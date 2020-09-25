16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8195   EUR  89,6637  

Новости

Больше новостей
Достоин ли Владимир Путин Нобелевской премии?
Комментировать
0
Как, по-вашему, должен осуществляться подвоз детей с дач в школы?
Комментировать
3
В Сургуте везде ставят новые заборы. Нужны ли они в таком количестве?
Комментировать
0
Больше опросов

​Мошенничество или презрение к закону? Очередной распространенный обман в сфере ЖКХ

Как управляющие компании и РКЦ обманом вытягивают деньги из граждан, пользуясь коронавирусными ограничениями

​Мошенничество или презрение к закону? Очередной распространенный обман в сфере ЖКХ
Фото siapress.ru

Недавно многие жители получили от управляющих компаний или расчетно-кассовых центров грозные письма о том, что в связи с окончанием срока поверки индивидуальных приборов учета оплата за ЖКУ будет начисляться по нормативу. А это, на всякий случай, в два-три раза больше, чем по показаниям внутриквартирных счетчиков.

Самое интересное заключается в том, что в целях минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией 2 апреля 2020 года было принято Постановление Правительства РФ N424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (привожу полное название для ссылок при подаче жалоб).

Согласно этому документу, все бытовые приборы учета, в том числе с истекшим сроком поверки, могут применяться без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года.

Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребления коммунальных услуг! Неустойка (штраф, пени) не взыскивается!

Это и понятно, никто никакие поверки делать не будет, когда существует угроза заражения. Но ЖКХ так просто не возьмешь! Не такие постановления обходили!

РКЦ и управляющие компании (да здравствует электронный документооборот!) просто исключили из электронных форм, предназначенных для заполнения показаний приборов учета, номера тех счетчиков, по которым истекли сроки поверки. И, тем самым, лишили граждан возможности подавать показания счетчиков. А нет показаний, значит, оплата осуществляется... по нормативу.

Вот так «элегантно», а, по сути, мошеннически, организации ЖКХ используют ситуацию с коронавирусной инфекцией для своего обогащения за счет очередного обмана граждан.

Что делать?

1. Требовать у своей УК перерасчета оплаты за ЖКУ.

2. Обращаться в прокуратуру с жалобой.

3. Писать в органы Государственного жилищного надзора о лишении управляющей компании лицензии.

А вы уже получали такие «письма-счастья»? Сколько переплатили за квартиру?


нравится (6) не нравится (0)
Сегодня в 16:00, просмотров: 194, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Противник Путина, бывший соратник Прилепина, достававший вопросами Богданова на собрании акционеров «Сургутнефтегаза» 1412
  2. ​В Югре сделан еще один шаг к созданию передового научно-технического центра 1103
  3. ​Наталья Комарова в онлайн-режиме рассказала президенту о двух мега-проектах Югры и исполнении его персонального задания 1017
  4. ​Юные тюменские таланты дебютируют по-новому 994
  5. ​Из-за вартовчанина, нарушившего ПДД, в автоаварии пострадали три человека 988
  6. ​К сургутским дачникам повадились медведи 698
  7. За минувший день коронавирусом заразился 141 югорчанин 627
  8. ​Один пострадавший во время крушения катера в Сургуте остается в травмцентре 619
  9. От COVID-19 в Югре умер еще один пациент 505
  10. В Сургуте появилась Яндекс.Еда 436
  1. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 18756
  2. ​Два человека выжили после падения самолета на воду в Югре 11530
  3. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 9419
  4. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 6705
  5. ​Бык-нарушитель напугал сургутских водителей 6631
  6. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 6288
  7. Афиша Сургута на выходные 19-20 сентября 5790
  8. Взрывной рост! За минувший день коронавирус подтвердился у 118 югорчан 5715
  9. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 5672
  10. ​Впереди только торговые сети: СНГ — крупнейший частный работодатель среди нефтяников 5374
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 644851
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270024
  3. ​Кто такой Зятек? 59811
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53507
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 34182
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32020
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 31765
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24047
  9. Слишком много истории?.. 23998
  10. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23645

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика