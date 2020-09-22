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​Сургут может за два-три года полностью решить проблему раздолбанных межквартальных проездов

Сургут может за два-три года полностью решить проблему раздолбанных межквартальных проездов

​Сургут может за два-три года полностью решить проблему раздолбанных межквартальных проездов
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«Бум» – яма, «хрясь» – колдобина, «плюх» – лужа, «чпок» – грязища… и… ура, асфальт! Знакомая картина? Десятки тысяч сургутян ежедневно «наслаждаются» подобными композициями на проездах по пути из своего микрорайона. Естественный вечные вопросы, «кто виноват?» и «что делать?». Давайте разберемся. Проблема «убитых межквартальных» копилась десятилетиями. Сейчас есть все шансы ее решить.

Итак, в прошлом году Сургуте произошло по-настоящему эпохальное событие – закончился процесс межевания территории микрорайонов. Это значит, что после постановки на кадастровый учет вновь сформированных земельных участков в городе не должно остаться так называемой «ничейной земли». Благодаря этому у Сургута появится реальная возможность решить одну из острейших проблем, ежедневно портящих настроение, одежду и машины сургутян – проблему обустройства межквартальных проездов!

Думаю, все согласятся, что в последние годы в городе заметно лучше стало состояние дорог, городская власть эффективно работает над привлечением регионального и федерального финансирования для ремонта дорог. На этом фоне вполне понятны возмущения горожан, жалующихся на состояние проездов внутри микрорайонов. Зачастую ремонт в таких местах не проводился десятилетиями, а есть места, где микрорайоны были построены, еще в 80-90-ые, а часть проездов так и не была приведена в порядок.

По ним люди ежедневно ходят на автобусную остановку, отводят детей в детский сад, едут на работу. Все это происходит промеж луж, колдобин, остатков строительных конструкций – такую среду совсем не назовешь комфортной. Почему этот на первый взгляд не самый сложный вопрос не удавалось решить комплексно?

Во-первых, в наследие нам досталось большое количество так называемых «ничейных проездов» (т.е. проездов, находящихся на территории города, но не поставленных на кадастровый учет). Во-вторых, при выборе, какой участок дороги ремонтировать – условный проезд Мунарева или магистральную улицу Маяковского, – приоритет всегда смещался в сторону магистральных улиц. Это объективно – там и трафик больше, и требования жестче, да и целевое финансирование есть.

Но, как я писал выше, первую проблему почти решили, а для решения второй нужно принять отдельную программу обустройства общественных межквартальных проездов, отделив их от магистральных улиц.

Всего по подсчетам администрации в эту программу может войти более 70 проездов, а общая смета расходов составит около 240 миллионов рублей. Да, деньги и объемы работ немалые, но за два-три года вполне подъемные. Для запуска программы на городском уровне необходимо выработать объективные критерии, по которым можно будет ранжировать очередность благоустройства проездов. Предлагаю за основу для них взять информацию, которая должна быть у каждого депутата: состояние каких участков вызывает наибольшее недовольство избирателей, какие проезды ведут к социальным объектам, где чаще ходят пожилые люди и родители с колясками. Именно эти части проезжей части должны быть в приоритете.

При этом обустройство должно быть комплексным, учитывающим интересы не только автомобилистов, но и пешеходов, велосипедистов, требования «безбарьерной среды». Тогда наш город станет значительно комфортней и дружелюбней для жителей.

Давайте делать наш город лучше вместе!


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Сегодня в 14:46, просмотров: 223, комментариев: 4
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 15:31
Вот эти "бум-чпок-бах" - они лишние в тексте, по-моему. Не в детском саду, чай.
Надо было для взрослых людей писать: трах-бабах, шмяк-херак.
6xz34e
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Сегодня в 15:55
Уважаемый Алексей!Какая животрепещущая тема Вами озвучена.Когда приступите к действию?На первой картинке -Югорская 17,на другой-Первопроходцев...Проезд Мунарева -разбит,что стыдно картинку представить...На них не хватает Артема Кириленко, (внука Петра Мунарева!),который любит рассуждать и любоваться дворами,но только "приличными" и под четким экскурсом господина Чуракова,который четко подскажет,в какой двор заехать 25 микрорайона.
Районный критик
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Сегодня в 16:51
какая прелестная наивность. насколько я слышал, что-то порядка 90% бюджета - это расходы, в которые влезать нельзя. типа зарплат бюджетникам, обеспечение льгот etc. остальное, я так понимаю, уходит на всякие дороги и те проекты, за которые вы депутаты хайпуете. парки там, прочие печки-лавочки. ну достань из своего кармана 240 млн рублей, депутат. покажи пример. или предлагаешь достать их из кармана учителей/врачей?
Флудер 6xz34e
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Сегодня в 16:53
С такой программой можно идти на следующие выборы смело. Если срок реализации 2-3 года, то как раз повод Кучина заново выбрать. Значит, программа будет написана к следующим выборам. Когда они там? Через год?
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