Однодневное путешествие из Сургута в Пыть-Ях

День нефтяной и газовой промышленности. Наш регион празднует его как второй день рождения, именно из-за больших запасов нефти и газа Югра является основным «донором» бюджета страны. При этом на оставшиеся от налоговых отчислений деньги старается развивать свои города. Про один такой город, в котором я прогулялся в последний выходной день лета 2020, и хочу рассказать. Итак, суббота, 29 августа, последний теплый летний день.

Как я добрался в Пыть-Ях? Из Сургута каждый день, утром и вечером, ходит электричка, которая состоит из одного вагона. Вагон новый, есть розетки, биотуалет, удобные сиденья, раньше такого комфорта не было. Приехал утром в 9 часов, а вечером в 18 обратно.

Город Пыть-Ях, ему всего 30 лет, очень молодой по меркам России и Югры. Прогулка началась от ж/д вокзала, на котором останавливаются все проходящие поезда, остановка может длиться от 5 до 15 минут. Как и сургутский вокзал, в 2020 году он вошел в список вокзалов, где будет проведен капитальный ремонт, он станет «новее» и «привлекательнее».

От ж/д вокзала по центральной улице встречается администрация города, новая «Пятерочка» с возможностью утром выпить кофе (из кофемашины) и отведать свежих круассанов. А вот через дорогу виднеется нововведение в парке Пушкина, МАФы из пластиковой травы, различные звери, птицы, и конечно медведи.

А за ними еще сказочные дорожки, все как сказках Пушкина, только не живое, не настоящее, хотя вот белки настоящие бегали.

На белок посмотрели, отправимся дальше — в большую и самую густонаселенную часть города, через дорогу (пешком) Мамонтово — Нефтюганск (ул. Тепловский тракт).

Город делит дорога, которая раньше являлась частью федеральной и единственной трассой, соединяющей Югру с югом Тюменской области, а дальше и всей Россией. Позже построили обходную дорогу, вместе с мостом через р. Иртыш, через Нягань и Ханты-Мансийск, и новый объезд города Пыть-Яха.

А с моста открываются отличные виды как на железную дорогу так и на город, куда и держу путь.

Пешком идти приятно, интересно и увлекательно. Ты один на один со своими мыслями, можно смотреть по сторонам и проводить аналогии. Все же югорские города чем-то похожи. Как бы урбанисты ни пытались найти идентичность, центр города и места притяжения, у них пока ничего толком не получается. Города в Югре росли вокруг производства, вокруг баз и промышленных объектов, вот их центр и места притяжения. У наших городов больше общего с Детройтом и Петрозаводском, чем с Тюменью и Москвой. И вот спустя 20 минут пешком первые дома. Панельные дома в Пыть-Яхе очень похожи на те, что строят в Нефтеюганске, да и по всей России.

Дальше встречаются даже красивые площади, которые выполняют функцию мест встречи людей и проведения торжеств, например городских праздников.

Новостройки тоже встречаются. Конечно, их не так много как в Сургуте, но зато они тут очень заметны.

Так же есть район, где преобладают дома, которые уже пора сносить, бараки например.

Удивился, когда на моем пути попалась велодорожка с соответствующем знаком. Честно, я даже в Сургуте такой не встречал (может, просто не знаю, где есть).

Меня прямо очень сильно удивил город в плане количества зеленых зон, мест отдыха и небольших парков, очень много зелени и этим нужно гордиться.

Неспеша и всего за два часа я обошел город, дойдя до самого края, повернул у новостройки в обратный путь, нацелившись на парк/сквер Победы. Он меня порадовал, и понравился намного больше чем в Сургуте (я, наверное, неправильно сравниваю эти два города). Места достаточно много и ветер не гуляет, он полностью окружен домами.

И почти нет людей. Пока я там сидел целый час, мимо меня прошли только несколько мамашек и несколько детишек пробежали, играя с собакой. Конечно, после обеда детишек прибавилось, но все же не много. Было спокойно и тихо.

Тишина и спокойствие — вот, что мне понравилось в Пыть-Яхе. Там нет постоянного жужжания автомобилей, сирен полиции и скорой, очень мало людей и много зелени, а еще дома невысокие.

А еще там есть свой парк. Там многие гуляют, летом катаются на велосипедах или ходят пешком, а зимой бегают на лыжах. И там еще оборудована спортивная площадка. Там очень хорошо, свободно дышится...

Нагулявшись и насмотревшись я немного подустал и поехал к ж/д вокзалу на автобусе. Это было самое большое приключение — автобус ходит редко, очень редко, и при этом он маленький, а желающих уехать в другую часть города много.

До поезда было еще много времени, поэтому решил прогуляться вокруг вокзала и понаблюдать за людьми и городом.

По сравнению с утром людей стало намного больше, в основном молодежь в парке и у фонтана. На вокзале людей стало тоже больше, отъезжающие ждали поезд в сторону Тюмени. Внутри вокзала обнаружил классную мозаику, которая недолго продержится из-за скорой реконструкции вокзала, интересно куда она денется, кто-то сохранит или просто выкинут?

И вот, погуляв по городу чуть больше девяти часов, сажусь в электричку и держу путь домой в Сургут, всего 1,5 часа езды. Поездка закончилась. Она была не совсем спонтанная, просто совпало желание съездить в новом вагоне и разглядеть город Пыть-Ях, в хорошую погоду.