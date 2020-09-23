Россия заперта внутри массы абсолютно глупых и несовременных строительных и архитектурных правил

Коллега Юрий Нуреев высказался о необходимости страшных черных заборчиков в современной сургутской действительности, чтобы как-то удерживать рвущуюся на волю деструктивную энергию граждан, срезающих углы и ленящихся даже небольшой крюк в десять метров сделать. В комментариях разгорелась дискуссия о том, что было бы разумнее делать правильную тропиночную сеть, дабы люди не ломились сквозь газоны, на что последовал тоже вполне логичный ответ ­– народная тропа выводит на парковку, где гоняют машины и там людям во избежание неладного делать нечего.

На самом деле все стороны дискуссии в чем-то правы, но предмет разговора должен быть другим. А именно: если в городе пространства спроектированы по-человечески, если архитекторы хотя бы десять минут своей работы провели в изучении местных пешеходных маршрутов, то вам не нужно будет искусственно отсекать неразумных людишек от возможности грохнуться под паркующийся джип.

Мы же пребываем в мире ложных дихотомий и думаем – нужны или не нужны заборчики, где они нужны, зачем. Власти пребывают в своем мире, где заборчики быть должны, иначе нарушение ГОСТа, прокуратура и куча других проблем. А в реальном мире, где люди с удовольствием гуляют по своим городам, подобных вопросов даже близко нет.

Но как переместиться из нашего мира в тот, где проблемы и обсуждения совсем иного порядка, без прихода во власть свежих молодых умов, способных перелопатить все глупости и тупости законов, предписаний, норм, правил, архитектурной и общечеловеческой самоцензуры – я не знаю. Скорее всего, как говорится в невеселой шутке, выхода три – Домодедово, Внуково и Шереметьево.

P.S. Мой друг, живущий в Австралии, прочитав текст выше, написал, что у них там заборов нет, и народ спокойно ходит по газонам. На мой вопрос, как же трава переживает такое обращение, прислал фотографию:

И объяснил, что если поискать по свету нормальных ландшафтников (они, судя по всему, если во всем цивилизованном мире, но не в России), то они точно расскажут, какие сорта газонной травы и как нужно высаживать, чтобы их нельзя было так просто стоптать.

Из этого вывод: надо побольше думать головой и привлекать компетентных специалистов. Сложно, конечно, но никто не говорил, что будет легко.