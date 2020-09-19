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​Что толку с планетария, если в школе отменить уроки физики, химии и математики? Что толку от знаний, если они получены без духовного воспитания?

Удивлен количеством негативных комментариев под постом главы Сургута о строительстве храма

​Что толку с планетария, если в школе отменить уроки физики, химии и математики? Что толку от знаний, если они получены без духовного воспитания?
Фото со страницы автора в Facebook

На прошедшей неделе прочитал пост мэра г. Сургут В.Н. Шувалова о строительстве православного храма на перекрестке улиц Мира и Островского. Хороший положительный пост! Удивило другое – очень много негативных комментариев от жителей. Комментарии разделил на две группы – лучше бы строили планетарии, дома юных техников, спорткомплексы и дома культуры и так далее, или – нужны детсады и школы возле дома, чтобы не возить детей в другие районы города.

Думаю, что с комментариями согласны все, и наш мэр тоже. Но ведь любой вопрос надо решать комплексно с перспективой на пару поколений вперед. Что толку с планетария, если в школе отменить уроки физики, химии и математики? Что толку от знаний, если они получены без духовного воспитания?Нет у нас сейчас идеологии, все хотим жить как в капитализме, а получать зарплаты как при коммунизме.

Логика капиталистического муниципального чиновника, воспитанного в бездуховной среде и живущего по закону джунглей следующая. Когда жители города Сургута принимали решения о покупке жилья, они понимали, что вся инфраструктура в микрорайоне появится не ранее чем через пять лет, и гарантий никто не давал. Мало того, в душе покупатель думал, что при появлении социалки в районе его недвижимость вырастет в цене, и он перехитрит всех. Вот и весь конфликт, когда люди думают только о хлебе и забывают о высоком.

Так что чиновников, учителей, врачей и всех нас надо растить, начиная с рождения, в храмах, мечетях, синагогах. Иначе так и будем жить по закону силы и обмана...


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Сегодня в 12:54, просмотров: 246, комментариев: 4
Комментарии:
Бугаева
не нравится
Сегодня в 13:02
О, ещё один "народный избранник" всплыл. Видать опять хочет попасть в думу...
Флудер
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Сегодня в 14:26
Какую-то ересь "ниачом" написал, нет?
Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 15:02
Несколько слов о "высокодуховном" депутате Васине

Сергей Васин был избран депутатом в думу Сургута в 2016 году, однако так как он из Газпрома ему уже в 2017 пришлось переехать на ПМЖ в Питер. В силу чего вот вам статистика выполнения им своих депутатских обязанностей:
- Заседания Думы: в 2017 - 6 из 10, в 2018 - 6 из 14, в 2019 - 6 из 16.
- Заседание профильного комитета: в 2017 - 4 из 7, в 2018 - 0 из 9, в 2019- 1 из 9.
В процентном соотношение посещение заседаний думы за три года составляет всего лишь 45% от состоявшихся заседаний.
В 2018 году на заседании комитета он не был ни разу!
В 2019 только один раз!
При этом согласно подпункта 1 Пункта 2 статьи 14 Регламента Думы, депутаты обязаны посещать заседании думы и ее рабочих органов членом которых они является. Таким образом игнорирование заседаний думы и полное игнорирование заседаний комитетов Васиным является прямым нарушением регламента думы.
Что на это скажете, наш дорогой и духовно воспитанный Сергей Викторович?
Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 15:26
Я уже не говорю о том, что избиратели на его округе остались фактически без своего депутата. И вместо того, что бы сдать мандат Сергей Викторович умничает из Питера, поучая сургутян, как тут нам реагировать на то что происходит у НАС в Сургуте.
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