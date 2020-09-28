Как сургутянка Анастасия Гонтарь победила тяжелую болезнь и стала именитым спортсменом и медиком

Главный принцип медицинской этики гласит: «Лечи и при этом не навреди!» Ему Анастасия Гонтарь следует вот уже второй год, обучаясь в Медицинском институте СурГУ. В свои 19 она через многое успела пройти — боль и разочарование, взлеты и падения… Однако именно эти трудности сделали из нее Человека, мастера спорта международного класса, семикратную чемпионку России по паралимпийскому плаванию - гордость первого классического университета Югры. О том, как не потерять волю к победе, где взять силы на преодоление всех преград, читайте в нашем откровенном интервью.

…История успеха Анастасии Гонтарь началась еще в пятилетнем возрасте, когда родители привели ее в бассейн. Сначала главной целью было научится плавать, а там и до медалей рукой падать. Свой первый кубок Олимпа она завоевала в 10 лет. Сейчас же в копилке спортсменки их уже семь и почти сотня медалей различного калибра.

— Настя достаточно целеустремленный человек и дисциплинированная спортсменка. Все техники оттачивает до мастерства, добиваясь при этом поставленных целей. Несмотря на ограничения по здоровью она занимается наравне с обычными ребятами — это дает ей стимул для развития и совершенствования, — не без гордости говорит бессменный тренер Анастасии Сергей Граматикополо.

Кстати, именно с ней Сергей Николаевич состоялся как спортивный тренер. Он до сих пор помнит ее первые соревнования и первые награды. А сегодня ставит остальным в пример.

Не пасовать перед трудностями, преодолевая все преграды — вот главный жизненный принцип Анастасии. В 2016 году она это доказала, выиграв Всероссийские паралимпийские игры в Башкортостане. Домой она привезла сразу шесть медалей, а уже через год вошла в основной состав сборной России по паралимпийскому плаванию. Однако больше всего ей запомнился чемпионат России, когда она установила настоящий рекорд, обойдя свою главную конкурентку из Воронежа, которая между прочим была старше ее на 9 лет! К слову, соперница много лет была фаворитом, но 2018 год все изменил, и пальма первенства досталась югорской спортсменке.

— Доля секунды — и самая яркая победа. Фейерверк эмоций от одной лишь мысли, что я стала лучшей в своей стране. На тот период это было для меня главной целью, миссией в жизни. Сейчас же все пытаются обойти меня. Когда ты для всех ориентир и мишень для обгона — это, конечно, закаляет и не дает расслабиться, — признается спортсменка.

Вода стала ее главной стихией, словно было предначертано свыше. Парадокс, но именно плавание помогает Анастасии жить. В прямом и переносном смысле. А ведь все могло пойти по другому сценарию…

Дважды в одну реку

В 10 лет у Анастасии заметили искривление осанки, а в 12 поставили сколиоз II степени. Дальше — хуже. За какие-то три месяца болезнь стала прогрессировать и появился горб. Сколиоз резко перерос с второй степени в четвертую — критическую. Родители забили тревогу. Что они только не перепробовали: физиотерапия, электрофорезы, мануальная, лазерная терапия, гидромассаж, корсетотерапия, даже какая-то чудодейственная глина и воск не принесли желаемого результата. Состояние Насти с каждым днем ухудшалось, сколиоз пережал правое легкое и печень, отчего ей было тяжело дышать, а двадцатиминутная ходьба отдавалась страшной болью в спине. Девушку смотрели десятки квалифицированных специалистов из Югры, Тюмени, Санкт-Петербурга, Пятигорска. Последний, к слову, пророчил исцеление путем массажа живота: «Приводя в движение внутренние органы, можно безопасно выровнять позвоночник», — так он объяснял свою методику.

Прибегала семья Гонтарь и к нетрадиционной медицине, услугам различных знахарей и экстрасенсов. Но, как понимаете, эффекта это не принесло. Силы были на исходе, руки с каждым днем опускались все больше и больше, теряя самое ценное — надежду на здоровую полноценную жизнь. А когда встал вопрос дожить лишь до 40 лет, при этом каждый божий день мучаясь в страшных болях (перспектива, надо сказать, так себе) или сделать операцию — выбор очевиден, хотя при этом был риск остаться инвалидом.

— Мы были удивлены, как эта болезнь могла появиться у нашей дочери, которая с малых лет занимается плаванием. То есть таким видом спорта, который наоборот назначают при искривлении позвоночника, помогая тем самым укрепить мышечный корсет. У нее резко образовался горб, а для девочки это катастрофа. Дочь жутко комплексовала, нам приходилось покупать одежду на два-три размера больше, чтобы скрыть этот дефект. Мы не знали, что делать. Мой ребенок постоянно лежал, она даже подняться не могла, не говоря уже о том, чтобы ходить. Думали может плавание поможет. Привезли ее в бассейн, к тренеру, опустили в воду и у меня случилась истерика. Она не могла даже пошевелиться, — со слезами на глазах вспоминает Наталья Гонтарь, мама Анастасии.

Оперировали девушку в детской больнице Москвы. Официальный диагноз — идиопатический S-образный сколиоз IV степени. Весь предоперационный и послеоперационный период мама была рядом.

— Только благодаря столичным специалистам произошло чудо. Моего ребенка вернули к жизни! Вообще Настенька у меня боец, не я ее, а она меня успокаивала. Этого момента она даже не помнит: я стояла плакала, когда ее везли в операционную, она же, будучи под наркозом сказала: «Ну ка соберись, все будет хорошо!» Я очень горжусь ею, — говорит Наталья Анатольевна.

— Признаться, было страшно. Операция как ни как на позвоночнике, аккурат возле спинного мозга, то есть был поражен не только грудной отдел, но и поясничный и вдруг что-то пойдёт не так. Но все обошлось, два часа на кушетке пролетели незаметно. Сейчас мой позвоночник держится на двух пластинах и восемнадцати шурупах. Спасибо докторам — Степану Петровичу Балашову, моему лечащему врачу, к которому до сих пор раз в полгода наведываюсь на консультацию и обследование, и хирургу Мухаммаду Таблихановичу Сампиеву. Замечательные люди, настоящие профессионалы своего дела.

Курс реабилитации длился целый год. Чтобы не прерывать школьную программу, Настю перевели на домашнее обучение. Первые месяцы она занималась исключительно в лежачем положении.

Пережитое заставило ее рано повзрослеть. Она много размышляла над тем, что выпало на ее долю, почему именно ей предстояло пройти этот сложный путь. В итоге резюмировала: такова судьба. Но опускать руки не в ее правилах. Тогда девушка поставила себе цель — во что бы то ни стало вернуться к нормальной жизни. Per aspera ad astra, что в переводе с латыни: «Сквозь тернии к звездам!»

… С момента операции прошло уже шесть лет. Но отголоски прошлого до сих пор дают о себе знать. «Болит шея, из-за нее голова, крестец от долгого сидения и ноги. От этой боли уже никуда не уйти, но лучше так чем с кривым позвоночником». Чтобы поддерживать мышцы в тонусе, Настя регулярно посещает сеансы массажа, ЛФК, делает иглоукалывание, баночную терапию и обязательно ходит на плавание.

Бассейн стал для нее вторым домом, а вода — словно воздух, без которого уже не мыслит жизни. Хорошая здоровая привычка. В спорте же главное — упорство, выдержка и дисциплина. Это Анастасия уже давно усвоила. Сейчас ее распорядок дня напоминает день сурка: в шесть утра тренировка, в восемь — занятия в университете. В рюкзаке все самое необходимое — купальник, шапочка, очки, гель для душа, полотенце, и конечно же учебники. Занятия в вузе проходят в первую смену, поэтому после обеда она снова мчится на тренировку, уже вторую по счету. Два часа в воде с 16:00 до 18:00, потом прокачка мышц в тренажерном зале. Домой Анастасия приходит ближе к восьми вечера. Крутится как белка в колесе, но именно благодаря такой работоспособности она и добивается успеха.

«Хочу помогать таким же, как я!»

Несмотря на плотный график, она находит время и на поддержание своей красоты, и на саморазвитие. Скетчи, картины по номерам, фотография, курсы по фотошопу и дизайну — карантин прошел не зря, впрочем, как и первый год обучения в Сургутском госуниверситете. Вот как она его вспоминает:

— Помню свой первый день в университете — незнакомые стены, люди, длинные коридоры и ты бежишь по ним в поисках нужного кабинета. Было забавно. Я знала, что учеба в Медицинском институте сложная, особенно с первого по третий курс, а тут еще соревнования, боялась не успеть усвоить программу. Каждый зачет был настоящим испытанием. Один экзамен по анатомии чего стоит, его я наверно запомню на всю жизнь. Куча информации, сложная терминология, плюс ко всему нужно было одновременно запоминать на русском и латинском языках названия всех органов и их частей. От такого количества информации голова шла кругом. Это был мой первый серьезный экзамен, да еще и в онлайн-формате. Но все получилось, — поделилась студентка своей очередной победой.

Преподаватели меж тем нахваливают свою студентку. Настя не пропускает пары и исправно выполняет домашние задания. «Талантливый человек талантлив во всем!» — именно так ее характеризуют в мединституте. Ей они пророчат большое будущее.

— Настя хорошо себя проявила в спорте, делает успехи и в обучении, показав себя с первых же дней обучения. Она активно задавала вопросы, а после вызвалась подготовить доклад. Сделала его интересным, в том числе за счет визуального сопровождения — презентации. Ее работу я оценила на «отлично». Думаю, у нее есть все шансы состояться в этой профессии, — говорит старший преподаватель кафедры общей патологии и патофизиологии МИ СурГУ Ирина Хижняк.

Порой из-за многочисленных болей, которые то и дело отдают в разные части тела Анастасии сложно высидеть все пары, но она не привыкла себя жалеть и другим не позволяет это делать. Ведь профессия врача ее давняя мечта. Сегодня студентка примеряет на себя различные амплуа — кардиолога, ортопеда, спортивного врача. Более того, девушка с ранних лет не выпускала из рук наборы для докторов, мастерство же оттачивала на мягких игрушках. Ставила им уколы, измеряла температуру, слушала сердцебиение, а дальше ставила диагноз и назначала лечение. Мечтала стать хирургом, однако по состоянию здоровья эта профессия теперь ей противопоказана. «Не в этой значит в смежной, главное работать в больнице — помогать людям, таким же как я!» И это несмотря на то, что когда-то доверие к людям в белых халатах было потеряно. Чудо удалось совершить лишь московским специалистам. Теперь на них она равняется, с них берет пример.

— Каждое лето я проводила у бабушки в деревне. Дома у нее всегда были шприцы и капельницы — дедушка был тяжело болен. Так игрушки стали моими первыми пациентами. А в школе полюбила химию и биологию, обучалась в профильном классе. Я всегда знала кем хочу быть и как к этому прийти. Родители мой выбор поддержали. Мечтала быть хирургом или стоматологом, но из-за болезни, к сожалению, уже не смогу, ведь на операциях нужно подолгу стоять, а такая нагрузка на позвоночник мне уже не под силу. Пока я в поисках своего предназначения.

Спорт и медицина — это два кита, на которых держится ее судьба. Она грезит карьерой врача, мировой ареной и Олимпийскими играми. Свято верит и в свои мечты, которые даются ей вместе с силами для их осуществления. Маленькими шажками, уверенными движениями, преодолевая все преграды. Главное не останавливаться и не терять набранной высоты!