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​Забор нас не спасет

Россия заперта внутри массы абсолютно глупых и несовременных строительных и архитектурных правил

​Забор нас не спасет
Фото siapress.ru

Коллега Юрий Нуреев высказался о необходимости страшных черных заборчиков в современной сургутской действительности, чтобы как-то удерживать рвущуюся на волю деструктивную энергию граждан, срезающих углы и ленящихся даже небольшой крюк в десять метров сделать. В комментариях разгорелась дискуссия о том, что было бы разумнее делать правильную тропиночную сеть, дабы люди не ломились сквозь газоны, на что последовал тоже вполне логичный ответ ­– народная тропа выводит на парковку, где гоняют машины и там людям во избежание неладного делать нечего.

На самом деле все стороны дискуссии в чем-то правы, но предмет разговора должен быть другим. А именно: если в городе пространства спроектированы по-человечески, если архитекторы хотя бы десять минут своей работы провели в изучении местных пешеходных маршрутов, то вам не нужно будет искусственно отсекать неразумных людишек от возможности грохнуться под паркующийся джип.

Мы же пребываем в мире ложных дихотомий и думаем – нужны или не нужны заборчики, где они нужны, зачем. Власти пребывают в своем мире, где заборчики быть должны, иначе нарушение ГОСТа, прокуратура и куча других проблем. А в реальном мире, где люди с удовольствием гуляют по своим городам, подобных вопросов даже близко нет.

Но как переместиться из нашего мира в тот, где проблемы и обсуждения совсем иного порядка, без прихода во власть свежих молодых умов, способных перелопатить все глупости и тупости законов, предписаний, норм, правил, архитектурной и общечеловеческой самоцензуры – я не знаю. Скорее всего, как говорится в невеселой шутке, выхода три – Домодедово, Внуково и Шереметьево.

P.S. Мой друг, живущий в Австралии, прочитав текст выше, написал, что у них там заборов нет, и народ спокойно ходит по газонам. На мой вопрос, как же трава переживает такое обращение, прислал фотографию:

И объяснил, что если поискать по свету нормальных ландшафтников (они, судя по всему, если во всем цивилизованном мире, но не в России), то они точно расскажут, какие сорта газонной травы и как нужно высаживать, чтобы их нельзя было так просто стоптать.

Из этого вывод: надо побольше думать головой и привлекать компетентных специалистов. Сложно, конечно, но никто не говорил, что будет легко.


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Сегодня в 12:34, просмотров: 659, комментариев: 5
Комментарии:
Flyer
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Сегодня в 14:32
Если заборчики нужны в принципе по госту, то мне непонятно одно - почему одно: почему старые аккуратные старые заборчики(!) приятного ненавязчивого цвета(обозванные блогером Варламовым поросячьим) меняют на громоздкие заборы(!) мрачного черного цвета?
Во времена Сидорова, когда прежние заборы регулярно отмывались и подкрашивались - смотрелись они вполне аккуратно и даже играли некую роль малых архитектурных форм в нашей скудной городской среде: по крайней мере, подобной конструкции я не встречал нигде в стране, что придавало узнаваемость улицам Сургута. Некоторые фото из нашего города гуляли в инете и только по заборчикам было понятно, что это Сургут))

А то, что те старые заборчики сначала перекрасили в мрачный зеленый, а теперь и вовсе меняют на кладбищенские - это история из разряда "научи дурака богу молиться", потому что тот же Варламов выступает против любых заборчиков в принципе, но чиновники услышали только про "поросячий цвет"(оценочное суждение и вкусовщина, а скорее всего даже троллинг)) )...
Сергей Б
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Сегодня в 15:09
С приходом во власть свежие молодые умы попадут в государственные схемы, где бюджетные средства осваиваются прежде всего с учетом личных интересов чиновников, а не граждан и с удовольствием вольются в эти схемы.

И снова будут заборчики. Даже может быть еще больше заборчиков.
Районный критик
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Сегодня в 15:17
во всем тексте цепляет только фраза "ложные дихотомии". угадайте почему

еще порадовался за друга из австралии. сам автор живет в москве, друг у него в австралии. а переживает за сургут. потреотично
Сергей Б
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Сегодня в 15:38
Не знаю где живет автор, в Москве или Тюмени, но так-то верную теорию задвинул – глупо рассуждать о достоинствах и недостатках заборчиков, если дело не в заборчиках.

Сергей Б
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Сегодня в 15:41
Про заборчики у Д.Щ. вообще лучше получается, чем про «демократию» и «свободные выборы».
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