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В Сургуте везде ставят новые заборы. Нужны ли они в таком количестве?
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​Забор всем нам

Зачем в Сургуте так рьяно насаждают заборы и оградки?

​Забор всем нам
Фото автора

Прошелся я по городу недавно, как новыми глазами взглянул: бросилось в глаза какое-то навязчивое насаждение черных страшноватых заборов. Похоже на кладбищенскую оградку, кстати, не находите?

Креативные сургутяне эту манию администрации огородить всё и вся в соцсетях ругают, дизайнер Игорь Нестеренко вот вообще остроумно предложил сделать забор символом города — получилось и смешно, и грустно.

Изображение: vk.com/nester231

В общем, странная история. Тут бы выразить недовольство — но, как говорила Фиби в «Друзьях», «мне бы очень хотелось, да что-то не хочется». Потому что логика во всем этом какая-никакая, а есть. Вот улица Маяковского, перекресток с проспектом Мира. Наконец обновили тротуары, засеяли газоны — а заборы вовремя поставить не догадались. И что? А не успел газон прорасти: обновили люди старую тропинку, ведущую прямиком к «Магнату» и «Магниту». Сначала по грязи прямо ходили, сейчас уже протоптали. Людям удобно, да: тротуар-то в десяти метрах аж, это ж сколько идти-то.

Если буквально — в одиннадцати, я не преувеличиваю. То есть не преуменьшаю. Проверяйте.

Я к чему это все? Возмутительно, конечно: растут эти заборы где ни попадя, причем подчеркнуто высокие, неприступные. Но истинное упорство, с которым гражданское наше общество без сожаления вытаптывает газоны и целые живые изгороди (посмотрите на участок от «Вершины» до перекрестка Пролетарского и 30 лет Победы), по мне, более возмутительно.

Так что — забор всем нам. Как воспитательная мера.

Я бы, кстати, посоветовал администрации на заборах не останавливаться. Посадите за каждой оградкой живую изгородь, пусть растет — до густоты и непролазности. Вырастет — можно и заборы втихую снять.

Так, глядишь, и общество наконец по тротуарам ходить научится.

Кстати, а вы как думаете? Опрос: Нужны ли Сургуту заборы?


нравится (23) не нравится (1)
Сегодня в 09:06, просмотров: 937, комментариев: 9
Комментарии:
Районный критик
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Сегодня в 09:38
есть же альтернатива - дорожки прокладывать не где видится орхетекторам, а где люди ходют. и тогда газон не затопчут. заборы, они же не на земле, они же в головах. в москве вон посмотрите как сделали - там, где обновили все (пусть и в очередной раз), заборов нет. и как-то норм
Ю.H. Районный критик
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Сегодня в 09:45
Ну вот вам в тексте пример. Тротуар - широкий. цивильный - в десяти метрах. Люди ходють везде. Ну заасфальтируют еще один газон, протопчут еще одну тропу.
Районный критик
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Сегодня в 09:52
а зачем он там в 10 метрах когда по фотке очевидно, что людям приходится делать крюк? да пусть он хоть из золотого кирпича, но если он не для людей, так какой в нем смысол?
Ю.H. Районный критик
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Сегодня в 10:00
Конкретно здесь смысл вполне имеется. Вот эта тропинка, которой людям удобно, выводит их на парковку. Там машины постоянно гоняют, даже на скрине видно. Ну, людям удобно между авто мотаться, зачем вообще этот тротуар там?
Районный критик
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Сегодня в 10:05
нет же, не выводит) она от тротуара до тротуара. либо вы не там отметили эту тропинку
Ю.H. Районный критик
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Сегодня в 10:22
А! Я отметил, в скольких метрах этот тротуар от тропинки. Она идет параллельно ему.
Александр
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Сегодня в 11:43
Во-первых, тротуар должен быть там, где удобно людям.
Во-вторых, у нас хоть кого-то оштрафовали за хоть у по газону? Свиней можно воспитать только штрафами.
Александр
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Сегодня в 11:44
В лучше, заставлять озеленять заново своими руками. Тогда перестанут ходить по траве.
Сергей Б Александр
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Сегодня в 15:56
А как заставишь?

Получается все-таки паяльник.
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