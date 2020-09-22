Шесть лет на студенческой скамье, а теперь ординатура. Это история о том, как юношеская мечта стала делом жизни

21 июля 2020 года. На часах 15:00. Именно этот день стал первым в трудовой деятельности выпускника Медицинского института СурГУ, а ныне врача-педиатра Сургутской городской клинической поликлиники № 1 Владислава Ильина. Его он не забудет никогда.

Пройдя инструктаж, он познакомился с отделением, принял дела, ничего, как говорится, не предвещало. Однако до конца освоиться на новом рабочем месте ему помешал звонок встревоженной женщины, после чего новоиспеченный врач поспешил на вызов. Тогда в экстренной помощи нуждался новорожденный ребенок, у которого по неизвестным на тот момент причинам появилась сыпь. Буквально за 15 минут, пока машина ехала до адресата, Влад успел вспомнить все, чему его учили в университете. Вот как он воспроизводит события того дня:

– Когда ты остаешься один на один с пациентом и со своими знаниями за шесть лет обучения, страх, конечно, одолевает. На пороге квартиры меня вежливо встретила молодая мама, я представился, после чего приступил к осмотру младенца. Его я начал с оценки элементов сыпи – на теле наблюдались ярко выраженные пятна красного цвета. Затем проверил состояние зева и большого родничка, дабы исключить эксикоз (обезвоживание организма). Провел пальпацию живота, аускультацию легких и сердца. Естественно, ребенок все это время плакал, это нормальная реакция. Побеседовал и с мамой. Оказалось, что во время грудного вскармливания она нарушила диету – съела немного ягод, в результате чего у ребенка пошла аллергическая реакция. Типичная история, ничего страшного. Выписал рецепт, дал необходимые рекомендации по уходу и счастливый, что смог помочь маленькому пациенту, поехал в поликлинику.

На счету молодого педиатра около полусотни юных сургутян, которым он оказал медицинскую помощь. И это за один лишь месяц работы в поликлинике. Хотя испытать на себе все прелести профессии ему довелось еще в самый опасный для страны период пандемии. Владислав, как и многие студенты, ординаторы СурГУ, был задействован в составе мобильной бригады лечебно-профилактического учреждения, оказывая неотложную помощь больным коронавирусом. К слову, переболел ковидом и наш герой. Именно в тот момент он осознал, что жизнь и здоровье населения напрямую зависит от квалификации и добросовестности врачей.

– Наше подразделение работало в полную мощность. В средствах индивидуальной защиты, которые выделялись каждому сотруднику, мы трудились по 13 часов! Только представьте себе, на улице жара, а на тебе с ног до головы защитный костюм, поверх которого еще резиновый фартук. Работать было очень тяжело – морально и физически. Однажды мне «посчастливилось» попасть на вызов – квартира находилась на 9 этаже, а лифт в доме как назло не работал. Пришлось пешком во всей экипировке и с чемоданом в руках преодолевать ступеньки многоэтажки. Слава богу, что все закончилось хорошо, у пациента оказалась банальная простуда. Это непростое время лишний раз показало ценность медработников и важность заботы о своем здоровье.

24/7 без перерывов и выходных – именно столько он готов трудится ради общего блага. В профессии специалист старается равняться на старших товарищей, а также на своих преподавателей с кафедры детских болезней. Первое время, конечно, Владислав чувствовал себя неуверенно в кругу профессионалов, просил помощи, разъяснений некоторых нюансов, но сейчас все изменилось, и уже коллеги с опытом зовут молодого врача на консультацию. Как признается собеседник, иногда даже приходится с ними спорить и отстаивать свою точку зрения. Благо полученные знания позволяют Владу это делать мастерски. К слову, и тетрадь с лекциями по педиатрии у него всегда под рукой.

Однако медицина не стоит на месте, а стремительно меняется и развивается. Как ни крути, за новыми веяниями нужно поспевать, тщательно изучая современные методы и технологии лечения. «Работа в больнице – это уникальный механизм, где каждому специалисту отведена своя роль», – убежден Владислав.

Частью этой идеально слаженной системы молодой человек мечтал стать с 14 лет, после того как однажды вместе с классом побывал на экскурсии в окружном кардиологическом диспансере. Его настолько впечатлило внутреннее убранство центра и самое главное – с каким восторгом о своей работе рассказывали специалисты, что тут же без раздумий и колебаний принял решение – во что бы то ни стало вступить в их ряды. Для этого он усердно изучал профильные предметы – химию и биологию. А спустя три года, 2 сентября 2014-го он впервые надел белый халат, став студентом Медицинского института СурГУ.

– Все что в жизни происходит впервые, остается в моей памяти надолго. Как сейчас помню: у нас была лекция по анатомии человека, – с улыбкой ностальгирует Влад по своим студенческим временам. – Интересно было познавать эту науку, изучать строение тела и как оно функционирует. Теперь я знаю множество причин, которые могут привести к «поломке» организма, и главное, как это предотвратить.

…Бессонные ночи, отработки и бесконечные домашние задания по госпитальной педиатрии, фармакологии, неонатологии, фтизиатрии, акушерству. И это лишь малая часть того, что сегодня нужно знать врачу-педиатру: «Я прекрасно понимал, что будет сложно, что учиться нужно будет на протяжении всей своей жизни. Я был готов к этому, потому что хотел быть востребованным и полезным обществу. Поэтому, уважаемые первокурсники, студенты! Если вы действительно хотите стать врачами, то для вас всегда на первом месте должна стоять учеба. Не пытайтесь сразу от корки до корки вызубрить весь учебник, лучше конспектируйте, глубже изучайте и понимайте предмет. Если вы готовы 24 часа в сутки стоять на передовой, оказывая помощь людям, а также ежедневно совершенствовать свои знания и навыки, то вы состоитесь в профессии, а если от одного лишь слова на латыни вас тянет в летаргический сон, и вы не готовы покидать свою зону комфорта, то оставьте эту затею, медицина не для вас! Чем раньше вы это для себя поймете, тем быстрее вы сможете переквалифицироваться и не упустить драгоценного времени. Ведь, человек может реализовать себя только в том месте и специальности, в которую готов вкладывать все свои силы и эмоции».

Сегодня же подающий большие надежды специалист обеспокоен проблемой летальности от менингококковой инфекции среди детей раннего возраста. Так, проведя тщательный анализ истории болезней, оценив клинико-эпидемиологическую характеристику заболеваемости, он доказал важность проведения ранней диагностики и необходимости своевременного использования антибактериального препарата. Только так, по его мнению, можно увеличить шансы и спасти жизнь малышам.

Кстати, свою работу Владислав представил на II Всероссийском педиатрическом форуме в Москве и на XIV Международной научно-практической конференции молодых ученых-медиков в Казани. Проект югорчанина высоко оценили федеральные эксперты и рекомендовали для публикации в научно-практическом журнале «Педиатрическая фармакология». Но на этом молодой ученый останавливаться не намерен, а мы, в свою очередь, убеждены, что имя Владислава Ильина еще не раз услышим среди лучших докторов страны.