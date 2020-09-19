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Я за концессию обеими руками, но мне жаль концессионера

Соучредитель «Сибпромстроя» Николай Сторожук — о концессии городских теплосетей

Я за концессию обеими руками, но мне жаль концессионера
Фото: siapress.ru

Нам комфортнее работать с коммерческой структурой, которая заинтересована в максимальной реализации своего товара. В данном случае это тепло. В качестве примера могу привести компанию «Сургутские городские электрические сети», которая не только обеспечивает городские объекты электричеством, но и новостройки в западной части города — теплоресурсом.

Кстати, в свое время город именно это стратегическое муниципальное предприятие первым отдал в частную собственность, хотя по идее должен был держать его до последнего. Но ничего плохого не произошло. Наоборот: система городского электроснабжения у нас очень надежная и активно развивающаяся.

Я за концессию обеими руками. Но если честно, мне жаль того концессионера, который должен будет строить третий тепловывод (с Сургутских ГРЭС). Поясню на примере. В 2009 году два МУП — «Сургутские городские тепловые сети» и «Тепловик» отпустили населению 2 млн 951 тысячу гигакалорий тепла. 2019 год - отпущено 2,4 миллионов гигакалорий. С 2011 по 2019 год в Сургуте построено более 4 миллионов квадратных метров отапливаемых помещений. То есть отапливаемый фонд увеличился на 4,7 миллионов квадратных метров, а тепла израсходовано почти на полмиллиона гигакалорий меньше.

При этом (второй момент) сверхнормативные теплопотери составляют 240 тысяч гигакалорий. Если эти теплопотери устранить, то ресурса хватит для обеспечения теплом одного миллиона квадратных метров отапливаемых помещений.

Мы не первый год говорим о том, что Сургуту необходимо проанализировать все здания на предмет энергопотребления. Очень простой анализ: сколько здание потребляет тепла и сколько должно потреблять. И привести эти показатели в соответствие. Думаю, что резервы найдутся, и немалые.

В итоге, вложит концессионер средства в развитие системы теплоснабжения немалые средства, а возвращать как — с учетом закона об энергосбережении? Я вообще не понимаю, как у нас Сургутские городские теплосети выживают. На предприятии, начиная с 2009 года, доходы за реализованное тепло снизились (так как количество проданного тепла уменьшилось), а количество персонала выросло: протяженность системы стала больше из-за строительства новых отапливаемых объектов.

Так что концессионеру надо серьезно подумать: а нужен ли этот третий тепловывод в принципе? Но сами сети надо отдавать в концессию однозначно. Изменится подход в работе с клиентами — с застройщиками в том числе. А, значит, и город будет развиваться активнее.


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Сегодня в 17:20, просмотров: 193, комментариев: 0
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