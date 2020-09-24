10 фактов про оппозиционного политика Алексея Навального

Алексей Навальный выписан из стационара берлинской клиники «Шарите», где лечился после отравления боевым веществом из серии «Новичок». По случаю его счастливого выздоровления редакция СИА-ПРЕСС подготовила 10 фактов про главного оппозиционера России.

1. Навальный – наполовину украинец, на детство которого повлияла чернобыльская авария

Алексей родился в Подмосковье – деревне Бутынь Одинцовского района. Его мама — Людмила Ивановна — из Зеленограда (это совсем недалеко), работала лаборанткой в местном НИИ микроприборов. Отец – Анатолий Иванович – из Залесья, которое ранее входило в Чернобыльский район Киевской области. Сейчас родители политика владеют «Кобяковской фабрикой по лозоплетению».

Каждое лето Алексей ездил отдыхать к родным в Киевскую область, пока не рванула Чернобыльская АЭС. После и он сам перестал появляться на исторической родине отца, и родственники оттуда разъехались.

2. Штамп о том, что «Навальный получил образование в Америке», не соответствует действительности

Много где можно услышать, что Навальный получил образование в Йельском университете – это используется пропагандой, чтобы указать на его якобы связи с главным геополитическим противником. На самом деле Алексей провел в Йеле всего полгода на программе «YaleWorldFellows» – там собирают разных талантливых ребят по всей планете, знакомят и преподают некоторые подходы к глобальным проблемам и коммуникациям.

А вообще альма-матер Навального – это Российский университет дружбы народов, где он получил юридическое образование, плюс заочно – Финансовая академия при правительстве РФ по специальности «Ценные бумаги и биржевое дело».

3. Навальный начал политическую карьеру с «Яблока», продолжил коалицией с Прилепиным

В политику Алексей Навальный пришел в 2000 году через вступление в «Яблоко», где дослужился до руководителя аппарата московского отделения. В 2007 году из «Яблока» его исключили – то ли за начавшееся увлечение национализмом, то ли за призыв руководству партии сложить полномочия.

Участие в националистическом движении и «Русских маршах» Навальному припоминают до сих пор

В том же году Навальный совместно с некоторыми яркими фигурами националистического движения, включая писателя Захара Прилепина, основал движение «Народ». Тот период политической деятельности Навальному припоминают до сих пор, позже это стало поводом для создания известного ролика, где его сравнивали с Гитлером.

4. За последнее десятилетие он суммарно больше года провел в заключении

Начиная с 2011 года Навального регулярно задерживали по самым разным поводам, чаще всего – из-за пришиваемых ему нарушений законов о массовых мероприятиях. Сначала давали 15 суток, потом перешли на 30, в итоге суммарно с 2011 по 2019 годы он провел под разными типами арестов 474 дня, почти поровну в СИЗО и под домашним арестом. В один момент почти отправился в тюрьму – после приговора по делу «Кировлеса», но в последний момент все изменилось и срок из реального стал условным.

Некоторые посадки Навального Европейский суд по правам человека признал политически мотивированными, и неоднократно присуждал России выплачивать компенсации, исчисляемые десятками тысяч евро.

5. Навальный приезжал в Сургут и доставал Богданова вопросами о владельцах «Сургутнефтегаза»

В один момент 2008 года Навальный выделил из личного бюджета около 300 тысяч рублей и закупил на них акции крупных компаний, став там миноритарным акционером. В числе «счастливчиков» оказался «Сургутнефтегаз». Попав на ежегодное собрание акционеров главной компании нашего города, Навальный передавал записки с вопросами для гендиректора Владимира Богданова. В частности, он пытался узнать, почему «СНГ» качает нефть через компанию Gunvor (принадлежавшую якобы другу президента Путина Геннадию Тимченко), почему так мало платится дивидендов и так сложно получить доступ к материалам собрания акционеров (их выдавали только приехавшим в Сургут), и кто владеет «Сургутнефтегазом».

Когда обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов (слева) и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский (справа) подошли к Алексею Навальному на 25-летии радио «Эхо Москвы» и сказали, что приехали из Сургута, первый его вопрос был: «Ну как там Сургутнефтегаз?»

На последний вопрос тогда Владимир Богданов ответил что-то вроде: не знаю, потому что у меня нет доступа к структуре акционеров. Формально это было правдой – гендиректор лично владел 0,3 процентами акций, а узнать всех владельцев можно было только при наличии 2,5 процентов. На этом присутствие Навального в Сургуте завершилось, хотя позже он и его соратники транслировали популярную мысль, что реальным владельцем «Сургутнефтегаза» является не кто иной, как президент России.

6. У него ОЧЕНЬ много последователей в соцсетях

Алексей Навальный сумел добиться огромной популярности в соцсетях. Перечислим:

Twitter – 2,2 млн подписчиков

Instagram – 2,2 млн подписчиков

Youtube«Навальный» – 4,1 млн подписчиков и почти 820 млн просмотров с 2013 года – примерно по 117 млн в год

Youtube«Навальный Live» – почти 2 млн подписчиков и 550 млн просмотров с 2017 года – примерно по 183 млн в год

Facebook – 440 тысяч подписчиков, Telegram – 190 тысяч подписчиков.

Итого – более 11 млн подписчиков во всех соцсетях.

7. Он живет не на пожертвования в ФБК, а за счет юридической практики

Многие думают, что раз Навальный столько времени посвящает Фонду борьбы с коррупцией, который живет на пожертвования россиян, то доход главного оппозиционера тоже как бы складывается из донатов.

Недавно Алексей это опроверг, заявив, что свой доход получает за юридические услуги, которые оказывает фонду «Династия» Бориса Зимина, а также за сопровождение дел россиян в ЕСПЧ. За 2019 год Навальный заработал как ИП 5,44 млн рублей.

8. В рейтинг самых влиятельных людей мира из россиян попадали только Навальный и Путин

В 2012 году (после массовых протестов по итогам выборов в Госдуму) журнал Time поместил Навального на шестое место в рейтинге самых влиятельных людей мира. Он стал вторым россиянином, заглянувшим в этот список – после президента Путина.

А еще Навальный единожды (в 2009 году) становился «Персоной года» и трижды (в 2011, 2017 и 2019 годах) «Политиком года» по версии «Ведомостей».

9. С 2017 года на него регулярно совершаются нападения, которые никто не расследует

С 2017 года до настоящего времени на Навального нападали пять раз – от хулиганских обсыпаний мукой с молоком до ставшего известным на всю планету отравления «Новичком». Однажды он чуть не потерял зрение из-за того, что ему плеснули в глаза зеленой жидкостью, в итоге лечили его так же, как и сейчас, в Германии. А в 2019 году во время пребывания в СИЗО у Навального сильно отекло лицо и покраснела кожа. Врачи поставили «контактный дерматит», но соратники заподозрили отравление.

Ни одно из нападений на него не было расследовано.

10. У него жена и двое детей, которым бывает очень несладко

Алексей Навальный и его жена Юлия «отметили» 20-летие брака в своеобразной обстановке – в берлинской клинике «Шарите», где политик лежал в коме после отравления.

У них двое детей – старшей дочери Дарье 19 лет, она в 2019 году поступила в Стэнфордский университет, младшему сыну Захару 13 лет (любопытно, что родился он в 2008 году, когда Навальный еще находился в коалиции с националистами и, в том числе, Захаром Прилепиным – совпадение?).

Стоит отметить, что жизнь семьи у политика полна разных неприятных неожиданностей. Например, в один момент у сына отключили социальную карту москвича, которая позволяет, например, бесплатно передвигаться на общественном транспорте, а у дочери заморозили счет, куда родители отправляли деньги для жизни в Стэнфорде. Такова судьба у близких оппозиционера в России.