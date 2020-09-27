Почему уметь договариваться для россиян — жизненная необходимость

Большой интерес и битву в комментариях вызвала новость о том, что родители пожаловались на гимназию №2 за то, что там детей «используют в качестве гардеробщиков».

Я десять лет учился в гимназии №2 и иногда тоже стоял на дежурстве в гардеробе. Иногда – это примерно раз в месяц, потому что дежурство перетекает между 25 (а сейчас наверное и больше) учениками одного класса. Прийти чуть пораньше, потусоваться в гардеробе и заняться общественно-полезной деятельностью в принципе было даже прикольно. А еще мы проводили генеральные уборки в нашем классе, чистили парты от нехороших надписей и потом покрывали лаком, утепляли окна. В общем – стандартные внеклассные занятости, своеобразная трудотерапия вкупе с тимбилдингом. Все это абсолютно нормально.

Но.

Если кто-то считает, что ребенок не должен стоять в гардеробе (в комментариях писали, что при коронавирусе это может быть опасно – на самом деле нет, ты на гардеробе контактируешь только со своим классом, с которым и дальше проводишь учебный день) – это нужно учитывать и уважать. Это – предмет разговора и договоренностей руководства класса или школы с ребенком (тут я подчеркиваю, в первую очередь с ним) и его родителями. Чтобы стороны поняли мотивацию друг друга и решили проблему.

Вообще умение разговаривать и договариваться – это один из самых ценных и важных навыков, которому нужно учить и детей, и, к сожалению, взрослых. Эту социальную «мышцу» надо тренировать все время, потому что завтра надо будет договариваться с кучей народа об общедомовом имуществе, работе, бизнесе и многим другим поводам.

Например, не сегодня-завтра появится закон, по которому можно будет отдать под реновацию любой дом, если за это проголосуют 2/3 собственников. Там от способности вести коммуникацию будет зависеть сохранность вашего жилища. А в глобальном плане общение и способность что-то делать вместе повышает уровень доверия в обществе, причем страны с высоким показателем доверия экономически более успешны.

Так что прямо со школы, а лучше раньше, учимся разговаривать друг с другом, практикуем это как можно чаще, обрастаем социальными связями. Это не плюсик в резюме, а жизненная необходимость.