Зачем в Сургуте так рьяно насаждают заборы и оградки?

Прошелся я по городу недавно, как новыми глазами взглянул: бросилось в глаза какое-то навязчивое насаждение черных страшноватых заборов. Похоже на кладбищенскую оградку, кстати, не находите?

Креативные сургутяне эту манию администрации огородить всё и вся в соцсетях ругают, дизайнер Игорь Нестеренко вот вообще остроумно предложил сделать забор символом города — получилось и смешно, и грустно.

Изображение: vk.com/nester231

В общем, странная история. Тут бы выразить недовольство — но, как говорила Фиби в «Друзьях», «мне бы очень хотелось, да что-то не хочется». Потому что логика во всем этом какая-никакая, а есть. Вот улица Маяковского, перекресток с проспектом Мира. Наконец обновили тротуары, засеяли газоны — а заборы вовремя поставить не догадались. И что? А не успел газон прорасти: обновили люди старую тропинку, ведущую прямиком к «Магнату» и «Магниту». Сначала по грязи прямо ходили, сейчас уже протоптали. Людям удобно, да: тротуар-то в десяти метрах аж, это ж сколько идти-то.

Если буквально — в одиннадцати, я не преувеличиваю. То есть не преуменьшаю. Проверяйте.

Я к чему это все? Возмутительно, конечно: растут эти заборы где ни попадя, причем подчеркнуто высокие, неприступные. Но истинное упорство, с которым гражданское наше общество без сожаления вытаптывает газоны и целые живые изгороди (посмотрите на участок от «Вершины» до перекрестка Пролетарского и 30 лет Победы), по мне, более возмутительно.

Так что — забор всем нам. Как воспитательная мера.

Я бы, кстати, посоветовал администрации на заборах не останавливаться. Посадите за каждой оградкой живую изгородь, пусть растет — до густоты и непролазности. Вырастет — можно и заборы втихую снять.

Так, глядишь, и общество наконец по тротуарам ходить научится.

Кстати, а вы как думаете? Опрос: Нужны ли Сургуту заборы?