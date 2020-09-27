Вспоминаем, как в округе и городе развивалась пандемия: когда появились первые заболевшие и умершие, началась самоизоляции, пришли штрафы и прочие важные события

В Югре растет число заражений коронавирусом, но, судя по всему, югорчан это пугает уже не так, как в начале пандемии. СИА-ПРЕСС решил вспомнить, как в округе и Сургуте развивалась ситуация: когда появились первые заболевшие и умершие, началась самоизоляции, пришли штрафы и так далее.
ЯНВАРЬ
31 января
В Югре решено создать штаб для контроля за распространением коронавируса.
МАРТ
17 марта
В Сургуте и в Югре пока нет заболевших, но жители города уже сметают с полок магазинов продукты.
19 марта
Первый случай заражения коронавирусом в Югре. Не повезло жительнице Сургута, которая вернулась из круиза по Европе, где последней точкой маршрута была Италия.
Все школы, колледжи, вузы и учреждения допобразования в Сургуте и в Югре перешли на дистанционное обучение.
В Югре введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.
20 марта
У чиновников администрации Сургута начали проверять температуру тела на входе в здание.
22 марта
В Югре специальные службы перешли в круглосуточный режим работы из-за коронавируса
24 марта
В Сургут привезли первые тесты для выявления COVID-19.
26 марта
В Сургуте заработала круглосуточная горячая линия по вопросам о коронавирусе.
27 марта
В Югре приостановили работу развлекательных и досуговых заведений, общепита, за исключением служб доставки, фитнес-клубов и религиозных объектов. Правда, только до 5 апреля. Кто ж знал, что перерыв продлится более полугода?
29 марта
Югорчан начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Пока только тех, у кого было предписание оставаться дома
30 марта
В Сургуте закрыли парки.
31 марта
В Югре ввели обязательную самоизоляцию из-за коронавируса. На этот день в округе было зафиксировано всего семь зараженных коронавирусом.
АПРЕЛЬ
1 апреля
В Югре созданы каналы и чаты в мессенджерах для информирования жителей о коронавирусе
В Сургуте цена на имбирь выросла до 4000 рублей за килограмм. Кто-то рассказал о том, что он лечит коронавирус…
В этот же день в власти Сургута решили, что начнут дезинфицировать тротуары и дороги.
2 апреля
В Югре медикам удалось вылечить первых двух больных коронавирусом. Отличились врачи из Сургута
5 апреля
Полицейские в Сургуте начали штрафовать за нарушение самоизоляции тех, кто находился вне дома без уважительной причины
14 апреля
В Югре на карантин закрыли весь город Мегион
15 апреля
Вот теперь точно в Югре закрылись все храмы.
16 апреля
Число зараженных ковидом в Югре перевалило за 100 человек.
20 апреля
В Сургуте из-за коронавируса умерла пенсионерка. Это была первая смерть от этой инфекции, зафиксированная в Югре.
30 апреля
В Югре появилась возможность пройти тест на коронавирус за деньги.
МАЙ
5 мая
На этот день более 500 югорчан заразились COVID-19.
Губернатор ввела масочный режим.
16 мая
Первая 1000 больных ковидом в Югре.
19 мая
Коронавирус унес жизни первой десятки югорчан.
29 мая
Число больных ковидом в Югре превысило 2000 человек.
ИЮНЬ
14 июня
У главы Сургута Вадима Шувалова подтвердился коронавирус.
17 июня
Коронавирус в Югре поразил 5000 человек.
22 июня
Семь московских врачей прилетели в Ханты-Мансийск помогать югорским врачам в борьбе с COVID-19.
29 июня
Число умерших от коронавируса в Югре перевалило за 50.
ИЮЛЬ
2 июля
Режим самоизоляции в Югре продлили только для людей старше 65 лет. Остальным с 5 июля пришлось выходить на работу.
4 июля
Порог в 10 000 заболевших коронавирусом в Югре пройден.
18 июля
100 жертв коронавируса в Югре.
22 июля
Югра приступила к первому этапу снятия ограничений. До этого дня округ оставался единственным российским регионом, находящимся на нулевом этапе. Возобновлены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и снят запрет на прогулки на улице.
24 июля
15 000 зараженных COVID-19 в Югре.
АВГУСТ
4 августа
В округе начали закрывать ковидные госпитали.
17 августа
Округ вышел на второй этап снятия самоизоляции, что позволило начать работу в ограниченном режиме точкам общепита и тренажерным залам. Сняты запреты на оказание стоматологических услуг, на работу ИП, связанных с торговлей непродовольственными товарами, на работу организаций высшего и дополнительного образования, на организацию спортивных мероприятий без привлечения зрителей.
28 августа
В Сургуте открыли парки.
СЕНТЯБРЬ
1 сентября
Югра перешла на третий этап снятия ограничительных мер. Отрываются общеобразовательные организации, пришкольные лагеря, кинотеатры, гостиницы и культурные учреждения.
7 сентября
Количество заболевших за весь период пандемии COVID-19 югорчан превысило 20 тысяч.
18 сентября
Коронавирус прорвался в школы Югры. Ученики переходят на дистант из-за коронавируса
20 сентября
В Югру поступила первая партия антиковидной вакцины.
23 сентября
Наталья Комарова сняла еще ряд ограничений, введенных из-за COVID-19: в Югре возобновляются спортивные старты и тренировки сборных.
26 сентября
Число заболевших за сутки в Югре вернулось к весенним показателям: добавился 147 новых случаев.
27 сентября
В Югре с начала пандемии насчитывается 22 078 случаев заражения коронавирусом. Умерло 185 человек.
Напомним, первый зарегистрированный случай заболевания коронавирусом в России был выявлен 31 января у гражданки Китая, студентки Тюменского индустриального университета.
Первая новость о коронавирусе на СИА-ПРЕСС вышла 23 января: «Роспотребнадзор Югры усилил контроль за аэропортом Сургута из-за китайского коронавируса»