиницы открыт для постояльцев? Ведь (как говорится в этом же сюжете «Вестей») в британском Солсбери даже после принятых беспрецедентных мер через пару месяцев еще двое случайных людей отравились «Новичком»?

3. На что намекает Киселев, говоря, что ему в номер принесли только одну бутылку воды, а Навальному три? Это продолжение «французской теории» о том, что Навальный сам их и принес в номер?

4. Чисто женский – жена Киселева брезговала ночевать в номере с Киселевым?

5. И главный вопрос – для кого снят этот сюжет? Чтобы переубедить тех, кто следит за Навальным и историей с его отравлением в соцсетях Навального, и сегодня узнали, что его в германской клинике «Шарите» посещала канцлер Германии Ангела Меркель? Или для тех, кто до сих пор не может понять, про какого блогера Навального им в последнее время талдычат по телику вместо полюбившейся украинской темы?

Нет, я понимаю посыл. Номер гостиницы не закрыт, потому что никакого «Новичка» там не было, там настолько чисто, что можно послать в него побриться чуть ли ни главного человека российского телевидения. А «Новичка» и в России совсем никогда не производили, а перед этим уничтожили все его запасы. Все это настолько логично, насколько может быть на российском федеральном ТВ.

Но вот, знаете, когда доходы пропагандистов – это отрытая информация, хочется, чтобы они были чуть более талантливыми, харизматичными и делали такие расследования, в которые веришь, даже если не хочется.

Хотя, с другой стороны, спасибо Киселеву (а, вернее, тем, кто расшарил это «расследование» из номера 239) за пару минут веселья.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 168, комментариев: 2
Комментарии:
tdn
не нравится
Сегодня в 17:04
Киселев то бог с ним. Меня вот другое пугает человек в руках которого ядерный чемоданчик всерьез, судя по информации Ле Монде, рассказывает другому тоже с ядерным чемоданчиком, кстати о том что Навальный мол сам себя траванул, и судя по всему сам в это верит. А завтра он нанесет удар ядерными ракетами и скажет что это Америка первая начала? Вот ведь что лично меня беспокоит..
Марина Соболевская tdn
не нравится
Сегодня в 18:05
К сожалению, невменяемость власти беспокоит не только Вас- вот ведь в чем проблема. А наше отстойное ТВ нормальные люди уже давно не смотрят. Пропагондоны стали предсказуемы и не интересны. Они даже на цирк не тянут. Только на палату№6
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