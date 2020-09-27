Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с Днем воспитателя

От всей души поздравляю всех дошкольных работников с профессиональным праздником!

Многие из нас с особой теплотой вспоминают детский сад. Этот мир полный красок и ярких впечатлений - заслуга тех, кто дарил нам положительные эмоции и окружал заботой. Воспитатели – люди особого склада, каждый из них - психолог, артист, художник, мастер на все руки. Но главный ваш дар, уважаемые педагоги – чуткость и любовь к детям. Искренне восхищаюсь вашей способностью раскрывать таланты ребят, пробуждать в них интерес к миру, учить трудолюбию и доброте.

Работа с детьми - сложная, но благородная и ответственная миссия. Зная это, районная Дума совершенствует сферу дошкольного образования Сургутского района, выделяет средства на строительство и ремонт детских садов, чтобы для педагогов и воспитанников пребывание в них было комфортным.

Дорогие воспитатели, спасибо за ваш труд, за воспитание достойного нового поколения!

Желаю всем дошкольным работникам здоровья, творческого вдохновения, уверенности в завтрашнем дне! Дарите позитив нашим дошколятам и заряжайтесь любовью к жизни от них. Будьте счастливы!