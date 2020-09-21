16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0381   EUR  90,0063  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Я вообще сторонник продажи ГТС со свободных торгов

Депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин — о концессии городских теплосетей

​Я вообще сторонник продажи ГТС со свободных торгов

Концессия ГТС нужна как механизм дальнейшей модернизации системы теплосетей. Я вообще сторонник продажи ГТС со свободных торгов — думаю, следовало бы определить ее стоимость и продать частному инвестору.

Несмотря на то, что к концессии в силу сложности самого механизма, остаются вопросы, муниципальные предприятия все равно будут переданы в частные руки: еще с 2004-2005 года федеральное правительство говорит, что все непрофильные задачи, кроме муниципального управления должны перейти в руки бизнеса.

Это хорошо: да не обидятся на меня управленцы, но любая государственная бизнес-система значительно менее эффективна, чем частная. Это связано прежде всего с разной мотивацией людей (одно дело, когда ты работаешь и на этом зарабатываешь, другое — когда ты работаешь и просто получаешь зарплату). Если говорить о коммунальной сфере, мотивация наемного работника превращает ее в не клиентоориентированную систему.

Кроме того, есть нюанс, который все старательно обходят: коммуналка — это потенциально коррупциогенный сектор экономики.

Если это госструктура, она еще и неэффективна в силу того, что государство ограничивает ее деятельность множеством запретов. Например, торги можно производить только в соответствии с 44-м федеральным законом. Что это значит на практике? Например, сломалась турбина на машине, и вы обязаны ее купить через 44-й ФЗ — то есть организовать торги, выждать месяц, потом вам придется ее покупать у подрядчика, который по этому закону предлагает наименьшие цены, при этом он ее может не поставить, и вам снова придется проходить весь этот процесс. Как при этом будет продолжать работать предприятие? С частным бизнесом все понятно: вы знаете рынок, при необходимости связываетесь с нужными поставщиками, покупаете необходимое оборудование, в течение недели получаете, устанавливаете — работаете.

Да, система отопления — глобальная: звучат мнения, что она должна оставаться в ведомстве государства, но для нее и выбрана концессия, а не продажа — передача в управление без приватизации.

К тому же частная или муниципальная система теплоснабжения — конечному потребителю все равно. Будет ли она дешевле? Нет: ни в муниципальных, ни в частных руках не будет. Тарифы будут расти в любом случае, потому что если стоит задача построить еще один выход с ГРЭС (а без него нельзя развивать строительство в городе), нужно изыскивать средства. Выхода два: или включать их в тариф, или, если предприятие остается муниципальным, сделать это за счет государства. Но государство явно дает понять, что оно не сможет в этом участвовать. Тариф в любом случае будет пониматься — хоть муниципалом, что частником.


нравится (9) не нравится (4)
Сегодня в 16:25, просмотров: 100, комментариев: 1
Комментарии:
Бугаева
не нравится
Сегодня в 16:32
Ну вот ещё один депутат за концессию. Кстати депутат от "Единой России"...
Совпадение? Не думаю!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Общественники обвинили власти Нефтеюганска в устранении от решения проблем с опасными дорогами к школам 2732
  2. ​Родственники жертв авиакатастрофы под Тюменью получили шанс получить компенсацию во Франции 1546
  3. ​В Югре стали чаще совершать преступления 1194
  4. ​Михаил Мишустин разрешил россиянам летать в Белоруссию 1036
  5. ​Успеть до 1 октября! 849
  6. ​Налоги на имущество в Югре по некоторым категориям в десять раз выше, чем, например, в Чехии. Их надо радикально снижать 668
  7. Из-за COVID-19 за минувший день скончалось два жителя Югры 658
  8. ​Впереди только торговые сети: СНГ — крупнейший частный работодатель среди нефтяников 637
  9. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 98 югорчан 548
  10. ​В Кондинском районе подросток без прав попал в ДТП на мопеде отца 517
  1. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 16076
  2. Евгений Дьячков: «Как ни странно, государство сдержало обещания о гарантированных выплатах в поддержку авиаотрасли» 9866
  3. Сургутнефтегаз сохранил лидирующую позицию в рейтинге крупнейших компаний страны 9213
  4. Жители Сургута пожаловались на незаконный ларек 6972
  5. В Сургуте неизвестным веществом отравились два подростка 6431
  6. ​Наталья Комарова начала перетряхивать правительство Югры 5393
  7. Под Сургутом столкнулись три легковушки 5226
  8. ​Семье умершего от отравления школьника в Сургуте оказывают психологическую помощь 4854
  9. ​В Ханты-Мансийске полицейские раскрыли кражу шашлыков с помощью собаки 4696
  10. Афиша Сургута на выходные 19-20 сентября 4550
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 642602
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 268616
  3. ​Кто такой Зятек? 57580
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 52622
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 32899
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 30805
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 30271
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 23327
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23080
  10. Слишком много истории?.. 22578

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика