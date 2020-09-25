Как управляющие компании и РКЦ обманом вытягивают деньги из граждан, пользуясь коронавирусными ограничениями

Недавно многие жители получили от управляющих компаний или расчетно-кассовых центров грозные письма о том, что в связи с окончанием срока поверки индивидуальных приборов учета оплата за ЖКУ будет начисляться по нормативу. А это, на всякий случай, в два-три раза больше, чем по показаниям внутриквартирных счетчиков.

Самое интересное заключается в том, что в целях минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией 2 апреля 2020 года было принято Постановление Правительства РФ N424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (привожу полное название для ссылок при подаче жалоб).

Согласно этому документу, все бытовые приборы учета, в том числе с истекшим сроком поверки, могут применяться без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года.

Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребления коммунальных услуг! Неустойка (штраф, пени) не взыскивается!

Это и понятно, никто никакие поверки делать не будет, когда существует угроза заражения. Но ЖКХ так просто не возьмешь! Не такие постановления обходили!

РКЦ и управляющие компании (да здравствует электронный документооборот!) просто исключили из электронных форм, предназначенных для заполнения показаний приборов учета, номера тех счетчиков, по которым истекли сроки поверки. И, тем самым, лишили граждан возможности подавать показания счетчиков. А нет показаний, значит, оплата осуществляется... по нормативу.

Вот так «элегантно», а, по сути, мошеннически, организации ЖКХ используют ситуацию с коронавирусной инфекцией для своего обогащения за счет очередного обмана граждан.

Что делать?

1. Требовать у своей УК перерасчета оплаты за ЖКУ.

2. Обращаться в прокуратуру с жалобой.

3. Писать в органы Государственного жилищного надзора о лишении управляющей компании лицензии.

А вы уже получали такие «письма-счастья»? Сколько переплатили за квартиру?