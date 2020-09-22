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​Эпоха экстенсивного и интенсивного развития Сургута заканчивается

О росте численности Сургута и его перспективах стать полумиллионником

​Эпоха экстенсивного и интенсивного развития Сургута заканчивается

Есть только два крупных города в Большой Тюменской области. Это Тюмень, областной центр малой Тюменской области (807 тысяч жителей) и Сургут — «вообще никто и звать его никак» (380 тысяч жителей). Говорят, рядовой муниципалитет окружного подчинения. Ничего себе «муниципалитет» в 400 тысяч жителей!

Цель у обоих городов одна — рост численности. Тюмень — до миллиона жителей. Сургут — до 500 тысяч жителей. Реальный горизонт их численного роста. Раньше или позже, но до 2030 года в этих городах запланированные события состоятся.

По Тюмени вопросов нет. Инвестиции и развитие аграрного сектора, переселение из округов не создаст проблем городу. Стратегия развития Тюмени существует на десятилетия. Планов развития по Тюмени громадье. Так, как и положено миллионному городу, предполагается в период 2030-2040 построить трамвайное сообщение центра города всеми крупными районами города. Как пример.

Что касается Сургута. Планируется прирост населения темпами до 12 тысяч в год в ближайшее десятилетие. Без новых предприятий промышленности и развития высокотехнологичных отраслей переварить городу эти новые 120 тысяч жителей будет невозможно. Сфера услуг не резиновая. Такая динамика роста численности была с 1970 по 1985 годы: ежегодный прирост населения в 12 тысяч. Но это было время «Большого Освоения» и «Большой Стройки». В городе функционировало 11 строительных трестов и один строительный Главк. Строители осваивали из всех источников один миллиард капитальных вложений (это 200 миллиардов рублей сегодня). Строилось до 340 тысяч метров квадратных жилья, школы, детсады, поликлиники, больницы, кинотеатры, спорткомплексы и дворцы культуры. Строились две крупнейшие в мире ГРЭС. То есть в эти годы был заложен каркас современного Сургута.

Эпоха экстенсивного и интенсивного развития Сургута заканчивается. Какие цели для будущего полумиллионного населения Сургута будут поставлены к 2030 году? Что говорит об этом Стратегия развития Сургута от Маркова и Сафиоллина до нынешних архитекторов стратегии жизни Сургута на ближайшие десятилетия?

Ответа нет.

Ответа ждем. Ждем уже не один год. А времени, отпущенного на это действо, остается все меньше. Так можно пройти и точку невозврата. И тогда нас может постичь участь Детройта.

Комментарий к программе «Особое мнение» с Евгением Дьячковым «Нет такого: все лучшее — к дому мэра. Шувалов — скромный человек»


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Сегодня в 09:02, просмотров: 612, комментариев: 16
Комментарии:
Будулай Алмазов
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Сегодня в 11:05
А пока окружная власть получает сиюминутные бонусы от демографии, лучшей, чем в подавляющем большинстве других регионов страны, федеральные власти снимают социальную напряженность в депрессивных регионах страны путем переселения части "не вписавшегося в рынок" населения на север, местные строители с радостью клепают и впаривают вновь прибывшим свои железобетонные поделки. О будущем не думает никто- отвечать не им (да и не принято у нас спрашивать всерьез). Официально озвучивают грандиозные планы по статусу наукограда. А население уже сейчас растет не по рыночным законам, а искусственно- за счет предоставления реальных (а не декларируемых, как в депрессивных регионах) льгот и скидок по оплате чего только ни возьмись многодетным и малоимущим. Стоит их отменить, и рост населения Сургута прекратится немедленно. Правда, акции протеста начнутся- получатели не потерпят изменения правил игры. А развитие большинства производств, возможных и в более мягком климате, вряд ли будет рентабельным. Интересно посмотреть на проект "Северстали" в Сургутском районе.
444
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Сегодня в 11:54
Представляю, как хихикает анонимный тов. Алко, когда пишет это свое: "И тогда нас может постичь участь Детройта." Вы уж, СИАПРЕСС, совсем не брезгливые какие-то стали. Готовы публиковать невесть что и без фото, и без имени с фамилией (с чего вы взяли-то, что этого тролля зовут именно так, как вы написали?). Мои соболезнования...
Ю.H. 444
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Сегодня в 12:20
Слушайте, про брезгливость я б понаписал тут - после прочтения комментарием и гневных жалобных писем, да будда не позволяет. Соболезнования не принимаю, но спасибо за участие.
444 Ю.H.
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Сегодня в 13:17
Слушайте. Любому же видно, как деградировало правило редакции СИАПРЕСС "Уважаемые читатели, если вы хотите поделиться на нашем портале своим мнением по этому или по какому-либо иному вопросу, мы ждем ваши тексты на... или.... Не забудьте о подписи, желательна также и фотография."
Как вы превратили его в "ничего не присылайте, даже не подписывайтесь, и фото ваше нам не нужно, мы сами как-нибудь (вдруг угадаем?) расшифруем ваш анонимный ник и опубликуем ваш анонимный комментарий".
Не знаю, что уж редакции СИАПРЕСС десять лет не позволяло публиковать анонимные материалы, брезгливость ли, профессионализм, чувство собственного достоинства, уважение читателей сайта, вам, конечно, виднее. Но контраст вырисовывается разительный. Совершенно точно что-то за последний месяц произошло с вашей брезгливостью - профессионализмом - чувством собственного достоинства - уважением (выбирайте сами). Или вы это всем очевидное предпочитаете не замечать?
Сергей Б
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Сегодня в 13:21
«Дерьмократ» и «либерал» Мазурин (444) требует устранить всех врагов «либерального народа».

Терпению и кулюторности Ю.Н. можно только позавидовать. Впору самому в буддисты податься. Но нет, лучше буду придерживаться православных традиций, где еще до революции на синоде придали анафеме толстовскую теорию непротивления злу.

Однако, за клевету и помои, которые Мазурин (444) льет на комментаторов на площадке Сиапресс, отвечает именно редакция Сиапресс.

Хотя конечно помои то он льет выборочно. Например, этот поборник «свободных и всенародных» выборов «забыл» «прокомментировать» Тараса Самборского, который одобрил назначение губернатора Югры на третий срок, с чем ее и поздравил.

444 Сергей Б
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Сегодня в 13:29
Вы, Сергей Бражников, уже вытащили паяльник из зада Юрия Нуреева, как тут писали на днях? Или еще нет, кулютурный вы наш?
Сергей Б
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Сегодня в 13:32
Забегая вперед скажу: цирк с клеветой и помоями, которые со стороны Мазурина (444) полились на редакцию Сиапресс, пропустить никак не мог.

Что называется, довыпендривались – блоха зажралась и на лоб вылезла.
444 Сергей Б
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Сегодня в 14:25
Что, Сергей, клевета? Что вы паяльник в зад Ю. Нурееву засунуть собирались? Так это правда: Сергей Б
17 сентября в 21:07: "Нуреев, в чем дело? Или тебе паяльник в зад засунуть, если слов не понимаешь?"
И правила публикации материалов на сайте СИАПРЕСС каждому доступны: "Уважаемые читатели, если вы хотите поделиться на нашем портале своим мнением по этому или по какому-либо иному вопросу, мы ждем ваши тексты на... или.... Не забудьте о подписи, желательна также и фотография."
Где же тут клевета? Все точно. Альберта Леонова, вас, Сергей Бражников, меня, даже бывшего Сергея Лагерева все знают на СИАПРЕСС и редакция всегда публиковала наши материалы с фото и настоящими именем и фамилией. А что бы так, без имени-фамилии, без фото, анонимные комментарии, тролля, который и не скрывает, что он глумливый тролль, на свои страницы выносить... Тут уж точно что-то приключилось на СИАПРЕСС.
Ю.H. 444
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Сегодня в 14:30
Я понять не могу, что вас не устраивает? Конкретно этот комментарий написан вполне корректно. Имя автора мне известно - я могу быть не уверен в его подлинности ровно так же, как не уверен в подлинности вашего имени - просто потому, что я с вами вживую не встречался. Да, фотографии нет, и да, такое бывает. В чем проблема-то? В чем крах сиапресса на сей раз заключается?
Будулай Алмазов
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Сегодня в 14:39
Упс.. Ничего, вы, сразу рубиться... Хоть-бы пару постов непосредственно по теме, для разминки.
444 Ю.H.
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Сегодня в 15:03
Часто такое бывало на страницах СИАПРЕСС, чтобы редакция по нику "алконова1ов" выдумывала имя и фамилию? И почему вы решили, что "Al" это Александр, а не Алексей, например? Товарищ представился вам в личной переписке? Нет. Ему это все ни к чему, ему анонимность дорога. И переписки никакой не было. Так откуда же вы все это взяли, Юрий?
Ю.H. 444
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Сегодня в 15:08
"Мои данные заложены в никнейме. А он прост. Состоит, как можно догадаться, из сокращённого имени и довольно распространённой фамилии. Александр Коновалов. Просто обыватель".

Написано здесь же, на сиапресс, в комментариях под тем самым ником.
444 Ю.H.
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Сегодня в 15:23
Так бы сразу и сказали, что анонимный тролль, не скрывающий, что он тролль, после публикации материала представился в анонимном комментарии "Иван Иванов простой обыватель". У меня вопросов нет.
Сергей Б
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Сегодня в 16:15
Ну что можно сказать по теме.

Если ханты пошли в лес за дровами значит будет холодная зима. А если из Мазурина (444) полилась грязь и клевета в отношении автора, то автор Александр Коновалов прав.

Хотя не пойму: какое отношение к Сургуту имеет Мазурин?
Сергей Б
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Сегодня в 16:27
Так же не понятно почему редакция Сиапресс упорно не затирает грязь и клевету Мазурина (444) в отношении автора, чей комментарий выставили в блог. И надо думать без согласования с автором. И почему не банят Мазурина?

А то получается выставили комментарий автора чтобы Мазурин (444) полил автора грязью и клеветой.

Анатольевич Будулай Алмазов
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Сегодня в 16:58
Прислушался бы Глава города к Н. Зубаревич, и решил, что новые не строим квадратные метры, а заполняем старые. Сколько квартир продаётся...
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