16+
Логотип Сиапресс
USD  76,3545   EUR  89,2508  

Новости

Больше новостей
Как, по-вашему, должен осуществляться подвоз детей с дач в школы?
Комментировать
0
В Сургуте везде ставят новые заборы. Нужны ли они в таком количестве?
Комментировать
0
Больше опросов

​В центре Сургута меня мог сожрать индийский леопард!

В сургутской студии проводили фотосессии с леопардом. Из принятых мер безопасности – поводок

​В центре Сургута меня мог сожрать индийский леопард!
Фото автора

В потоке съемок и в бесконечно плотном графике не могу не поделиться с вами тем сюром, который произошел со мной и моей моделью 21 сентября. В последнее время я все больше убеждаюсь, что основная масса людей стремительно и неумолимо деградирует и, видимо, на фоне этого притупляются даже самые базовые инстинкты, такие как самосохранение.

Извините за длительное вступление, но, думаю, вы поймете меня.

21 сентября почти в центре Сургута меня, чисто теоретически, мог сожрать индийский леопард! Вы спросите как? Да очень просто, отвечу я. Всего лишь нужно было в час дня оказаться в коридоре фотостудии и, пожалуйста – встреча с диким животным состоялась!

Чертовски славная встреча, не правда ли? Вам вдруг резко оглашают необходимость отойти от входной двери, и на пороге на собачьем поводке появляется леопард!

Я работаю фотографом уже 16 лет и и никогда не принимаю участие в фотоднях с щенками хаски, утятами, кроликами и прочими хвостатыми, ушастыми, пушистыми и не очень. Пару лет назад я бойкотировала репортажный процесс, когда на мероприятие принесли маленькую львицу, и люди бросились хватать её на руки и, как не в себе, фотографироваться с несчастным животным.

Судьба таких живых аксессуаров для съёмок, как правило, не завидна. Каждый год новые маленькая львята, лисы, птицы.... Подобное дикое развлечение не имеет нечего общего с цивилизованным и гуманным отношением. Это стресс для живого существа. Мне жалко животных и жаль, что спрос на подобные съемки рождает предложения, но в этот раз...

В этот раз я поняла, что такое настоящий страх. Страх, который сковывает тебя по рукам и ногам. Пять шагов от дикого зверя, которого держит на поводке не высокий мужчина, просто не осознающий всей серьёзности ситуации! Я часто слышала рассказы о встрече с медведями, волками... в лесу. Но не в центре города, в здании ТЦ! И вот толпа нарядных клиенток, которые все, как одна, снимают «киску» на камеры мобильных телефонов, и владелец животного, которого распирает от обладания таким экземпляром животного мира.

И знаете, мне, в принципе, наплевать: каждый сходит сума по своему! Если вы хотите засунуть голову в пасть крокодилу, это ваше право. Но вот окружающие, которые на это не подписывались, не должны становиться частью подобного идиотизма!

Я не хотела встречаться с этим «котиком». Я не доверяю его владельцу. Я не защищена ничем и никем. Пока я ждала возможности пройти к выходу и чувствовала, как кровь приливает к лицу, в голове вертелась только одна мысль: никаких резких движений! Оказавшись в относительной безопасности, я задала вопрос всем организаторам этого безумия: «Как это возможно? Что будет, если зверь поранит человека?». Юродивый владелец ответил, что сам сможет «заштопать пострадавшего».

Я не могу печатными фразами передать свои эмоции. Страх, шок, возмущение. Устала объяснять людям, что в цивилизованных странах даже цирки закрыли. А тут..... Тут не просто жаль леопарда, а страшно за себя.

И теперь у меня есть вопросы:

- Как дикий зверь оказался на территории РФ?

- Почему он в частных руках?

- Как владельцы фотостудии собирались гарантировать безопасность людям, находившимся в помещении? Кто должен был её обеспечить?

Повторюсь, спрос рождает предложение. И пока есть такие недалекие, ограниченные люди, которые стоят в очереди на запись, чтобы получить фоточку для Инстаграма с дикой «зверюшкой», будут и такие неадекваты, которые приводят леопардов на собачьих поводках на потеху публики.

Но из-за этих, с позволения сказать, людей, я не хочу подвергаться опасности! Наверное правоохранительным органам и законотворцам стоит обратить внимание на этот конкретный инцидент и на всю проблему в комплексе. То рысь в центре города бегает, то леопарды гуляют по зданию. А дальше что? Это дикие животные! И даже профессиональные дрессировщики подвергаются нападениям, а что уже говорить о таких альтернативно одарённых заводчиках экзотики....

Я хочу верить, что наше общество станет гуманнее и однажды решит эту проблему. А пока я делюсь своими переживаниями с вами, мои друзьями, и с остальным думающим миром людей, в котором подобное просто не должно происходить.

p.s. Со мной в студии находилась девушка, которая больше 15 лет живет в США и работает журналистом в Нью-Йорке. Она была ошарашена и полностью разделила мою позицию. И мне жаль, что по ее словам в Штатах такое невозможно. Если бы и произошло, то было бы серьезное разбирательство на всех уровнях. А вот у нас только контент в соцсетях разбавили и сделали вид, что все нормально. Это Россия, детка!


нравится (10) не нравится (0)
Сегодня в 13:56, просмотров: 254, комментариев: 2
Комментарии:
Районный критик
не нравится
Сегодня в 15:15
встретиться с леопардом в сургуте сложно. это история единичная. а не хочет сиапресс поднять более актуальную тему? собачников, которые выводят своих псов без намордников. ну типа идешь вечером, а навстречу тебе кавказская овчарка. без намордника, в лучшем случае с поводком. и когда делаешь замечание ее владельцу слышишь всегда одно и то же: она не кусается.

вот это проблема, а не леопарды
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:29
Да, лишь бы леопарда не сожрали. Людей в Сургуте много, а леопард единичный случай.

А в США во Флориде вообще крокодилы по улицам бегают.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 1620
  2. Житель Сургутского района скрывался восемь лет после избиения и изнасилования падчерицы 1109
  3. «Сбербанк сегодня — экосистема, которая нацелена на создание наибольшего комфорта для человека» 1018
  4. ​До конца года в Югру поступит почти 1500 вакцин от коронавируса. Их приоритетно будут ставить медикам 977
  5. ​Забор всем нам 937
  6. «Так, как делаем мы, делать нельзя: это скользкая дорожка» 880
  7. Накануне из-за коронавируса умер один югорчанин 880
  8. За прошедший день COVID-19 выявили у 125 югорчан 855
  9. ​Наталья Комарова сняла еще ряд ограничений, введенных из-за COVID-19 777
  10. В аэропорту Нижневартовска экстренно сел Боинг 735
  1. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 18312
  2. Евгений Дьячков: «Как ни странно, государство сдержало обещания о гарантированных выплатах в поддержку авиаотрасли» 11160
  3. ​Два человека выжили после падения самолета на воду в Югре 11012
  4. Сургутнефтегаз сохранил лидирующую позицию в рейтинге крупнейших компаний страны 10025
  5. Жители Сургута пожаловались на незаконный ларек 8203
  6. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 8150
  7. В Сургуте неизвестным веществом отравились два подростка 7224
  8. ​Семье умершего от отравления школьника в Сургуте оказывают психологическую помощь 6101
  9. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 6089
  10. ​Бык-нарушитель напугал сургутских водителей 6016
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 644346
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 269619
  3. ​Кто такой Зятек? 59266
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53219
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 34162
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 31524
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 31240
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 23821
  9. Слишком много истории?.. 23562
  10. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23526

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика