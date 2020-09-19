Удивлен количеством негативных комментариев под постом главы Сургута о строительстве храма

На прошедшей неделе прочитал пост мэра г. Сургут В.Н. Шувалова о строительстве православного храма на перекрестке улиц Мира и Островского. Хороший положительный пост! Удивило другое – очень много негативных комментариев от жителей. Комментарии разделил на две группы – лучше бы строили планетарии, дома юных техников, спорткомплексы и дома культуры и так далее, или – нужны детсады и школы возле дома, чтобы не возить детей в другие районы города.

Думаю, что с комментариями согласны все, и наш мэр тоже. Но ведь любой вопрос надо решать комплексно с перспективой на пару поколений вперед. Что толку с планетария, если в школе отменить уроки физики, химии и математики? Что толку от знаний, если они получены без духовного воспитания?Нет у нас сейчас идеологии, все хотим жить как в капитализме, а получать зарплаты как при коммунизме.

Логика капиталистического муниципального чиновника, воспитанного в бездуховной среде и живущего по закону джунглей следующая. Когда жители города Сургута принимали решения о покупке жилья, они понимали, что вся инфраструктура в микрорайоне появится не ранее чем через пять лет, и гарантий никто не давал. Мало того, в душе покупатель думал, что при появлении социалки в районе его недвижимость вырастет в цене, и он перехитрит всех. Вот и весь конфликт, когда люди думают только о хлебе и забывают о высоком.

Так что чиновников, учителей, врачей и всех нас надо растить, начиная с рождения, в храмах, мечетях, синагогах. Иначе так и будем жить по закону силы и обмана...