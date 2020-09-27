Вспоминаем, как в округе и городе развивалась пандемия: когда появились первые заболевшие и умершие, началась самоизоляции, пришли штрафы и прочие важные события

В Югре растет число заражений коронавирусом, но, судя по всему, югорчан это пугает уже не так, как в начале пандемии. СИА-ПРЕСС решил вспомнить, как в округе и Сургуте развивалась ситуация: когда появились первые заболевшие и умершие, началась самоизоляции, пришли штрафы и так далее.

ЯНВАРЬ

31 января

В Югре решено создать штаб для контроля за распространением коронавируса.

МАРТ

17 марта

В Сургуте и в Югре пока нет заболевших, но жители города уже сметают с полок магазинов продукты.

19 марта

Первый случай заражения коронавирусом в Югре. Не повезло жительнице Сургута, которая вернулась из круиза по Европе, где последней точкой маршрута была Италия.

Все школы, колледжи, вузы и учреждения допобразования в Сургуте и в Югре перешли на дистанционное обучение.

В Югре введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

20 марта

У чиновников администрации Сургута начали проверять температуру тела на входе в здание.

22 марта

В Югре специальные службы перешли в круглосуточный режим работы из-за коронавируса

24 марта

В Сургут привезли первые тесты для выявления COVID-19.

26 марта

В Сургуте заработала круглосуточная горячая линия по вопросам о коронавирусе.

27 марта

В Югре приостановили работу развлекательных и досуговых заведений, общепита, за исключением служб доставки, фитнес-клубов и религиозных объектов. Правда, только до 5 апреля. Кто ж знал, что перерыв продлится более полугода?

29 марта

Югорчан начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Пока только тех, у кого было предписание оставаться дома

30 марта

В Сургуте закрыли парки.

31 марта

В Югре ввели обязательную самоизоляцию из-за коронавируса. На этот день в округе было зафиксировано всего семь зараженных коронавирусом.

АПРЕЛЬ

1 апреля

В Югре созданы каналы и чаты в мессенджерах для информирования жителей о коронавирусе

В Сургуте цена на имбирь выросла до 4000 рублей за килограмм. Кто-то рассказал о том, что он лечит коронавирус…

В этот же день в власти Сургута решили, что начнут дезинфицировать тротуары и дороги.

2 апреля

В Югре медикам удалось вылечить первых двух больных коронавирусом. Отличились врачи из Сургута

5 апреля

Полицейские в Сургуте начали штрафовать за нарушение самоизоляции тех, кто находился вне дома без уважительной причины

14 апреля

В Югре на карантин закрыли весь город Мегион

15 апреля

Вот теперь точно в Югре закрылись все храмы.

16 апреля

Число зараженных ковидом в Югре перевалило за 100 человек.

20 апреля

В Сургуте из-за коронавируса умерла пенсионерка. Это была первая смерть от этой инфекции, зафиксированная в Югре.

30 апреля

В Югре появилась возможность пройти тест на коронавирус за деньги.

МАЙ

5 мая

На этот день более 500 югорчан заразились COVID-19.

Губернатор ввела масочный режим.

16 мая

Первая 1000 больных ковидом в Югре.

19 мая

Коронавирус унес жизни первой десятки югорчан.

29 мая

Число больных ковидом в Югре превысило 2000 человек.

ИЮНЬ

14 июня

У главы Сургута Вадима Шувалова подтвердился коронавирус.

17 июня

Коронавирус в Югре поразил 5000 человек.

22 июня

Семь московских врачей прилетели в Ханты-Мансийск помогать югорским врачам в борьбе с COVID-19.

29 июня

Число умерших от коронавируса в Югре перевалило за 50.

ИЮЛЬ

2 июля

Режим самоизоляции в Югре продлили только для людей старше 65 лет. Остальным с 5 июля пришлось выходить на работу.

4 июля

Порог в 10 000 заболевших коронавирусом в Югре пройден.

18 июля

100 жертв коронавируса в Югре.

22 июля

Югра приступила к первому этапу снятия ограничений. До этого дня округ оставался единственным российским регионом, находящимся на нулевом этапе. Возобновлены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и снят запрет на прогулки на улице.

24 июля

15 000 зараженных COVID-19 в Югре.

АВГУСТ

4 августа

В округе начали закрывать ковидные госпитали.

17 августа

Округ вышел на второй этап снятия самоизоляции, что позволило начать работу в ограниченном режиме точкам общепита и тренажерным залам. Сняты запреты на оказание стоматологических услуг, на работу ИП, связанных с торговлей непродовольственными товарами, на работу организаций высшего и дополнительного образования, на организацию спортивных мероприятий без привлечения зрителей.

28 августа

В Сургуте открыли парки.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября

Югра перешла на третий этап снятия ограничительных мер. Отрываются общеобразовательные организации, пришкольные лагеря, кинотеатры, гостиницы и культурные учреждения.

7 сентября

Количество заболевших за весь период пандемии COVID-19 югорчан превысило 20 тысяч.

18 сентября

Коронавирус прорвался в школы Югры. Ученики переходят на дистант из-за коронавируса

20 сентября

В Югру поступила первая партия антиковидной вакцины.

23 сентября

Наталья Комарова сняла еще ряд ограничений, введенных из-за COVID-19: в Югре возобновляются спортивные старты и тренировки сборных.

26 сентября

Число заболевших за сутки в Югре вернулось к весенним показателям: добавился 147 новых случаев.

27 сентября

В Югре с начала пандемии насчитывается 22 078 случаев заражения коронавирусом. Умерло 185 человек.

Напомним, первый зарегистрированный случай заболевания коронавирусом в России был выявлен 31 января у гражданки Китая, студентки Тюменского индустриального университета.

Первая новость о коронавирусе на СИА-ПРЕСС вышла 23 января: «Роспотребнадзор Югры усилил контроль за аэропортом Сургута из-за китайского коронавируса»