Депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин — о концессии городских теплосетей

Концессия ГТС нужна как механизм дальнейшей модернизации системы теплосетей. Я вообще сторонник продажи ГТС со свободных торгов — думаю, следовало бы определить ее стоимость и продать частному инвестору.

Несмотря на то, что к концессии в силу сложности самого механизма, остаются вопросы, муниципальные предприятия все равно будут переданы в частные руки: еще с 2004-2005 года федеральное правительство говорит, что все непрофильные задачи, кроме муниципального управления должны перейти в руки бизнеса.

Это хорошо: да не обидятся на меня управленцы, но любая государственная бизнес-система значительно менее эффективна, чем частная. Это связано прежде всего с разной мотивацией людей (одно дело, когда ты работаешь и на этом зарабатываешь, другое — когда ты работаешь и просто получаешь зарплату). Если говорить о коммунальной сфере, мотивация наемного работника превращает ее в не клиентоориентированную систему.

Кроме того, есть нюанс, который все старательно обходят: коммуналка — это потенциально коррупциогенный сектор экономики.

Если это госструктура, она еще и неэффективна в силу того, что государство ограничивает ее деятельность множеством запретов. Например, торги можно производить только в соответствии с 44-м федеральным законом. Что это значит на практике? Например, сломалась турбина на машине, и вы обязаны ее купить через 44-й ФЗ — то есть организовать торги, выждать месяц, потом вам придется ее покупать у подрядчика, который по этому закону предлагает наименьшие цены, при этом он ее может не поставить, и вам снова придется проходить весь этот процесс. Как при этом будет продолжать работать предприятие? С частным бизнесом все понятно: вы знаете рынок, при необходимости связываетесь с нужными поставщиками, покупаете необходимое оборудование, в течение недели получаете, устанавливаете — работаете.

Да, система отопления — глобальная: звучат мнения, что она должна оставаться в ведомстве государства, но для нее и выбрана концессия, а не продажа — передача в управление без приватизации.

К тому же частная или муниципальная система теплоснабжения — конечному потребителю все равно. Будет ли она дешевле? Нет: ни в муниципальных, ни в частных руках не будет. Тарифы будут расти в любом случае, потому что если стоит задача построить еще один выход с ГРЭС (а без него нельзя развивать строительство в городе), нужно изыскивать средства. Выхода два: или включать их в тариф, или, если предприятие остается муниципальным, сделать это за счет государства. Но государство явно дает понять, что оно не сможет в этом участвовать. Тариф в любом случае будет пониматься — хоть муниципалом, что частником.