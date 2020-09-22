О росте численности Сургута и его перспективах стать полумиллионником

Есть только два крупных города в Большой Тюменской области. Это Тюмень, областной центр малой Тюменской области (807 тысяч жителей) и Сургут — «вообще никто и звать его никак» (380 тысяч жителей). Говорят, рядовой муниципалитет окружного подчинения. Ничего себе «муниципалитет» в 400 тысяч жителей!

Цель у обоих городов одна — рост численности. Тюмень — до миллиона жителей. Сургут — до 500 тысяч жителей. Реальный горизонт их численного роста. Раньше или позже, но до 2030 года в этих городах запланированные события состоятся.

По Тюмени вопросов нет. Инвестиции и развитие аграрного сектора, переселение из округов не создаст проблем городу. Стратегия развития Тюмени существует на десятилетия. Планов развития по Тюмени громадье. Так, как и положено миллионному городу, предполагается в период 2030-2040 построить трамвайное сообщение центра города всеми крупными районами города. Как пример.

Что касается Сургута. Планируется прирост населения темпами до 12 тысяч в год в ближайшее десятилетие. Без новых предприятий промышленности и развития высокотехнологичных отраслей переварить городу эти новые 120 тысяч жителей будет невозможно. Сфера услуг не резиновая. Такая динамика роста численности была с 1970 по 1985 годы: ежегодный прирост населения в 12 тысяч. Но это было время «Большого Освоения» и «Большой Стройки». В городе функционировало 11 строительных трестов и один строительный Главк. Строители осваивали из всех источников один миллиард капитальных вложений (это 200 миллиардов рублей сегодня). Строилось до 340 тысяч метров квадратных жилья, школы, детсады, поликлиники, больницы, кинотеатры, спорткомплексы и дворцы культуры. Строились две крупнейшие в мире ГРЭС. То есть в эти годы был заложен каркас современного Сургута.

Эпоха экстенсивного и интенсивного развития Сургута заканчивается. Какие цели для будущего полумиллионного населения Сургута будут поставлены к 2030 году? Что говорит об этом Стратегия развития Сургута от Маркова и Сафиоллина до нынешних архитекторов стратегии жизни Сургута на ближайшие десятилетия?

Ответа нет.

Ответа ждем. Ждем уже не один год. А времени, отпущенного на это действо, остается все меньше. Так можно пройти и точку невозврата. И тогда нас может постичь участь Детройта.

Комментарий к программе «Особое мнение» с Евгением Дьячковым «Нет такого: все лучшее — к дому мэра. Шувалов — скромный человек»