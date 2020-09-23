В сургутской студии проводили фотосессии с леопардом. Из принятых мер безопасности – поводок

В потоке съемок и в бесконечно плотном графике не могу не поделиться с вами тем сюром, который произошел со мной и моей моделью 21 сентября. В последнее время я все больше убеждаюсь, что основная масса людей стремительно и неумолимо деградирует и, видимо, на фоне этого притупляются даже самые базовые инстинкты, такие как самосохранение.

Извините за длительное вступление, но, думаю, вы поймете меня.

21 сентября почти в центре Сургута меня, чисто теоретически, мог сожрать индийский леопард! Вы спросите как? Да очень просто, отвечу я. Всего лишь нужно было в час дня оказаться в коридоре фотостудии и, пожалуйста – встреча с диким животным состоялась!

Чертовски славная встреча, не правда ли? Вам вдруг резко оглашают необходимость отойти от входной двери, и на пороге на собачьем поводке появляется леопард!

Я работаю фотографом уже 16 лет и и никогда не принимаю участие в фотоднях с щенками хаски, утятами, кроликами и прочими хвостатыми, ушастыми, пушистыми и не очень. Пару лет назад я бойкотировала репортажный процесс, когда на мероприятие принесли маленькую львицу, и люди бросились хватать её на руки и, как не в себе, фотографироваться с несчастным животным.

Судьба таких живых аксессуаров для съёмок, как правило, не завидна. Каждый год новые маленькая львята, лисы, птицы.... Подобное дикое развлечение не имеет нечего общего с цивилизованным и гуманным отношением. Это стресс для живого существа. Мне жалко животных и жаль, что спрос на подобные съемки рождает предложения, но в этот раз...

В этот раз я поняла, что такое настоящий страх. Страх, который сковывает тебя по рукам и ногам. Пять шагов от дикого зверя, которого держит на поводке не высокий мужчина, просто не осознающий всей серьёзности ситуации! Я часто слышала рассказы о встрече с медведями, волками... в лесу. Но не в центре города, в здании ТЦ! И вот толпа нарядных клиенток, которые все, как одна, снимают «киску» на камеры мобильных телефонов, и владелец животного, которого распирает от обладания таким экземпляром животного мира.

И знаете, мне, в принципе, наплевать: каждый сходит сума по своему! Если вы хотите засунуть голову в пасть крокодилу, это ваше право. Но вот окружающие, которые на это не подписывались, не должны становиться частью подобного идиотизма!

Я не хотела встречаться с этим «котиком». Я не доверяю его владельцу. Я не защищена ничем и никем. Пока я ждала возможности пройти к выходу и чувствовала, как кровь приливает к лицу, в голове вертелась только одна мысль: никаких резких движений! Оказавшись в относительной безопасности, я задала вопрос всем организаторам этого безумия: «Как это возможно? Что будет, если зверь поранит человека?». Юродивый владелец ответил, что сам сможет «заштопать пострадавшего».

Я не могу печатными фразами передать свои эмоции. Страх, шок, возмущение. Устала объяснять людям, что в цивилизованных странах даже цирки закрыли. А тут..... Тут не просто жаль леопарда, а страшно за себя.

И теперь у меня есть вопросы:

- Как дикий зверь оказался на территории РФ?

- Почему он в частных руках?

- Как владельцы фотостудии собирались гарантировать безопасность людям, находившимся в помещении? Кто должен был её обеспечить?

Повторюсь, спрос рождает предложение. И пока есть такие недалекие, ограниченные люди, которые стоят в очереди на запись, чтобы получить фоточку для Инстаграма с дикой «зверюшкой», будут и такие неадекваты, которые приводят леопардов на собачьих поводках на потеху публики.

Но из-за этих, с позволения сказать, людей, я не хочу подвергаться опасности! Наверное правоохранительным органам и законотворцам стоит обратить внимание на этот конкретный инцидент и на всю проблему в комплексе. То рысь в центре города бегает, то леопарды гуляют по зданию. А дальше что? Это дикие животные! И даже профессиональные дрессировщики подвергаются нападениям, а что уже говорить о таких альтернативно одарённых заводчиках экзотики....

Я хочу верить, что наше общество станет гуманнее и однажды решит эту проблему. А пока я делюсь своими переживаниями с вами, мои друзьями, и с остальным думающим миром людей, в котором подобное просто не должно происходить.

p.s. Со мной в студии находилась девушка, которая больше 15 лет живет в США и работает журналистом в Нью-Йорке. Она была ошарашена и полностью разделила мою позицию. И мне жаль, что по ее словам в Штатах такое невозможно. Если бы и произошло, то было бы серьезное разбирательство на всех уровнях. А вот у нас только контент в соцсетях разбавили и сделали вид, что все нормально. Это Россия, детка!